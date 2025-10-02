Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
платная парковка
платная парковка
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 17:58

Парковка за деньги или штраф: водителям Подмосковья готовят новую реальность

В Подмосковье к 2026 году количество платных парковок увеличат до 30 тысяч — министр транспорта

В ближайшие годы жителей и гостей Подмосковья ждут серьёзные изменения в системе организации парковки. Если сегодня в области работает чуть меньше четырёх тысяч платных мест, то уже к 2026 году их количество планируют увеличить до 30 тысяч. Это почти семикратный рост, который должен заметно изменить транспортную картину региона.

По словам регионального министра транспорта Марата Сибатулина, развитие платных парковок — не только способ пополнить бюджеты муниципалитетов, но и инструмент наведения порядка на дорогах.

"Мы планируем к концу [2025] года увеличить охват платных парковок до 10 тысяч мест. В следующему [2026] году предварительно это 30 тысяч мест", — сказал министр.

Сейчас платные зоны работают в 23 городах области, а первые места появились лишь в ноябре 2024 года.

Зачем нужны платные парковки

Главная цель — сократить хаотичную стоянку автомобилей, убрать с улиц брошенный транспорт и облегчить проезд. Чиновники уверены, что благодаря системе водители смогут с большей вероятностью находить свободные места рядом с нужным адресом.

Дополнительный плюс — поступления от парковок идут в местные бюджеты, а значит, средства направляют на благоустройство, ремонт дворов, тротуаров и дорог.

Сравнение: что есть сейчас и что будет

Показатель 2024 год 2025 год (план) 2026 год (план)
Количество городов 23 >30 >40
Парковочных мест 3800 10 000 30 000
Основные зоны Красногорск, Реутов, Видное, Королёв Расширение в округах Широкое покрытие по региону
Бюджетное назначение Благоустройство территорий Ремонт и содержание Комплексное развитие

Советы шаг за шагом: как пользоваться платной парковкой

  1. Заранее уточните зоны платных парковок через мобильное приложение "Парковки Подмосковья" или карты Яндекс/Google.

  2. Оплатите место удобным способом: через SMS, банковское приложение, QR-код или терминал.

  3. Следите за временем: при необходимости продлите парковку дистанционно.

  4. Избегайте штрафов — не оставляйте машину без оплаты, инспекторы проверяют места с помощью камер.

  5. Сохраняйте чек или уведомление об оплате — в случае спорных ситуаций это станет доказательством.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: припарковаться в платной зоне без оплаты.
    → Последствие: штраф до 5000 рублей.
    → Альтернатива: заранее скачать приложение для быстрой оплаты.

  • Ошибка: оплачивать только часть времени, рассчитывая "успеть".
    → Последствие: штраф и эвакуация при задержке.
    → Альтернатива: сразу оплачивать с запасом и при необходимости сокращать время.

  • Ошибка: оставлять машину надолго на оживлённой улице.
    → Последствие: ограничение пропускной способности дороги.
    → Альтернатива: выбирать перехватывающие парковки у метро или торговых центров.

А что если…

А что если платных мест станет слишком много, и бесплатные исчезнут совсем? Чиновники уверяют, что этого не произойдёт: в каждом округе сохраняются бесплатные стоянки у дворов, парковки для инвалидов и специальные зоны для служебного транспорта.

Плюсы и минусы платных парковок

Плюсы Минусы
Наведение порядка на улицах Увеличение расходов автомобилистов
Рост бюджетов городов Возможный дефицит бесплатных мест
Возможность найти место рядом с нужной точкой Необходимость разбираться в тарифах и приложениях
Уменьшение пробок из-за "брошенных" машин Недовольство части водителей

FAQ

Как выбрать удобную парковку в Подмосковье?
Проверяйте мобильные приложения и карты, они показывают ближайшие свободные места.

Сколько стоит час парковки?
Стоимость варьируется от 40 до 100 рублей в зависимости от города и зоны.

Что лучше: оплачивать через терминал или приложение?
Приложение удобнее — можно продлить время дистанционно.

Будут ли льготы для местных жителей?
Да, резидентные разрешения дают право на бесплатную ночную парковку у дома.

Мифы и правда

  • Миф: платные парковки придуманы только ради штрафов.
    Правда: все доходы поступают в бюджеты округов и идут на благоустройство.

  • Миф: парковку можно "обмануть", оставив машину без оплаты.
    Правда: камеры и инспекторы фиксируют нарушения автоматически.

  • Миф: платная зона означает отсутствие бесплатных мест.
    Правда: во дворах и на специальных площадках бесплатные места сохраняются.

Интересные факты

  1. Первые платные парковки в России появились в Москве в 2012 году.

  2. В некоторых странах (например, в Германии) часть парковочных сборов направляют на развитие велоинфраструктуры.

  3. В Подмосковье к 2030 году планируют связать платные парковки с единой транспортной картой.

Исторический контекст

  • 2012 — Москва запускает первую систему платных парковок.

  • 2024 — Подмосковье вводит первые зоны в Красногорске, Реутове, Видном и Королёве.

  • 2025 — планируется рост до 10 тысяч мест.

  • 2026 — ожидается масштабное расширение до 30 тысяч.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Автоэксперты: в морозы водители чаще сталкиваются с разрядом аккумулятора сегодня в 9:18

Машина молчит в мороз? Причина одна, а решений больше, чем кажется

Зимой сел аккумулятор? Разбираем проверенные способы запуска машины и показываем, какие ошибки могут обернуться серьезными проблемами.

Читать полностью » ГИБДД напомнила о штрафах за езду с неработающими габаритами и стоп-сигналами сегодня в 8:38

Машина становится невидимой ночью: что чаще всего подводит водителей

Почему фары теряют яркость и как вернуть им эффективность? Разбираем причины, сравниваем решения и даем советы, чтобы свет был идеальным.

Читать полностью » Автоэксперт заявил, что заливать замок кипятком в мороз категорически нельзя сегодня в 7:16

Холод может оставить водителя на улице: чего нельзя делать с дверью

Зимой машина может преподнести неприятный сюрприз: дверь не открывается из-за льда. Разбираем причины, простые решения и проверенные профилактические меры.

Читать полностью » Полная блокировка руля повышает износ гидроусилителя и рулевой рейки — автомеханик сегодня в 6:28

Манёвр смерти: как простой поворот руля превращается в дорогой ремонт

Неправильное использование руля может привести к серьёзным поломкам гидроусилителя и рейки. Узнайте, как защитить автомобиль и управлять безопасно.

Читать полностью » ГИБДД напомнило о штрафах за езду с прицепом без номеров и документов сегодня в 6:21

Ошибка с прицепом может стоить прав: водителей предупредили

Прицеп для легкового автомобиля открывает новые возможности: от перевозки стройматериалов до путешествий. Но чтобы он был полезен, нужно знать нюансы.

Читать полностью » Менеджер автосалона назвал лучшие надёжные авто с пробегом за 500 тысяч рублей сегодня в 5:26

Маленькие герои большого города: 5 надёжных авто до 500 тысяч, которые не подведут

Узнайте, какие подержанные автомобили за 500 тысяч рублей способны служить годами без проблем и лишних вложений.

Читать полностью » Механик заявил, что резкие старты в пробках вредят новым автомобилям сегодня в 5:16

Обкатка — пережиток СССР или гарантия ресурса двигателя

Первые километры нового авто в Москве особенно важны: от того, как вы ездите в этот период, зависит ресурс двигателя и комфорт дальнейшей эксплуатации.

Читать полностью » Автоэксперт: заправка низкооктановым бензином приводит к детонации двигателя сегодня в 4:28

Сверхзвуковой удар внутри двигателя: тайная причина гибели моторов

Детонация — скрытая угроза для двигателя. Почему экономия на топливе оборачивается дорогим ремонтом и как этого избежать — разбираем подробно.

Читать полностью »

Новости
Технологии

Nvidia GeForce RTX 4060 стала самой популярной видеокартой среди пользователей Steam — данные Valve за сентябрь
Авто и мото

В США запретили иммигрантам получать и продлевать коммерческие водительские права — данные Минтранса
Наука

В Чивита-ди-Тарквиния найдены доказательства существования богатого римского центра
Красота и здоровье

Доктор Шефф: чрезмерное снижение холестерина может привести к когнитивным нарушениям
Красота и здоровье

Кардиологи: энергетики и колбасы усиливают нагрузку на сердце
Садоводство

Кизил сохраняет пользу при сушке и заморозке и помогает обеспечить организм витаминами зимой
Наука

Прото-Земля стала обитаемой благодаря космическому столкновению
Туризм

Осенью в Азии проходят яркие фестивали: Лой Кратонг в Таиланде, Золотой орёл в Монголии и праздник в Пенанге
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet