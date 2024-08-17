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Американские учёные обнаружили разницу в болевых сигналах у мужчин и женщин
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Американские учёные нашли различия в реакции мужских и женских ноцицепторов на боль

Американские учёные обнаружили разницу в болевых сигналах у мужчин и женщин

Американские учёные из Университета штата Аризона сообщили, что выявили различия между мужскими и женскими нервными клетками, называемыми ноцицепторами, которые передают болевые сигналы в мозг. Их исследование было опубликовано в научном журнале BRAIN.

Ноцицепторы расположены возле спинного мозга и активируются при травме. В эксперименте использовали образцы нервных клеток самцов и самок мышей, приматов и людей. Воздействие на клетки пролактина и орексина B показало различия в их реакции в зависимости от пола.

Оказалось, что женские клетки более чувствительны к пролактину, посылая болевые сигналы при менее интенсивном воздействии. Похожую реакцию вызвал и орексин B. Это открытие может помочь в будущем улучшить методы обезболивания с учетом половых различий пациентов.

Фото: flickr.com/Ryan Weisgerber (CC BY 2.0 license)

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