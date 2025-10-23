Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
таблетки для лечения
таблетки для лечения
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 12:40

Обезболивающие убирают боль, но не проблему: врачи предупредили о скрытой угрозе для почек

Нефролог Алексей Резников предупредил об опасности частого приёма обезболивающих

Боль — один из самых частых симптомов, с которым сталкивается человек. Головная, зубная, мышечная или суставная — большинство людей не идут к врачу, а просто принимают обезболивающее. Тем более что таблетки от боли продаются без рецепта и доступны в любой аптеке. Однако врачи напоминают: частое и бесконтрольное употребление анальгетиков может привести к серьёзным последствиям, включая хронические болезни почек.

"Хотя достоверных данных о конкретных группах наиболее опасных препаратов пока нет, исследования указывают на повышенный риск при длительном применении фенацетина, аспирина и нестероидных противовоспалительных средств (НПВП)", — говорит нефролог, кандидат медицинских наук Алексей Резников.

По словам специалиста, такие препараты особенно популярны среди россиян и применяются "при любых болях" — от простуды до мигрени. Именно поэтому всё чаще врачи сталкиваются с проявлениями нефротоксичности — токсического поражения почек, вызванного лекарствами.

Что такое анальгетическая нефропатия

Долговременный приём обезболивающих способен привести к особому типу поражения почек — анальгетической нефропатии.

Это хроническое заболевание, при котором разрушаются канальцы и интерстициальная ткань почек. Постепенно органы теряют способность фильтровать кровь, что приводит к накоплению токсинов и жидкости в организме.

В тяжёлых случаях без лечения почки перестают справляться с работой, и тогда пациенту может понадобиться гемодиализ или даже пересадка органа.

На ранних стадиях болезнь протекает бессимптомно. Первые тревожные признаки появляются, когда процесс уже зашёл далеко: отёки, кровь в моче, повышенное давление, слабость и головные боли.

Почему обезболивающие опасны при частом применении

Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), включая аспирин и ибупрофен, уменьшают боль и воспаление, но одновременно нарушают кровоснабжение почек. При длительном применении это приводит к гипоксии тканей и постепенному разрушению клеток.

Особенно уязвимы люди, которые принимают анальгетики "на автомате" — при головной боли, ПМС, артрите или после тренировок.

"Риск развития осложнений значительно возрастает, если человек самостоятельно назначает себе препараты или принимает их по совету знакомых, не проходя обследование и не консультируясь с врачом", — сказал Резников в беседе с "Газетой.Ru".

Факторы риска

Некоторые состояния усиливают токсическое действие обезболивающих:

  • хронические заболевания почек или печени;

  • обезвоживание, вызванное жарой, спортом или болезнью;

  • сочетание анальгетиков с алкоголем;

  • одновременный приём нескольких препаратов одной группы;

  • пожилой возраст.

Советы шаг за шагом: как снизить риск для почек

  1. Не принимайте обезболивающие регулярно. Используйте их только при необходимости и короткими курсами.

  2. Читайте инструкцию. Не превышайте дозировку, даже если боль не уходит сразу.

  3. Не комбинируйте препараты. Одновременный приём аспирина, ибупрофена и других НПВП усиливает токсический эффект.

  4. Следите за водным балансом. Обезвоживание повышает нагрузку на почки.

  5. Проходите профилактические обследования. Анализы крови и мочи помогут вовремя заметить отклонения.

  6. Обратитесь к врачу, если боль не проходит. Возможно, причина требует лечения, а не маскировки симптомов.

Таблица: распространённые обезболивающие и их особенности

Препарат Основное действие Потенциальный риск
Аспирин Противовоспалительное, жаропонижающее При длительном приёме — поражение почек и желудка
Ибупрофен Снимает боль и воспаление Может вызвать нефротоксичность при обезвоживании
Парацетамол Жаропонижающее и анальгетик Относительно безопасен, но токсичен в высоких дозах
Фенацетин Сильный анальгетик Доказано вызывает почечные повреждения
Напроксен Используется при артрите Опасен при сочетании с алкоголем и другими НПВП

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: принимать анальгетики каждый день "для профилактики".
    Последствие: развитие хронической нефропатии.
    Альтернатива: найти причину боли и лечить её под контролем врача.

  • Ошибка: запивать таблетки кофе или энергетиками.
    Последствие: дополнительная нагрузка на сердце и почки.
    Альтернатива: запивать чистой водой.

  • Ошибка: совмещать несколько обезболивающих.
    Последствие: двойной токсический эффект.
    Альтернатива: использовать одно средство в безопасной дозе.

А что если боль сильная и без таблеток не обойтись?

Иногда анальгетики действительно необходимы — при хронических заболеваниях суставов, мигрени или после операций. В таких случаях врач может подобрать щадящие схемы, например:

  • минимальные дозы НПВП под контролем анализов;

  • препараты с защитой для желудка;

  • курсовое лечение с перерывами;

  • фитотерапию и физио-процедуры как вспомогательные методы.

Главное — не заниматься самолечением и не использовать таблетки как универсальное средство "на все случаи".

Плюсы и минусы анальгетиков

Плюсы Минусы
Быстро снимают боль и воспаление Могут вызывать нефротоксичность
Доступны без рецепта Часто применяются без показаний
Помогают при хронических болях Маскируют симптомы заболеваний
Действуют системно Негативно влияют на желудок и сосуды

Мифы и правда

Миф 1. Если препарат продаётся без рецепта, он безопасен.
Правда: даже безрецептурные лекарства могут вызывать серьёзные осложнения при длительном применении.

Миф 2. Можно пить обезболивающее "для профилактики".
Правда: профилактический приём анальгетиков не имеет медицинского смысла и вреден для почек.

Миф 3. Натуральные болеутоляющие безвредны.
Правда: травяные препараты тоже могут влиять на почки и взаимодействовать с лекарствами.

Миф 4. Если боль прошла — лечение не нужно.
Правда: боль часто лишь симптом, а не причина. Без диагностики заболевание может прогрессировать.

FAQ

— Как понять, что почки страдают от анальгетиков?
Появляются отёки, изменения цвета мочи, усталость, повышение давления. При таких симптомах нужно сдать анализы.

— Можно ли принимать обезболивающие при жаре и обезвоживании?
Нет. Без достаточного количества жидкости повышается риск токсического поражения почек.

— Какие обезболивающие считаются самыми безопасными?
Препараты с парацетамолом в терапевтических дозах, но их также нельзя принимать бесконтрольно.

— Как долго можно использовать НПВП?
Не более 5-7 дней подряд без консультации врача.

— Можно ли комбинировать анальгетики с алкоголем?
Категорически нет — это усиливает нагрузку на печень и почки.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Обследования после 50 лет помогают мужчинам предотвратить болезни — терапевт Анна Симбирцева сегодня в 12:49
Мужчина за 50 — как мина замедленного действия: какие анализы помогут не пропустить серьёзную болезнь

После 50 лет мужчины чаще сталкиваются с сердечно-сосудистыми и онкологическими болезнями. Рассказываем, какие анализы и обследования помогут сохранить здоровье.

Читать полностью » Гастроэнтеролог Наталья Тимошенко объяснила, почему важно есть 500 граммов овощей и фруктов в день сегодня в 8:11
Яркие цвета на тарелке — щит для сердца и иммунитета: формула здоровья от гастроэнтеролога

Почему врачи советуют есть не меньше 500 граммов овощей и фруктов в день и как сделать это без усилий? Рассказываем, как составить полезный и вкусный рацион.

Читать полностью » Постепенное снижение сахара в рационе нормализует работу организма — эксперты сегодня в 7:13
Отказался от сахара — и жизнь перестала быть приторной: неожиданные плюсы «несладкой» диеты

Отказ от сахара может стать началом новой привычки, которая изменит тело и настроение. Узнайте, как правильно перейти на жизнь без сладкого.

Читать полностью » Елена Малышева: тартар из говядины может привести к заражению паразитами и анемии сегодня в 7:07
Изысканное блюдо, которое может убить: почему тартар из говядины опаснее, чем кажется

Популярный тартар из говядины оказался опасным для здоровья. Почему врачи настоятельно не советуют заказывать его в ресторанах — и чем заменить это блюдо, чтобы не рисковать жизнью.

Читать полностью » Регулярные визиты к ортодонту помогают предотвратить нарушения прикуса — Татьяна Миронова сегодня в 6:13
Брекеты — не приговор, а инвестиция: как взрослые сегодня возвращают себе детскую улыбку

Как вовремя заметить нарушения прикуса у ребёнка и можно ли исправить зубы взрослому? Эксперты объясняют, почему визит к ортодонту — не вопрос возраста.

Читать полностью » Врач Алла Овсянникова: стресс перед ОГЭ и ЕГЭ часто приводит к ожирению у подростков сегодня в 6:03
Гормоны, тревога и ночные перекусы: почему экзамены становятся ловушкой для подростков

Экзамены — серьёзное испытание для подростков. Почему стресс перед ЕГЭ и ОГЭ приводит к ожирению и как помочь ребёнку сохранить здоровье — объясняет специалист.

Читать полностью » Елена Смирнова объяснила, почему долгие перелёты повышают риск образования тромбов сегодня в 5:17
Перелёт превращается в угрозу: как спасти ноги от тромбов на высоте 10 тысяч метров

Почему длительный перелёт может привести к образованию тромбов и как этого избежать? Простые советы флеболога помогут сохранить здоровье даже в самых долгих путешествиях.

Читать полностью » Акушер-гинеколог Дарья Казакова предупредила об опасности сырых продуктов во время беременности сегодня в 4:49
Беременность и питание: продукты, которые могут навредить ребёнку, даже если выглядят безобидно

Почему беременным нельзя суши, сырые продукты и непастеризованное молоко? Разбираемся, какие продукты безопасны, а какие стоит навсегда исключить из рациона.

Читать полностью »

Новости
Еда
Помидоры в рассоле с зеленью и чесноком по технологии быстрой засолки получаются сочными
Технологии
ETNews: Apple готовит два складных iPhone — планшет и раскладушку с OLED-дисплеями
Наука
Смартфоны и мессенджеры ускоряют общение — объяснение Галины Мандриковой
Еда
Запеченная свинина с медом и мятой по технологии кулинарного эксперта получается нежной
Дом
Как избавиться от желтизны и налета в ванной: эффективный способ с аспирином
Садоводство
Вторичное цветение осенью связано с потеплением и изменением климата — Инга Романовская
Спорт и фитнес
Фитнес-тренер Елена Соболь назвала лучшее упражнение для укрепления мышц спины
Культура и шоу-бизнес
Отношения между принцами Гарри и Уильямом остаются напряжёнными
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet