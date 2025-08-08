Опасный тост: всего 10 миллилитров могут лишить зрения

Поддельный алкоголь — это не просто напиток сомнительного качества, а реальная угроза жизни. Врач-терапевт Елена Ревкова в беседе с "Подмосковье сегодня" рассказала, чем именно он опасен и как распознать подделку.

Чем грозит метанол и другие примеси

Главный яд в фальсифицированных спиртных напитках — метанол.

"Всего 10 миллилитров чистого метанола могут вызвать частичную или полную слепоту, а доза около 30 миллилитров смертельна для взрослого человека", — предупредила Ревкова.

Метанол разрушает центральную нервную систему и зрительный нерв. Помимо него, в подделках часто встречаются:

ацетон;

сивушные масла;

бактериальные токсины;

тяжёлые металлы.

Эти вещества способны вызвать тяжёлое отравление, острый панкреатит, печёночную и почечную недостаточность.

Как распознать опасный алкоголь

Ревкова выделила несколько признаков, которые должны насторожить:

цена ниже рыночной;

отсутствие акцизной марки;

мутность или осадок;

резкий химический запах;

повреждённая упаковка;

нечёткая маркировка без даты производства и данных производителя.

Особая осторожность на курортах

При покупке алкоголя, особенно ликёров, настоек и вин кустарного производства, важно уточнять их состав и происхождение.

Что делать при отравлении

При первых симптомах — тошноте, головной боли, нарушении зрения, спутанности сознания — необходимо срочно обратиться за медицинской помощью, а не ждать, что недомогание пройдёт само.