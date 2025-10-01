Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Парковка
Парковка
© commons.wikimedia.org by ATI1999 is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 21:57

В Мытищах больше нельзя парковаться "как попало": как новые правила заставят думать и платить

Мытищи вводят платные парковки на семи улицах города — администрация городского округа

Ещё один город Подмосковья готовится ввести платные парковки. В администрации городского округа Мытищи сообщили, что вскоре на нескольких улицах появятся стоянки с оплатой за парковку. Нововведение призвано упорядочить использование городского пространства и сократить хаотичное размещение автомобилей, особенно коммерческих.

"Платные парковки помогут убрать беспорядочно припаркованные машины, особенно коммерческие, которые мешают другим водителям. На семи парковочных пространствах всего будет около 354 мест для парковки, из них 41 место — для людей с ограниченными возможностями", — уточнили в ведомстве.

Где появятся платные парковки

Платная стоянка заработает на следующих улицах:

  1. Новомытищинский проспект

  2. Юбилейная

  3. Троицкая

  4. Лётная

  5. Благовещенская

Бесплатно оставить автомобиль можно будет по этим адресам по воскресеньям и праздничным дням. В будние дни предусмотрено 10 минут бесплатной остановки, чтобы забрать или высадить пассажиров.

Стоимость парковки

Оплата будет зависеть от типа транспорта:

Тип транспорта Стоимость за час
Легковые автомобили 50 рублей
Мотоциклы 25 рублей
Грузовые автомобили 100 рублей

Оплатить парковку можно через приложение "Парковки России" или отправив СМС на номер 7757. Нарушители правил будут штрафоваться на 2 500 рублей.

Почему платные парковки важны

Администрация города подчёркивает, что это часть общей стратегии.

"Мировые мегаполисы уже прошли путь минимизации использования личного автотранспорта и развития общественного транспорта. Следуя их примеру, в Мытищах стремятся сделать город более удобным и экологичным для всех его жителей", — заявили в администрации.

Новая система направлена на:

  1. снижение хаотичной парковки на центральных улицах.

  2. улучшение условий для пешеходов и велосипедистов.

  3. создание пространства для коммерческого транспорта без ущерба другим водителям.

Советы шаг за шагом для водителей

  1. Перед поездкой уточните, на какой улице действует платная парковка.

  2. Скачайте приложение "Парковки России" или сохраните номер для СМС-оплаты.

  3. Если оставляете автомобиль ненадолго, используйте 10 минут бесплатной остановки.

  4. Планируйте время и рассчитывайте стоимость стоянки заранее, чтобы избежать штрафов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: оставить машину на платной парковке без оплаты.
    Последствие: штраф 2 500 рублей.
    Альтернатива: использовать приложение для оплаты или бесплатные 10 минут.

  • Ошибка: парковка коммерческого транспорта в неположенном месте.
    Последствие: препятствие другим водителям, возможные жалобы.
    Альтернатива: найти выделенные парковочные места для грузовых автомобилей.

А что если…

Если водители проигнорируют новые правила, улицы города будут перегружены, а доступ к коммерческим объектам и пешеходным зонам затруднён. Платные парковки позволяют создавать баланс между транспортом и городской средой.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Упорядоченные парковки Необходимость оплаты для водителей
Улучшение экологии города Привыкание к новым правилам
Доступность для людей с ограничениями Возможное увеличение затрат на транспорт

FAQ

Как выбрать парковку?
Выбирайте стоянку по местоположению и типу транспорта. Легковые машины, мотоциклы и грузовики имеют разные тарифы.

Сколько стоит парковка?
Легковые — 50 рублей/час, мотоциклы — 25 рублей/час, грузовые — 100 рублей/час.

Что делать, если нужно остановиться ненадолго?
В будние дни можно остановиться бесплатно на 10 минут, чтобы забрать или высадить пассажиров.

Мифы и правда

  • Миф: платные парковки — способ пополнить бюджет.
    Правда: основная цель — упорядочивание движения и улучшение городской среды.

  • Миф: оплата парковки обязательна всегда.
    Правда: в воскресенье и праздничные дни парковка бесплатна.

Исторический контекст

Введение платных парковок в российских городах стало глобальной тенденцией в 2010-х годах, когда мегаполисы начали бороться с хаотичным размещением машин и развивать общественный транспорт. Мытищи идут по этому пути, следуя мировым практикам.

3 интересных факта

  1. В Москве и Подмосковье платные парковки действуют на десятках улиц, включая центр и ключевые транспортные узлы.

  2. В крупных городах Европы система парковки регулируется через приложения и автоматические терминалы, что повышает скорость обслуживания.

  3. Развитие платных парковок способствует росту числа велосипедистов и пользователей общественного транспорта.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Прокачку тормозов нужно проводить каждые 40–60 тысяч километров или по регламенту производителя сегодня в 13:10

Прокачка тормозов: 20 минут работы, которые спасают жизнь

Воздушная пробка в тормозной системе опасна. Рассказываем, как правильно прокачать тормоза с помощником и без, а также почему с ABS лучше ехать в сервис.

Читать полностью » Алексей Кожухов: проверять аккумулятор нужно каждые несколько месяцев и перед поездками сегодня в 12:06

АКБ живёт всего 3–7 лет — но иногда сдаётся уже на второй зиме

Разряженный аккумулятор способен застать врасплох любого водителя. Рассказываем, как проверить батарею разными способами — от мультиметра до нагрузочной вилки.

Читать полностью » Подушки двигателя служат 70–150 тысяч километров и требуют осмотра каждые 30–50 тысяч сегодня в 11:03

Машину трясёт на светофоре? Виновата деталь за копейки, которую никто не меняет

Подушки двигателя незаметны, но именно они гасят вибрацию и фиксируют мотор. Разбираем признаки износа и пошаговые способы проверки.

Читать полностью » Александр Коротков объяснил, как распознать перегоревший предохранитель стоп-сигналов сегодня в 10:55

Предохранитель за 10 рублей может спасти от штрафа и развода с ГИБДД

Не горят стоп-сигналы? Причины могут быть разные — от лампочки до электроники. Разбираем все варианты и даём пошаговые инструкции по ремонту.

Читать полностью » Пассажирка Tesla Model Y получила ожоги после аварии из-за проблем с дверьми сегодня в 9:38

Запертая ловушка: как Tesla Model Y превратилась в смертельную клетку после аварии

Спор вокруг безопасности Tesla Model Y снова в центре внимания: пассажирка утверждает, что электроприводы дверей стали ловушкой после аварии.

Читать полностью » Автоэксперт Моржаретто: ремни безопасности снижают травмы при ДТП сегодня в 9:37

Дорога выбирает сильных: какие ошибки превращают поездку в испытание

Путешествие на автомобиле дарит свободу и новые впечатления. Узнайте, как сделать дорогу безопасной и комфортной, избегая распространённых ошибок.

Читать полностью » Эксперт Тимкин назвал самые проходимые кроссоверы на российском рынке сегодня в 8:31

Квадратные тигры на трассе: 5 кроссоверов, которые не боятся грязи и камней

Российский рынок кроссоверов предлагает модели, которые справятся с бездорожьем даже там, где большинство машин бессильно.

Читать полностью » Минздрав: духота и резкие запахи усиливают симптомы укачивания в автомобиле сегодня в 8:25

Дорога зовёт к приключениям, а желудок — к остановке: что делать при укачивании

Почему одних людей укачивает даже на короткой дороге, а другие спокойно читают книги в пути? В статье собраны проверенные решения проблемы.

Читать полностью »

Новости
Технологии

5G и функции смартфона сокращают время работы батареи — данные тестов ViserMark
Спорт и фитнес

Эксперты: боль при приседаниях чаще связана с ошибками техники, а не с самим упражнением
Наука

В Германии обнаружен азурит с древними следами синего пигмента
Дом

Эксперты: грунтовка в два слоя снижает расход краски и предотвращает появление пятен
Авто и мото

Внимание инспекторов ГАИ нередко привлекает внешность водителя
Авто и мото

Средний запас хода после загорания лампы топлива — 60-80 км
СФО

Елизавета Пинчук стала первой женщиной-нейрохирургом Ямало-Ненецкого округа
УрФО

В Екатеринбурге учителя осудили за заломленную руку ученику — полтора года исправработ
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet