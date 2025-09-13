Почему не все обои можно красить — и чем это грозит

Перекрасить обои — простой способ обновить интерьер без капитального ремонта. Но результат будет зависеть не только от аккуратности работы, но и от того, насколько правильно подобрана краска под конкретный тип обоев. Ошибочный выбор может привести к пузырям, трещинам и неравномерному цвету.

"Лучше использовать краску, предназначенную именно для конкретного материала — так вы получите красивое и долговечное покрытие", — отметил дизайнер интерьеров Игорь Краснов.

Бумажные обои

Самые уязвимые к покраске — тонкие бумажные. Им подходят лёгкие водорастворимые краски: акриловые, латексные или водоэмульсионные на ПВА-основе. Они ложатся равномерно и не размягчают полотно.

Главное условие — дать обоям полностью высохнуть после поклейки (не менее 2-3 дней), иначе краска вызовет отслоение и пузыри.

Флизелиновые обои

Флизелин — прочный материал, который не боится влаги, поэтому выбор красок для него почти не ограничен. Чаще всего используют акриловые или латексные составы.

• Для рельефных покрытий подойдут густые латексные краски — они заполняют фактуру.

• Для гладких — лучше акриловые, более лёгкие по текстуре.

Если поверхность обоев глянцевая, стоит загрунтовать её или добавить немного обойного клея в первый слой краски, чтобы улучшить сцепление.

"На глянцевых, слабо впитывающих основах лучше использовать акриловые либо латексные краски, обеспечивающие надёжную адгезию", — советует эксперт.

Виниловые обои

Бывают на бумажной и на флизелиновой основе.

• Вспененный винил на бумаге лучше красить акрилом.

• Плотный винил на флизелине — латексной краской.

Влагостойкие краски подходят практически любые, но важно, чтобы обои были хорошо приклеены: пузыри и отстающие края после окраски исправить будет сложно.

Стеклообои

Самые прочные и долговечные. Их можно перекрашивать 5-7 раз без потери качества рельефа. Подойдут акриловые, латексные и даже алкидные или эпоксидные составы.

В жилых интерьерах чаще выбирают экологичные акриловые или латексные краски. В помещениях с влажностью — латекс или силикон, иначе покрытие быстро потемнеет.

"Каждый следующий слой ложится на стеклообои без проблем благодаря их высокой адгезии", — пояснил Игорь Краснов.

Текстильные обои

Красить такие обои можно редко и осторожно. Чаще всего используют акриловые краски — они впитываются равномерно и не склеивают ворс. Перед покраской лучше сделать пробное окрашивание на малозаметном участке.

"Обязательно сделайте пробное окрашивание на незаметном участке", — рекомендует эксперт.

Что лучше не красить

• Фотообои с рисунком.

• Бумажные обои с декоративным слоем.

• Натуральные покрытия (бамбук, джут и др.).

Они не предназначены для окрашивания и могут потерять вид или испортиться.

Главное

• Бумажные обои — лёгкие водорастворимые краски.

• Флизелиновые — акрил или латекс.

• Виниловые — акрил для бумажной основы, латекс для флизелина.

• Стеклообои — любые, лучше акриловые или латексные.

• Текстильные — только акрил, с тестом на маленьком участке.

Правильный подбор краски обеспечит долговечное покрытие без трещин и пузырей, а стены легко выдержат несколько перекрашиваний.