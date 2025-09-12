Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 18:37

Ошибка при выборе краски обернётся аллергией и испорченным ремонтом

Дизайнер Игорь Краснов рассказал, какую краску выбрать для ремонта дома

Выбор краски для ремонта дома кажется простым только на первый взгляд. Полки магазинов пестрят десятками банок с яркими надписями, и неподготовленному человеку легко запутаться. Но главная подсказка — всегда начинать с правильного направления: для жилых помещений подходят только интерьерные составы.

Фасадные материалы, несмотря на их прочность и стойкость к погоде, в квартире или доме использовать нельзя. Они содержат добавки, которые в замкнутом пространстве становятся токсичными и могут спровоцировать аллергию.

"Некоторые виды лакокрасочных материалов для фасадных работ категорически нельзя применять внутри дома, например алкидные эмали или силикатные краски", — сказал дизайнер интерьеров Игорь Краснов.

Базовые виды интерьерных красок

Поливинилацетатные (ПВА)

Самый доступный вариант — водоэмульсионки на основе ПВА. Они быстро сохнут, почти не пахнут, дают матовое и "дышащее" покрытие. Но такие краски боятся влаги, не выдерживают влажной уборки и подходят только для сухих комнат вроде спальни или гостиной.

Акриловые

Универсальный выбор, который сегодня считают золотым стандартом. Состав образует прочную, эластичную и паропроницаемую плёнку. Окрашенные поверхности можно мыть, перекрашивать, они не выгорают и не трескаются. Минус — цена выше, чем у ПВА, но в целом это оптимальный вариант для большинства комнат.

"Акриловая краска образует прочную паропроницаемую плёнку", — отметил эксперт.

Латексные

На самом деле это разновидность акриловых, но с повышенной влагостойкостью. Они дают плотное и красивое покрытие, выдерживают многократную влажную уборку, практически не пахнут. Идеальны для кухни, ванной или детской. Главный минус — стоимость выше, чем у стандартного акрила.

"В целом латексная краска — отличный выбор для помещений с повышенной нагрузкой", — подчеркнул Игорь Краснов.

Силиконовые

Премиальные составы для сложных условий. Они образуют водоотталкивающее и одновременно "дышащее" покрытие, перекрывают трещины до 2 мм, не боятся ультрафиолета и плесени. Но цена таких красок значительно выше. Их используют точечно: в ванных, бассейнах или подвалах.

"Состав нетоксичен, практически без запаха и препятствует развитию плесени", — пояснил дизайнер.

Полиуретановые

Редкий, но крайне прочный вариант. Подходит для полов, лестниц, дверей или зон с высокой проходимостью. Поверхность устойчива к влаге, химии и механическому истиранию. Минусы — цена и сложность работы, так как часть составов двухкомпонентные. В быту такие краски применяют редко, но они незаменимы, если нужна максимальная прочность.

Другие разновидности

Существуют также силикатные, меловые или казеиновые краски. Первые очень прочные, но из-за щёлочи почти не применяются в жилых интерьерах. Вторые используются для декоративных эффектов вроде состаренной поверхности.

Как не ошибиться с выбором

• Берите только интерьерные составы — они безопаснее.
• Подбирайте краску под конкретное помещение: для сухих комнат подойдёт ПВА, для кухни или ванной — латекс или силикон.
• Обращайте внимание на износостойкость, экологичность и влагостойкость.
• Доверяйте известным брендам и читайте маркировку.

В итоге можно выделить четыре основных типа: ПВА — дешёвый вариант для спален и гостиных, акрил — универсальный выбор, латекс — оптимален для влажных зон, силикон — премиум для экстремальных условий.

