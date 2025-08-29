Деньги в школе под контролем: когда платные услуги законны, а когда нет
Школы могут оказывать платные услуги, но только при соблюдении определённых правил. Министр образования Пензенской области Алексей Фомин во время прямого эфира во "ВКонтакте" 13 августа разъяснил, в каких случаях это законно.
Три ключевых условия
-
Услуга должна быть дополнительной и не дублировать обязательную школьную программу.
-
Добровольное согласие родителей обязательно.
-
Оплата должна поступать на расчётный счёт школы и использоваться строго по уставным целям, а не идти "в карман учителя".
"Если все эти требования соблюдены, то это правомерно и законно", — подчеркнул министр.
Что можно, а что нельзя
-
Допустимы кружки и секции, например, шахматный клуб, который не входит в обязательную программу.
-
Запрещено взимать деньги за уроки по предметам основной образовательной программы: русский язык, литература, математика, физика, химия.
