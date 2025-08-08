Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Рюмка для шнапса
Рюмка для шнапса
© commons.wikimedia.org by Mbdortmund is licensed under GNU Free Documentation License
Олег Белов Опубликована сегодня в 19:11

Опасный тост: всего 10 миллилитров могут лишить зрения

Врач рассказала, как распознать опасный алкоголь с метанолом

Поддельный алкоголь — это не просто напиток сомнительного качества, а реальная угроза жизни. Врач-терапевт Елена Ревкова в беседе с "Подмосковье сегодня" рассказала, чем именно он опасен и как распознать подделку.

Чем грозит метанол и другие примеси
Главный яд в фальсифицированных спиртных напитках — метанол.

"Всего 10 миллилитров чистого метанола могут вызвать частичную или полную слепоту, а доза около 30 миллилитров смертельна для взрослого человека", — предупредила Ревкова.

Метанол разрушает центральную нервную систему и зрительный нерв. Помимо него, в подделках часто встречаются:

  • ацетон;
  • сивушные масла;
  • бактериальные токсины;
  • тяжёлые металлы.

Эти вещества способны вызвать тяжёлое отравление, острый панкреатит, печёночную и почечную недостаточность.

Как распознать опасный алкоголь
Ревкова выделила несколько признаков, которые должны насторожить:

  • цена ниже рыночной;
  • отсутствие акцизной марки;
  • мутность или осадок;
  • резкий химический запах;
  • повреждённая упаковка;
  • нечёткая маркировка без даты производства и данных производителя.

Особая осторожность на курортах
При покупке алкоголя, особенно ликёров, настоек и вин кустарного производства, важно уточнять их состав и происхождение.

Что делать при отравлении
При первых симптомах — тошноте, головной боли, нарушении зрения, спутанности сознания — необходимо срочно обратиться за медицинской помощью, а не ждать, что недомогание пройдёт само.

