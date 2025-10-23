Обезболивающие убирают боль, но не проблему: врачи предупредили о скрытой угрозе для почек

Боль — один из самых частых симптомов, с которым сталкивается человек. Головная, зубная, мышечная или суставная — большинство людей не идут к врачу, а просто принимают обезболивающее. Тем более что таблетки от боли продаются без рецепта и доступны в любой аптеке. Однако врачи напоминают: частое и бесконтрольное употребление анальгетиков может привести к серьёзным последствиям, включая хронические болезни почек.

"Хотя достоверных данных о конкретных группах наиболее опасных препаратов пока нет, исследования указывают на повышенный риск при длительном применении фенацетина, аспирина и нестероидных противовоспалительных средств (НПВП)", — говорит нефролог, кандидат медицинских наук Алексей Резников.

По словам специалиста, такие препараты особенно популярны среди россиян и применяются "при любых болях" — от простуды до мигрени. Именно поэтому всё чаще врачи сталкиваются с проявлениями нефротоксичности — токсического поражения почек, вызванного лекарствами.

Что такое анальгетическая нефропатия

Долговременный приём обезболивающих способен привести к особому типу поражения почек — анальгетической нефропатии.

Это хроническое заболевание, при котором разрушаются канальцы и интерстициальная ткань почек. Постепенно органы теряют способность фильтровать кровь, что приводит к накоплению токсинов и жидкости в организме.

В тяжёлых случаях без лечения почки перестают справляться с работой, и тогда пациенту может понадобиться гемодиализ или даже пересадка органа.

На ранних стадиях болезнь протекает бессимптомно. Первые тревожные признаки появляются, когда процесс уже зашёл далеко: отёки, кровь в моче, повышенное давление, слабость и головные боли.

Почему обезболивающие опасны при частом применении

Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), включая аспирин и ибупрофен, уменьшают боль и воспаление, но одновременно нарушают кровоснабжение почек. При длительном применении это приводит к гипоксии тканей и постепенному разрушению клеток.

Особенно уязвимы люди, которые принимают анальгетики "на автомате" — при головной боли, ПМС, артрите или после тренировок.

"Риск развития осложнений значительно возрастает, если человек самостоятельно назначает себе препараты или принимает их по совету знакомых, не проходя обследование и не консультируясь с врачом", — сказал Резников в беседе с "Газетой.Ru".

Факторы риска

Некоторые состояния усиливают токсическое действие обезболивающих:

хронические заболевания почек или печени;

обезвоживание, вызванное жарой, спортом или болезнью;

сочетание анальгетиков с алкоголем;

одновременный приём нескольких препаратов одной группы;

пожилой возраст.

Советы шаг за шагом: как снизить риск для почек

Не принимайте обезболивающие регулярно. Используйте их только при необходимости и короткими курсами. Читайте инструкцию. Не превышайте дозировку, даже если боль не уходит сразу. Не комбинируйте препараты. Одновременный приём аспирина, ибупрофена и других НПВП усиливает токсический эффект. Следите за водным балансом. Обезвоживание повышает нагрузку на почки. Проходите профилактические обследования. Анализы крови и мочи помогут вовремя заметить отклонения. Обратитесь к врачу, если боль не проходит. Возможно, причина требует лечения, а не маскировки симптомов.

Таблица: распространённые обезболивающие и их особенности