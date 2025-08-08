Опасный тост: всего 10 миллилитров могут лишить зрения
Поддельный алкоголь — это не просто напиток сомнительного качества, а реальная угроза жизни. Врач-терапевт Елена Ревкова в беседе с "Подмосковье сегодня" рассказала, чем именно он опасен и как распознать подделку.
Чем грозит метанол и другие примеси
Главный яд в фальсифицированных спиртных напитках — метанол.
"Всего 10 миллилитров чистого метанола могут вызвать частичную или полную слепоту, а доза около 30 миллилитров смертельна для взрослого человека", — предупредила Ревкова.
Метанол разрушает центральную нервную систему и зрительный нерв. Помимо него, в подделках часто встречаются:
- ацетон;
- сивушные масла;
- бактериальные токсины;
- тяжёлые металлы.
Эти вещества способны вызвать тяжёлое отравление, острый панкреатит, печёночную и почечную недостаточность.
Как распознать опасный алкоголь
Ревкова выделила несколько признаков, которые должны насторожить:
- цена ниже рыночной;
- отсутствие акцизной марки;
- мутность или осадок;
- резкий химический запах;
- повреждённая упаковка;
- нечёткая маркировка без даты производства и данных производителя.
Особая осторожность на курортах
При покупке алкоголя, особенно ликёров, настоек и вин кустарного производства, важно уточнять их состав и происхождение.
Что делать при отравлении
При первых симптомах — тошноте, головной боли, нарушении зрения, спутанности сознания — необходимо срочно обратиться за медицинской помощью, а не ждать, что недомогание пройдёт само.
