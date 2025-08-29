Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 4:11

Деньги в школе под контролем: когда платные услуги законны, а когда нет

Власти региона запретили взимать деньги за уроки из обязательной школьной программы

Школы могут оказывать платные услуги, но только при соблюдении определённых правил. Министр образования Пензенской области Алексей Фомин во время прямого эфира во "ВКонтакте" 13 августа разъяснил, в каких случаях это законно.

Три ключевых условия

  1. Услуга должна быть дополнительной и не дублировать обязательную школьную программу.

  2. Добровольное согласие родителей обязательно.

  3. Оплата должна поступать на расчётный счёт школы и использоваться строго по уставным целям, а не идти "в карман учителя".

"Если все эти требования соблюдены, то это правомерно и законно", — подчеркнул министр.

Что можно, а что нельзя

  • Допустимы кружки и секции, например, шахматный клуб, который не входит в обязательную программу.

  • Запрещено взимать деньги за уроки по предметам основной образовательной программы: русский язык, литература, математика, физика, химия.

