Армия Пакистана
Армия Пакистана
© commons.wikimedia.org by MONUSCO Photos is licensed under CC BY-SA 2.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 17:08

Пакистанский ВПК сделал рывок: экспорт оружия вышел за рамки региона

Пакистан и Ливия заключили контракт на поставку вооружений на $4,6 млрд — Times of Islamabad

Сделка, о которой ранее не сообщалось официально, может стать крупнейшим экспортным контрактом пакистанской оборонной промышленности. Пакистан и Ливия договорились о масштабных поставках вооружений, охватывающих сразу несколько родов войск. Об этом сообщает издание Times of Islamabad.

Соглашение в Бенгази

По данным издания, соглашение было заключено в ходе визита главнокомандующего силами обороны Пакистана, фельдмаршала Асима Мунира, в Бенгази. Со стороны Ливии документ подписал верховный главнокомандующий Ливийской национальной армии, фельдмаршал Халифа Хафтар.

Договор предусматривает продажу Ливии вооружений наземного, воздушного и морского базирования на сумму 4,6 миллиарда долларов США. Как отмечает Times of Islamabad, речь идёт об одной из самых крупных сделок в истории оборонного экспорта Пакистана.

"Пакистан завершил знаковую сделку по продаже военной техники Ливийской национальной армии… Соглашение, оцениваемое более чем в 4 миллиарда долларов, а по некоторым оценкам, достигающее 4,6 миллиарда долларов, включает в себя ряд вооружений наземного, морского и воздушного базирования", — говорится в сообщении издания Times of Islamabad.

Масштабы и сроки поставок

По информации СМИ, реализация контракта рассчитана на два с половиной года. Поставки будут осуществляться поэтапно, в соответствии с графиком, согласованным сторонами. Такой формат позволяет равномерно распределить нагрузку на производственные мощности и логистику.

Издание подчёркивает, что сделка значительно укрепляет позиции Пакистана как экспортёра вооружений на международном рынке, особенно в регионах Ближнего Востока и Северной Африки.

Авиационная составляющая контракта

Отдельное внимание уделяется авиационной части соглашения. В рамках договора Пакистан поставит Ливии 16 истребителей JF-17, разработанных совместно с Китаем, а также 12 учебно-тренировочных самолётов Super Mushak.

Эти поставки, по данным Times of Islamabad, станут ключевым элементом контракта и должны существенно усилить потенциал Ливийской национальной армии в сфере военной авиации.

