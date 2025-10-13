Чем красить мебель и фасад дома: гид по краскам для любых поверхностей
Покраска — один из самых доступных способов обновить интерьер или освежить фасад. Но если раньше выбор ограничивался эмалью ПФ-115, сегодня рынок предлагает десятки видов красок: акриловые, силиконовые, полиуретановые и даже меловые.
Чтобы не ошибиться с выбором, важно учитывать не только цвет, но и условия эксплуатации: влажность, тип поверхности, температуру и степень блеска. Разберёмся, какие краски подойдут для разных задач и чем они отличаются.
Основные типы красок
Современные составы делятся на две большие категории: водно-дисперсионные и на основе органических смол и масел.
|Тип краски
|Основа
|Где применять
|Особенности
|Водно-дисперсионная (водоэмульсионная)
|Вода + полимеры
|Интерьер, фасады
|Без запаха, быстро сохнет, экологична
|Масляная, алкидная, эпоксидная
|Органические смолы и растворители
|Наружные работы, металл, дерево
|Устойчива к влаге, но токсична
|Силиконовая, силикатная, акриловая
|Минеральные и синтетические смолы
|Универсальные поверхности
|Прочная, долговечная, паропроницаемая
Водно-дисперсионные составы — фавориты для интерьеров: они безопасны, не пахнут и легко смываются с инструмента. Масляные и алкидные краски оставляют резкий запах, зато подходят для экстремальных условий: заборы, трубы, металлические конструкции.
По степени блеска
Краска может быть матовой, полуматовой, шелковисто-матовой, полуглянцевой и глянцевой.
- Матовые скрывают дефекты и создают мягкий рассеянный свет — идеальны для стен.
- Глянцевые дают яркий, насыщенный цвет, но подчёркивают неровности.
- Полуглянцевые - золотая середина: легко моются и не бликуют.
По текстуре
Современные краски могут создавать разные эффекты:
- Молотковый эффект - для металла и дверей;
- Перламутр или бронза - декоративные покрытия;
- Фактурные составы - с рельефом, напоминающим штукатурку.
Силиконовая краска
Цена: от 600 ₽/кг
Где использовать: фасады, ванные, кухни, влажные помещения.
Силиконовые краски содержат воду и силиконовые смолы. Они образуют паропроницаемую и водоотталкивающую плёнку.
Плюсы:
- полностью влагостойкая, не впитывает капли;
- устойчива к плесени и УФ-излучению;
- выдерживает от -50 до +70 °C;
- безопасна, почти без запаха;
- подходит для бетона, кирпича, цемента и дерева.
Минусы:
- высокая цена;
- большой расход на дереве;
- требует грунтовки.
Совет: выбирайте составы, где в основе указаны силиконовые смолы, а не акриловая дисперсия. Силиконизированные аналоги дешевле, но менее долговечны.
Силикатная краска
Цена: от 213 ₽/кг
Где использовать: фасады, кухни, ванные, бассейны.
Основу силикатных красок составляет калийное жидкое стекло. После высыхания оно образует прочную стеклянную плёнку.
Плюсы:
- служит до 20 лет;
- не боится влаги и ультрафиолета;
- не выгорает, не горит и не выделяет дым;
- устойчива к кислотам и щелочам;
- экологична, без резкого запаха.
Минусы:
- неэластичная — не заполняет микротрещины;
- трудносмываемая: случайные капли не убрать;
- нельзя наносить поверх масляных или алкидных красок;
- содержит щёлочи — работать нужно в перчатках и маске.
Важно: силикатную краску можно наносить только на минеральные поверхности — бетон, штукатурку, кирпич.
Акриловая краска
Цена: от 200 ₽/кг
Где использовать: для стен, потолков, фасадов, мебели, металла.
Самый универсальный вариант. Основа — акриловые полимеры, которые создают эластичную, влагостойкую и прочную плёнку.
Плюсы:
- быстро сохнет — "на отлип" за 1-2 часа;
- слабый запах, подходит для детских комнат;
- устойчива к выгоранию и влаге;
- выдерживает температуру до +120 °C;
- можно колеровать в любой оттенок;
- легко отмывается водой.
Минус: цвет после высыхания становится чуть темнее. Делайте тестовые выкрасы заранее.
Совет: пористые поверхности (кирпич, дерево, обои) предварительно загрунтуйте. Это уменьшит расход краски и повысит адгезию.
Латексная краска
Цена: от 145 ₽/кг
Где использовать: стены на кухне, в ванной, в прихожей.
Под названием "латексная" чаще продаются бутадиен-стирольные краски. Они эластичны, но менее устойчивы к солнечному свету, чем акрил.
Плюсы:
- влагостойкая, моется влажной губкой;
- эластичная — скрывает мелкие трещины;
- устойчива к кислотам и щелочам;
- без сильного запаха.
Минусы:
- выгорает на солнце;
- не переносит резких перепадов температуры;
- требует антисептической грунтовки против плесени.
Совет: использовать внутри помещений, вдали от прямого света. Для фасадов лучше акрил или силикон.
Алкидная краска
Цена: от 207 ₽/кг
Где использовать: радиаторы, трубы, заборы, полы, наружные работы.
Алкидные краски делают на основе алкидных смол. Различают два типа:
- ГФ - глифталевые (глицериновые),
- ПФ - пентафталевые (более прочные).
Плюсы:
- создают износостойкое, глянцевое покрытие;
- защищают металл от коррозии;
- подходят для дерева и бетона.
Минусы:
- сильный запах;
- сохнут дольше, чем акрил;
- со временем желтеют.
Эпоксидная краска
Цена: от 730 ₽/кг (двухкомпонентная), аэрозоль — от 1600 ₽/кг
Где использовать: ванны, бытовая техника, автомобили.
Двухкомпонентные составы смешиваются перед применением. После застывания образуют очень прочную плёнку.
Плюсы:
- влагостойкость и химическая стойкость;
- не выцветает;
- подходит для металла, бетона, пластика, стекла.
Минусы:
- токсичная, с резким запахом;
- требует защиты органов дыхания и глаз.
Совет: для бытового применения выбирайте водные эпоксидные составы - они менее токсичны.
Меловая краска
Цена: от 958 ₽/кг
Где использовать: мебель, декор, реставрация.
Меловые краски — разновидность акриловых с добавлением мела, талька и каолина. Благодаря им получается бархатистая, матовая поверхность.
Плюсы:
- легко наносится, не требует грунта;
- быстро сохнет;
- создаёт винтажный эффект.
Минусы:
- неустойчива к влаге и истиранию;
- требует покрытия лаком или воском.
Полиуретановая краска
Цена: от 460 ₽/кг
Где использовать: мебель, полы, бетон, металл.
Полиуретан образует сверхпрочное и эластичное покрытие.
Плюсы:
- высокая износостойкость;
- устойчива к ударам и химии;
- подходит для полов и мебели.
Минусы:
- дороже акрила;
- чувствительна к влаге до полного высыхания.
Масляная краска
Цена: от 200 ₽/кг
Где использовать: деревянные заборы, полы, трубы.
Изготавливается на основе олифы, поэтому имеет характерный запах.
Плюсы:
- стойкая к влаге и температуре;
- дешёвая;
- легко наносится.
Минусы:
- долго сохнет;
- со временем трескается;
- неэкологична.
Современные краски позволяют добиться прочного и эстетичного покрытия для любых задач — от перекраски мебели до фасадных работ. Главное — учитывать свойства поверхности, условия эксплуатации и не верить только маркетинговым обещаниям на банке. Хорошая краска — это та, которая подходит именно вашему дому и прослужит ему долго.
