Как покрасить обои, не потеряв рельеф: пошаговая инструкция для дома
Обои под покраску — универсальное решение для тех, кто хочет сочетать долговечность, вариативность дизайна и практичность. Их рельефная структура позволяет скрывать мелкие неровности и трещины, а возможность многократного перекрашивания делает такие покрытия гибким инструментом в интерьере.
Особенности работы с обоями под покраску
Главное отличие от обычных обоев — клей наносят прямо на поверхность стены или потолка. Это упрощает процесс, особенно при работе с длинными рулонами. Полотно не режут заранее: его прикладывают к стене и отрезают по месту у потолка, пола или окон. Стыки делаются "встык", а не внахлёст, а разглаживание выполняется щёткой или мягким валиком, чтобы не повредить фактуру.
Типы обоев под покраску (Сравнение)
|Вид
|Состав
|Прочность
|Сколько раз можно перекрашивать
|Особенности
|Бумажные
|Многослойная бумага с волокнами
|Средняя
|5-7
|Экономичный вариант, подходит для потолков
|Флизелиновые
|Целлюлоза + синтетические волокна
|Высокая
|10-15
|Не тянутся, не садятся, хороши для новостроек
|Стеклообои
|Стекловолокно + бумажная основа
|Очень высокая
|до 12
|Негорючие, моющиеся, устойчивые к химии
Бумажные обои под покраску
Простой и бюджетный вариант. За счёт многослойности они приобретают рельеф и неплохо скрывают небольшие дефекты. Однако прочность ограничена: при механическом воздействии рвутся быстрее, чем флизелиновые или стеклообои.
Флизелиновые обои
Благодаря прочности и эластичности их рекомендуют для новостроек: они компенсируют усадку стен, скрывают микротрещины и не рвутся. Можно перекрашивать до 15 раз — это делает флизелин наиболее универсальным вариантом для долгосрочных интерьеров.
Стеклообои
Самые долговечные и устойчивые. Они негорючие, биостойкие, выдерживают частую влажную уборку с применением щётки. Чтобы краска ложилась равномерно, перед поклейкой стоит прогрунтовать стены латексной грунтовкой. После оклейки по поверхности дополнительно проходит слой разбавленного клея — он создаёт основу для окрашивания.
Советы шаг за шагом (HowTo)
- Подготовка основания. Очистите стены от старых покрытий, при необходимости выровняйте крупные дефекты.
- Нанесение клея. Используйте клей, подходящий для выбранного типа обоев. Наносите его на стену, ширина слоя должна быть чуть больше рулона.
- Клейка полотен. Прикладывайте рулон сверху вниз, отрезая по месту. Стыки делайте аккуратно "встык".
- Разглаживание. Работайте щёткой или валиком, не давя сильно, чтобы не нарушить рельеф.
- Грунтовка (для стеклообоев). Покройте поверхность латексным составом и тонким слоем клея.
- Покраска. Начинайте только после полного высыхания (24-36 часов). Используйте водно-дисперсионные краски, оттенок создаётся добавлением колеров.
Плюсы и минусы
|Плюсы
|Минусы
|Маскируют неровности
|Требуют правильного клея
|Возможность многократной перекраски
|Сложнее клеить встык без опыта
|Подходят для любых помещений
|Некоторые виды дороже обычных обоев
|Экологичность и огнестойкость (для стеклообоев)
|Нужна тщательная подготовка к окраске
FAQ
Сколько раз можно перекрашивать обои?
Бумажные — до 7, флизелиновые — до 15, стеклообои — до 12 раз.
Какая краска подходит?
Водно-дисперсионные и акриловые. Для влажных помещений лучше использовать влагостойкие составы.
Можно ли клеить такие обои на потолок?
Да, особенно бумажные и флизелиновые. Они скрывают дефекты и позволяют менять цвет при перекраске.
Краску наносят только после полного высыхания клея и обоев — обычно это 24-36 часов в обычных условиях (влажность и температура влияют на сроки). Для окраски применяют водно-дисперсионные краски; нужный оттенок получают колеровкой.
