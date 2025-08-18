Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© flickr.com by incidencematrix is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 21:23

Ошибка, которая могла изменить науку: как неправильное название ввело всех в заблуждение

Учёные обнаружили новое растение из пермского периода в Бразилии

Вы когда-нибудь задумывались, как много тайн хранит наша планета? Одной из таких тайн стало недавнее открытие бразильских ученых, которые переосмыслили ископаемое растение, описанное несколько десятилетий назад. Теперь оно получило новое название — Franscinella riograndensis.

Революция в палеоботанике

Исследователи пересмотрели типовой материал, который ранее значился как Lycopodites riograndensis. Это открытие представляет собой первое упоминание о ликоподитах со спорами in situ в пермских отложениях бассейна Парана.

Это достижение стало возможным благодаря применению современных методов микроскопии и междисциплинарному сотрудничеству ведущих научных учреждений Бразилии. В течение более чем 50 лет ученые пытались найти in situ споры растений, сохранившиеся в обломочных породах верхнего палеозоя, возрастом от 298,9 до 252,17 миллионов лет.

Новые методы — новые открытия

Изначально вид Lycopodites riograndensis был описан на основе общих морфологических характеристик. Однако старые методы не позволяли получить подробную информацию о внутреннем строении, анатомии и спорах. Группа ученых под руководством Университета Вале-ду-Такуари (Univates) решила пересмотреть доступный материал с использованием более современных методик.

В работе применялись такие технологии, как сканирующая электронная микроскопия (СЭМ), формование винилполисилоксанового силикона (ВПС) и микроскопия в проходящем свете. Эти инструменты позволили визуализировать поверхности и внутренние структуры с высокой детализацией.

Ключевые находки

Использование новых методов дало возможность выявить важные элементы, подтверждающие таксономическое переопределение. К ним относятся изотомическое ветвление стеблей, трахеиды сосудистого цилиндра и трехлучевые споры с бородавчатой скульптурой.

Получение спор in situ стало настоящим прорывом. Это стало возможным благодаря сотрудничеству с Технологическим институтом itt Oceaneon, который специализируется на извлечении микроископаемых. Команда применила специальный протокол, который оказался эффективным для данного типа материала.

Значение открытия

Споры, найденные у Franscinella riograndensis, соответствуют палинологическому роду Converrucosisporites, что связывает летопись макрофоссилий с летописью микрофоссилий. Это открывает новые горизонты для понимания древних экосистем и позволяет проводить более полную интерпретацию пермских растительных сообществ.

Кроме того, это открытие способствует биостратиграфическим исследованиям, где окаменелости используются для датирования слоёв горных пород. Переопределение Franscinella riograndensis демонстрирует, как повторное изучение известных ископаемых с помощью новых инструментов может привести к революционным результатам.

Важность сотрудничества

Работа подчеркивает значимость национальных технологических инфраструктур и совместной работы исследователей. С палеоботанической точки зрения, обнаружение плауновидных со спорами in situ в бассейне Параны открывает новые перспективы для реконструкции флоры перми и понимания эволюции сосудистых растений.

Это исследование также вносит вклад в глобальное понимание разнообразия и распространения травянистых плауновидных в пермском периоде Гондваны, став лишь пятым известным случаем. Такие находки являются редкостью и дают возможность проводить сравнения с аналогичными записями в других регионах мира.

