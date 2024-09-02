Прокуратура Парижа может затянуть расследование Дурова на месяцы из-за проверки финансов

В Прокуратуре Парижа заявили, что расследование Дурова может затянуться на месяцы

Расследование в отношении Павла Дурова, основателя Telegram, по подозрению в содействии управлению онлайн-платформой с целью совершения незаконных финансовых операций организованной группой, может занять несколько месяцев. Об этом сообщили РИА Новости в парижской прокуратуре.

После завершения следствия, когда судьи признают его завершённым, дело будет закрыто. Прокурор примет решение о прекращении дела или передаче его в уголовный суд для возможной переквалификации преступлений, если это будет необходимо. Затем судьи также решат, закрыть дело или назначить слушания.

Павел Дуров был задержан в аэропорту Париж-Ле-Бурже 24 августа. Его арест вызвал широкий общественный резонанс во многих странах. Во Франции ему предъявлены обвинения по десяти статьям, включая соучастие в управлении онлайн-платформой для незаконных финансовых операций организованной группой, что может повлечь за собой тюремное заключение сроком до 10 лет.

Кроме того, Дурова обвиняют в отказе предоставить информацию или документы по запросу компетентных органов, сокрытии преступлений в составе организованной преступной группы, оказании услуг криптографии без соответствующего уведомления и ввозе средств криптографии без предварительного уведомления.

Его также обвиняют в пособничестве распространению порнографии с участием несовершеннолетних, незаконном обороте наркотиков, мошенничестве в составе организованной группы, пособничестве в несанкционированном доступе к информационным системам и участии в преступном сообществе с целью совершения преступлений.

28 августа Дуров был освобождён под залог в размере 5 миллионов евро, который он обязан внести в установленный срок. Ему запрещено покидать территорию Франции и предписано регулярно являться в полицию.

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