Один месяц терапии — и годы без боли: как работает метод PRT

Новая психологическая методика, ориентированная на работу с восприятием боли, показала долгосрочный эффект в борьбе с хронической болью в спине. Через пять лет после лечения более половины пациентов отметили почти полное или полное исчезновение симптомов.

Психотерапия, нацеленная на "переобучение" мозга (Pain Reprocessing Therapy, PRT), помогает изменить представления человека о боли и снизить её восприятие. Исследование, опубликованное 30 июля в журнале JAMA Psychiatry, показало, что у 55% пациентов, прошедших курс PRT, через пять лет боль практически исчезла. Для сравнения, в группе плацебо аналогичный результат отметили только 26% участников, а при традиционном лечении — 36%.

По словам руководителя исследования, нейропсихолога Йони Ашара из Медицинского колледжа Вейла Корнелла (Нью-Йорк), результаты указывают на то, что PRT может не просто помочь справляться с симптомами, а обеспечить длительное восстановление для части пациентов.

Как работает методика

Хроническая боль в спине — одна из ведущих причин инвалидности. Длительные и немедикаментозные способы её лечения встречаются редко.

Метод PRT обучает пациентов понимать роль мозга в формировании боли, переоценивать ощущения при движениях, которых они раньше избегали, и работать с эмоциями, способными усиливать болевые сигналы.

Как проходило исследование

В эксперименте участвовал 151 взрослый человек (54% — женщины, средний возраст — 41 год) с хронической болью в спине низкой или умеренной интенсивности (в среднем 4 балла из 10), которая сохранялась у них около 10 лет.

Группа PRT — 50 человек. Они прошли один онлайн-сеанс с врачом и восемь терапевтических встреч за 4 недели.

Группа плацебо — 51 человек. Получили подкожную инъекцию физиологического раствора в область спины.

Группа обычного лечения — 50 человек. Продолжали стандартную медицинскую помощь.

Через пять лет исследование завершили 113 участников (75% от начального числа).

Средняя интенсивность боли в группе PRT составила 1,93 балла, в группе плацебо — 3,19, в группе стандартного лечения — 2,60. Статистический анализ подтвердил значимое преимущество "переобучения" мозга над другими подходами.

Дополнительные результаты

Метод PRT не только снизил уровень боли, но и улучшил эмоциональное состояние пациентов: уменьшились депрессия, гнев, страх движений и ощущение беспомощности. Кроме того, участники стали больше связывать свою боль с работой сознания и мозга.

Однако значимого влияния на сон, уровень тревожности или общий положительный эмоциональный фон через пять лет зафиксировано не было.

Учёные отмечают, что метод тестировался на пациентах с болью от слабой до умеренной. Чтобы подтвердить эффективность при более тяжёлых формах хронической боли, нужны дополнительные исследования.