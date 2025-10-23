Обезболивающие убирают боль, но не проблему: врачи предупредили о скрытой угрозе для почек
Боль — один из самых частых симптомов, с которым сталкивается человек. Головная, зубная, мышечная или суставная — большинство людей не идут к врачу, а просто принимают обезболивающее. Тем более что таблетки от боли продаются без рецепта и доступны в любой аптеке. Однако врачи напоминают: частое и бесконтрольное употребление анальгетиков может привести к серьёзным последствиям, включая хронические болезни почек.
"Хотя достоверных данных о конкретных группах наиболее опасных препаратов пока нет, исследования указывают на повышенный риск при длительном применении фенацетина, аспирина и нестероидных противовоспалительных средств (НПВП)", — говорит нефролог, кандидат медицинских наук Алексей Резников.
По словам специалиста, такие препараты особенно популярны среди россиян и применяются "при любых болях" — от простуды до мигрени. Именно поэтому всё чаще врачи сталкиваются с проявлениями нефротоксичности — токсического поражения почек, вызванного лекарствами.
Что такое анальгетическая нефропатия
Долговременный приём обезболивающих способен привести к особому типу поражения почек — анальгетической нефропатии.
Это хроническое заболевание, при котором разрушаются канальцы и интерстициальная ткань почек. Постепенно органы теряют способность фильтровать кровь, что приводит к накоплению токсинов и жидкости в организме.
В тяжёлых случаях без лечения почки перестают справляться с работой, и тогда пациенту может понадобиться гемодиализ или даже пересадка органа.
На ранних стадиях болезнь протекает бессимптомно. Первые тревожные признаки появляются, когда процесс уже зашёл далеко: отёки, кровь в моче, повышенное давление, слабость и головные боли.
Почему обезболивающие опасны при частом применении
Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), включая аспирин и ибупрофен, уменьшают боль и воспаление, но одновременно нарушают кровоснабжение почек. При длительном применении это приводит к гипоксии тканей и постепенному разрушению клеток.
Особенно уязвимы люди, которые принимают анальгетики "на автомате" — при головной боли, ПМС, артрите или после тренировок.
"Риск развития осложнений значительно возрастает, если человек самостоятельно назначает себе препараты или принимает их по совету знакомых, не проходя обследование и не консультируясь с врачом", — сказал Резников в беседе с "Газетой.Ru".
Факторы риска
Некоторые состояния усиливают токсическое действие обезболивающих:
-
хронические заболевания почек или печени;
-
обезвоживание, вызванное жарой, спортом или болезнью;
-
сочетание анальгетиков с алкоголем;
-
одновременный приём нескольких препаратов одной группы;
-
пожилой возраст.
Советы шаг за шагом: как снизить риск для почек
-
Не принимайте обезболивающие регулярно. Используйте их только при необходимости и короткими курсами.
-
Читайте инструкцию. Не превышайте дозировку, даже если боль не уходит сразу.
-
Не комбинируйте препараты. Одновременный приём аспирина, ибупрофена и других НПВП усиливает токсический эффект.
-
Следите за водным балансом. Обезвоживание повышает нагрузку на почки.
-
Проходите профилактические обследования. Анализы крови и мочи помогут вовремя заметить отклонения.
-
Обратитесь к врачу, если боль не проходит. Возможно, причина требует лечения, а не маскировки симптомов.
Таблица: распространённые обезболивающие и их особенности
|Препарат
|Основное действие
|Потенциальный риск
|Аспирин
|Противовоспалительное, жаропонижающее
|При длительном приёме — поражение почек и желудка
|Ибупрофен
|Снимает боль и воспаление
|Может вызвать нефротоксичность при обезвоживании
|Парацетамол
|Жаропонижающее и анальгетик
|Относительно безопасен, но токсичен в высоких дозах
|Фенацетин
|Сильный анальгетик
|Доказано вызывает почечные повреждения
|Напроксен
|Используется при артрите
|Опасен при сочетании с алкоголем и другими НПВП
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: принимать анальгетики каждый день "для профилактики".
Последствие: развитие хронической нефропатии.
Альтернатива: найти причину боли и лечить её под контролем врача.
-
Ошибка: запивать таблетки кофе или энергетиками.
Последствие: дополнительная нагрузка на сердце и почки.
Альтернатива: запивать чистой водой.
-
Ошибка: совмещать несколько обезболивающих.
Последствие: двойной токсический эффект.
Альтернатива: использовать одно средство в безопасной дозе.
А что если боль сильная и без таблеток не обойтись?
Иногда анальгетики действительно необходимы — при хронических заболеваниях суставов, мигрени или после операций. В таких случаях врач может подобрать щадящие схемы, например:
-
минимальные дозы НПВП под контролем анализов;
-
препараты с защитой для желудка;
-
курсовое лечение с перерывами;
-
фитотерапию и физио-процедуры как вспомогательные методы.
Главное — не заниматься самолечением и не использовать таблетки как универсальное средство "на все случаи".
Плюсы и минусы анальгетиков
|Плюсы
|Минусы
|Быстро снимают боль и воспаление
|Могут вызывать нефротоксичность
|Доступны без рецепта
|Часто применяются без показаний
|Помогают при хронических болях
|Маскируют симптомы заболеваний
|Действуют системно
|Негативно влияют на желудок и сосуды
Мифы и правда
Миф 1. Если препарат продаётся без рецепта, он безопасен.
Правда: даже безрецептурные лекарства могут вызывать серьёзные осложнения при длительном применении.
Миф 2. Можно пить обезболивающее "для профилактики".
Правда: профилактический приём анальгетиков не имеет медицинского смысла и вреден для почек.
Миф 3. Натуральные болеутоляющие безвредны.
Правда: травяные препараты тоже могут влиять на почки и взаимодействовать с лекарствами.
Миф 4. Если боль прошла — лечение не нужно.
Правда: боль часто лишь симптом, а не причина. Без диагностики заболевание может прогрессировать.
FAQ
— Как понять, что почки страдают от анальгетиков?
Появляются отёки, изменения цвета мочи, усталость, повышение давления. При таких симптомах нужно сдать анализы.
— Можно ли принимать обезболивающие при жаре и обезвоживании?
Нет. Без достаточного количества жидкости повышается риск токсического поражения почек.
— Какие обезболивающие считаются самыми безопасными?
Препараты с парацетамолом в терапевтических дозах, но их также нельзя принимать бесконтрольно.
— Как долго можно использовать НПВП?
Не более 5-7 дней подряд без консультации врача.
— Можно ли комбинировать анальгетики с алкоголем?
Категорически нет — это усиливает нагрузку на печень и почки.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru