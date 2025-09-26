Как покрасить обои, не потеряв рельеф: пошаговая инструкция для дома

Обои под покраску — универсальное решение для тех, кто хочет сочетать долговечность, вариативность дизайна и практичность. Их рельефная структура позволяет скрывать мелкие неровности и трещины, а возможность многократного перекрашивания делает такие покрытия гибким инструментом в интерьере.

Особенности работы с обоями под покраску

Главное отличие от обычных обоев — клей наносят прямо на поверхность стены или потолка. Это упрощает процесс, особенно при работе с длинными рулонами. Полотно не режут заранее: его прикладывают к стене и отрезают по месту у потолка, пола или окон. Стыки делаются "встык", а не внахлёст, а разглаживание выполняется щёткой или мягким валиком, чтобы не повредить фактуру.

Типы обоев под покраску (Сравнение)

Вид Состав Прочность Сколько раз можно перекрашивать Особенности Бумажные Многослойная бумага с волокнами Средняя 5-7 Экономичный вариант, подходит для потолков Флизелиновые Целлюлоза + синтетические волокна Высокая 10-15 Не тянутся, не садятся, хороши для новостроек Стеклообои Стекловолокно + бумажная основа Очень высокая до 12 Негорючие, моющиеся, устойчивые к химии

Бумажные обои под покраску

Простой и бюджетный вариант. За счёт многослойности они приобретают рельеф и неплохо скрывают небольшие дефекты. Однако прочность ограничена: при механическом воздействии рвутся быстрее, чем флизелиновые или стеклообои.

Флизелиновые обои

Благодаря прочности и эластичности их рекомендуют для новостроек: они компенсируют усадку стен, скрывают микротрещины и не рвутся. Можно перекрашивать до 15 раз — это делает флизелин наиболее универсальным вариантом для долгосрочных интерьеров.

Стеклообои

Самые долговечные и устойчивые. Они негорючие, биостойкие, выдерживают частую влажную уборку с применением щётки. Чтобы краска ложилась равномерно, перед поклейкой стоит прогрунтовать стены латексной грунтовкой. После оклейки по поверхности дополнительно проходит слой разбавленного клея — он создаёт основу для окрашивания.

Советы шаг за шагом (HowTo)

Подготовка основания. Очистите стены от старых покрытий, при необходимости выровняйте крупные дефекты. Нанесение клея. Используйте клей, подходящий для выбранного типа обоев. Наносите его на стену, ширина слоя должна быть чуть больше рулона. Клейка полотен. Прикладывайте рулон сверху вниз, отрезая по месту. Стыки делайте аккуратно "встык". Разглаживание. Работайте щёткой или валиком, не давя сильно, чтобы не нарушить рельеф. Грунтовка (для стеклообоев). Покройте поверхность латексным составом и тонким слоем клея. Покраска. Начинайте только после полного высыхания (24-36 часов). Используйте водно-дисперсионные краски, оттенок создаётся добавлением колеров.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Маскируют неровности Требуют правильного клея Возможность многократной перекраски Сложнее клеить встык без опыта Подходят для любых помещений Некоторые виды дороже обычных обоев Экологичность и огнестойкость (для стеклообоев) Нужна тщательная подготовка к окраске

FAQ

Сколько раз можно перекрашивать обои?

Бумажные — до 7, флизелиновые — до 15, стеклообои — до 12 раз.

Какая краска подходит?

Водно-дисперсионные и акриловые. Для влажных помещений лучше использовать влагостойкие составы.

Можно ли клеить такие обои на потолок?

Да, особенно бумажные и флизелиновые. Они скрывают дефекты и позволяют менять цвет при перекраске.

Краску наносят только после полного высыхания клея и обоев — обычно это 24-36 часов в обычных условиях (влажность и температура влияют на сроки). Для окраски применяют водно-дисперсионные краски; нужный оттенок получают колеровкой.