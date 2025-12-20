Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 10:37

Шоу закончилось больницей: Энтони Джошуа сломал Джейку Полу челюсть и отправил в нокаут

Энтони Джошуа нокаутировал Джейка Пола в 6 раунде — ТАСС

Бой, который изначально воспринимался как эффектное шоу, закончился для Джейка Пола тяжёлой травмой и досрочным поражением. Поединок с бывшим чемпионом мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа стал самым болезненным эпизодом в карьере американского блогера и актёра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление самого спортсмена.

Итог боя в Майами

Поединок прошёл в субботу в Майами и завершился победой Энтони Джошуа нокаутом в шестом раунде. Для британца этот бой стал очередным подтверждением разницы в уровне между профессиональным элитным боксом и медийными проектами, даже если они проходят в официальном формате.

После встречи стало известно, что Джейк Пол получил серьёзную травму.

"Челюсть сломана. Пора отдохнуть, восстановиться и вернуться в полутяжелый вес", — написал Джейк Пол в социальной сети X, комментируя исход поединка.

Статистика и место поражения в карьере

Для 28-летнего Пола это поражение стало вторым в профессиональной карьере. На его счету остаются 12 побед, семь из которых были одержаны нокаутом. До боя с Джошуа американец уже встречался с пятью соперниками, профессионально занимающимися боксом.

Ранее Пол уступил Томми Фьюри — сводному брату чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри. При этом в его активе есть победы над бывшим абсолютным чемпионом мира Майком Тайсоном и экс-чемпионом мира в среднем весе Хулио Сесаром Чавесом — младшим.

Медийный путь и спортивный эксперимент

Джейк Пол выступает на профессиональном ринге с января 2020 года, однако широкую известность получил задолго до начала боксёрской карьеры. Он известен как блогер и актёр, а ещё в период существования социальной сети Vine собрал аудиторию в несколько миллионов подписчиков.

Американец неоднократно входил в тройку самых высокооплачиваемых людей в интернете по различным рейтингам. По данным ТАСС, его годовой доход на цифровых платформах превышает 20 миллионов долларов. Бой с Джошуа стал очередной попыткой совместить спортивную карьеру с медийным статусом, но завершился самым жёстким сценарием из возможных.

