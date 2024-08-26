МИД Пакистана заявил об ожидании визита премьер-министра России Мишустина на встрече ШОС

Пакистан готовится принять российского премьер-министра Михаила Мишустина на заседании совета глав правительств стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое пройдет в середине октября.
Об этом в интервью РИА Новости сообщила официальный представитель МИД Пакистана Мумтаз Захра Балоч.
Она подчеркнула, что Пакистан, в настоящее время председательствующий в ШОС, направил приглашения всем странам-участницам на это мероприятие и ожидает, что все главы правительств примут участие в заседании.
В частности, Пакистан с нетерпением ждет визита российского премьер-министра и его участия в предстоящих переговорах.
Фото: government. ru/Пресс-служба Правительства РФ (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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