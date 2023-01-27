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  • Опубликована сегодня в 11:49

Пакистан начнет закупать сырую нефть из России в апреле

Пакистан в апреле начнет закупать нефть в России, заявил государственный министр нефти Мусадик Малик.

"В марте мы согласуем все коммерческие условия соглашения, после чего дешевая сырая нефть начнет поступать в Пакистан. Это будет выгодно для обеих стран. Поставки будут оплачиваться в долларах США", - сказал чиновник.

Известно, что Пакистан и Россия разрабатывают комплексный план энергетической безопасности, который планируется реализовать к концу этого года.

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