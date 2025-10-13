Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Александр Александров Опубликована сегодня в 6:50

Чем красить мебель и фасад дома: гид по краскам для любых поверхностей

Специалисты объяснили, чем отличаются акриловые, силиконовые и алкидные краски

Покраска — один из самых доступных способов обновить интерьер или освежить фасад. Но если раньше выбор ограничивался эмалью ПФ-115, сегодня рынок предлагает десятки видов красок: акриловые, силиконовые, полиуретановые и даже меловые.

Чтобы не ошибиться с выбором, важно учитывать не только цвет, но и условия эксплуатации: влажность, тип поверхности, температуру и степень блеска. Разберёмся, какие краски подойдут для разных задач и чем они отличаются.

Основные типы красок

Современные составы делятся на две большие категории: водно-дисперсионные и на основе органических смол и масел.

Тип краски Основа Где применять Особенности
Водно-дисперсионная (водоэмульсионная) Вода + полимеры Интерьер, фасады Без запаха, быстро сохнет, экологична
Масляная, алкидная, эпоксидная Органические смолы и растворители Наружные работы, металл, дерево Устойчива к влаге, но токсична
Силиконовая, силикатная, акриловая Минеральные и синтетические смолы Универсальные поверхности Прочная, долговечная, паропроницаемая

Водно-дисперсионные составы — фавориты для интерьеров: они безопасны, не пахнут и легко смываются с инструмента. Масляные и алкидные краски оставляют резкий запах, зато подходят для экстремальных условий: заборы, трубы, металлические конструкции.

По степени блеска

Краска может быть матовой, полуматовой, шелковисто-матовой, полуглянцевой и глянцевой.

  • Матовые скрывают дефекты и создают мягкий рассеянный свет — идеальны для стен.
  • Глянцевые дают яркий, насыщенный цвет, но подчёркивают неровности.
  • Полуглянцевые - золотая середина: легко моются и не бликуют.

По текстуре

Современные краски могут создавать разные эффекты:

  • Молотковый эффект - для металла и дверей;
  • Перламутр или бронза - декоративные покрытия;
  • Фактурные составы - с рельефом, напоминающим штукатурку.

Силиконовая краска

Цена: от 600 ₽/кг
Где использовать: фасады, ванные, кухни, влажные помещения.

Силиконовые краски содержат воду и силиконовые смолы. Они образуют паропроницаемую и водоотталкивающую плёнку.

Плюсы:

  • полностью влагостойкая, не впитывает капли;
  • устойчива к плесени и УФ-излучению;
  • выдерживает от -50 до +70 °C;
  • безопасна, почти без запаха;
  • подходит для бетона, кирпича, цемента и дерева.

Минусы:

  • высокая цена;
  • большой расход на дереве;
  • требует грунтовки.

Совет: выбирайте составы, где в основе указаны силиконовые смолы, а не акриловая дисперсия. Силиконизированные аналоги дешевле, но менее долговечны.

Силикатная краска

Цена: от 213 ₽/кг
Где использовать: фасады, кухни, ванные, бассейны.

Основу силикатных красок составляет калийное жидкое стекло. После высыхания оно образует прочную стеклянную плёнку.

Плюсы:

  • служит до 20 лет;
  • не боится влаги и ультрафиолета;
  • не выгорает, не горит и не выделяет дым;
  • устойчива к кислотам и щелочам;
  • экологична, без резкого запаха.

Минусы:

  • неэластичная — не заполняет микротрещины;
  • трудносмываемая: случайные капли не убрать;
  • нельзя наносить поверх масляных или алкидных красок;
  • содержит щёлочи — работать нужно в перчатках и маске.

Важно: силикатную краску можно наносить только на минеральные поверхности — бетон, штукатурку, кирпич.

Акриловая краска

Цена: от 200 ₽/кг
Где использовать: для стен, потолков, фасадов, мебели, металла.

Самый универсальный вариант. Основа — акриловые полимеры, которые создают эластичную, влагостойкую и прочную плёнку.

Плюсы:

  • быстро сохнет — "на отлип" за 1-2 часа;
  • слабый запах, подходит для детских комнат;
  • устойчива к выгоранию и влаге;
  • выдерживает температуру до +120 °C;
  • можно колеровать в любой оттенок;
  • легко отмывается водой.

Минус: цвет после высыхания становится чуть темнее. Делайте тестовые выкрасы заранее.

Совет: пористые поверхности (кирпич, дерево, обои) предварительно загрунтуйте. Это уменьшит расход краски и повысит адгезию.

Латексная краска

Цена: от 145 ₽/кг
Где использовать: стены на кухне, в ванной, в прихожей.

Под названием "латексная" чаще продаются бутадиен-стирольные краски. Они эластичны, но менее устойчивы к солнечному свету, чем акрил.

Плюсы:

  • влагостойкая, моется влажной губкой;
  • эластичная — скрывает мелкие трещины;
  • устойчива к кислотам и щелочам;
  • без сильного запаха.

Минусы:

  • выгорает на солнце;
  • не переносит резких перепадов температуры;
  • требует антисептической грунтовки против плесени.

Совет: использовать внутри помещений, вдали от прямого света. Для фасадов лучше акрил или силикон.

Алкидная краска

Цена: от 207 ₽/кг
Где использовать: радиаторы, трубы, заборы, полы, наружные работы.

Алкидные краски делают на основе алкидных смол. Различают два типа:

  • ГФ - глифталевые (глицериновые),
  • ПФ - пентафталевые (более прочные).

Плюсы:

  • создают износостойкое, глянцевое покрытие;
  • защищают металл от коррозии;
  • подходят для дерева и бетона.

Минусы:

  • сильный запах;
  • сохнут дольше, чем акрил;
  • со временем желтеют.

Эпоксидная краска

Цена: от 730 ₽/кг (двухкомпонентная), аэрозоль — от 1600 ₽/кг
Где использовать: ванны, бытовая техника, автомобили.

Двухкомпонентные составы смешиваются перед применением. После застывания образуют очень прочную плёнку.

Плюсы:

  • влагостойкость и химическая стойкость;
  • не выцветает;
  • подходит для металла, бетона, пластика, стекла.

Минусы:

  • токсичная, с резким запахом;
  • требует защиты органов дыхания и глаз.

Совет: для бытового применения выбирайте водные эпоксидные составы - они менее токсичны.

Меловая краска

Цена: от 958 ₽/кг
Где использовать: мебель, декор, реставрация.

Меловые краски — разновидность акриловых с добавлением мела, талька и каолина. Благодаря им получается бархатистая, матовая поверхность.

Плюсы:

  • легко наносится, не требует грунта;
  • быстро сохнет;
  • создаёт винтажный эффект.

Минусы:

  • неустойчива к влаге и истиранию;
  • требует покрытия лаком или воском.

Полиуретановая краска

Цена: от 460 ₽/кг
Где использовать: мебель, полы, бетон, металл.

Полиуретан образует сверхпрочное и эластичное покрытие.

Плюсы:

  • высокая износостойкость;
  • устойчива к ударам и химии;
  • подходит для полов и мебели.

Минусы:

  • дороже акрила;
  • чувствительна к влаге до полного высыхания.

Масляная краска

Цена: от 200 ₽/кг
Где использовать: деревянные заборы, полы, трубы.

Изготавливается на основе олифы, поэтому имеет характерный запах.

Плюсы:

  • стойкая к влаге и температуре;
  • дешёвая;
  • легко наносится.

Минусы:

  • долго сохнет;
  • со временем трескается;
  • неэкологична.

Современные краски позволяют добиться прочного и эстетичного покрытия для любых задач — от перекраски мебели до фасадных работ. Главное — учитывать свойства поверхности, условия эксплуатации и не верить только маркетинговым обещаниям на банке. Хорошая краска — это та, которая подходит именно вашему дому и прослужит ему долго.

