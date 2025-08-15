Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Парковка
Парковка
© golyanovo.mos.ru by Сайт управы Гольяново is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Licence
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 4:50

Бесплатных парковок в Москве стало меньше: где с 15 августа придётся платить

В Москве с 15 августа расширили зоны платных парковок на окраинах города

Не все москвичи утром 15 августа будут готовы к неожиданности: привычные бесплатные места для стоянки на десятках улиц исчезнут, уступив место платным парковкам. Городские власти запускают очередной этап масштабного проекта, который постепенно охватывает всё новые районы столицы.

На этот раз изменения коснутся в первую очередь окраин Москвы. Особенно активно новые платные зоны появляются в Северном административном округе и на юго-западе города. Впервые платные парковки дойдут и за пределы МКАД — в том числе в "Митино" и в районы Новой Москвы.

Вторая волна изменений

Текущий запуск — это второй этап расширения зоны платных парковок. Первый стартовал 20 июня, а третий и, вероятно, самый масштабный, запланирован на 3 октября. Таким образом, схема меняется не одномоментно, а постепенно, чтобы горожане успевали адаптироваться.

Стоимость часа стоянки на окраинах обещают сделать сравнительно невысокой — 40 рублей. Такой тариф, по мнению властей, позволит регулировать загруженность улиц, но при этом не станет чрезмерным бременем для водителей.

Что останется бесплатным

Несмотря на новые правила, бесплатные варианты всё же сохраняются. На многих адресах, попавших в список расширения, дворы пока не оборудованы шлагбаумами, и местные жители не противятся заезду чужих автомобилей. Это даёт возможность водителям искать альтернативу платной зоне.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Новинки Audi, Alfa Romeo, Fiat, Jeep и Subaru — что ждать в ближайшие месяцы сегодня в 5:17

Пять моделей этой осенью перевернут представление о хэтчбеках и кроссоверах

Этой осенью автолюбителей ждёт шквал премьер: от городских хэтчбеков Fiat до мощных электрических кроссоверов Subaru с впечатляющим запасом хода.

Читать полностью » Tesla внедрит Unreal Engine в мультимедиа Model S и Model X сегодня в 0:51

Двери открываются одним касанием — Tesla готовит обновление, которое захочется попробовать

Tesla готовит революционное обновление мультимедиа для Model S и X — теперь фотореалистичные 3D-интерфейсы будут работать на движке Unreal Engine.

Читать полностью » Французский инженер Фрэнк Сальс рассказал, как снизить плату за проезд по платным трассам сегодня в 0:26

Водители во Франции нашли способ экономить сотни евро на дальних поездках

Инженер из Нанта нашёл способ сэкономить до 28% на проезде по французским автомагистралям, используя простую хитрость с короткими съездами.

Читать полностью » ГИБДД назвала минимальную безопасную дистанцию между автомобилями вчера в 23:50

Скрытая ловушка на дороге: как неправильная дистанция убивает даже опытных водителей

Водитель "висит на хвосте" и нервирует? Автоинструктор раскрыл 2 простых способа заставить его держать дистанцию — без конфликтов и лишних рисков. Проверено на практике!

Читать полностью » Дистанционный запуск двигателя зимой приводит к повышенному износу вчера в 23:42

Автомобильный самоубийца: почему брелок стал врагом мотора

Узнайте о рисках, связанных с частым использованием функции удаленного запуска мотора. Как это может повлиять на ваш автомобиль и что делать, чтобы избежать проблем?

Читать полностью » Как промыть систему охлаждения автомобиля самостоятельно: пошаговая инструкция вчера в 22:33

Промывка системы охлаждения: простое решение или риск для вашего автомобиля

Автослесарь раскрыл простой способ промывки системы охлаждения без сервиса. Как сэкономить 10 000 рублей и не навредить двигателю? Читайте проверенную инструкцию.

Читать полностью » Как силиконовая смазка предотвращает скрипы дверей и уплотнителей вчера в 22:24

От скрипа до защиты шин: 5 неочевидных способов использовать силиконовую смазку

Силиконовая смазка — не просто средство от скрипов. Эксперты СТО раскрыли её неочевидные применения: от защиты шин до полировки салона. Проверьте, все ли лайфхаки вы знаете!

Читать полностью » JAC T9 с дизельным двигателем выйдет в России 19 августа по цене от 3,76 млн рублей вчера в 21:20

От бензина к тяге: чем удивит дизельная версия JAC T9

Почему многие водители летом отказываются от кондиционера в пользу открытых окон, и чем на самом деле грозит такой выбор для здоровья и кошелька?

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Как тренировать грудь и спину с эспандером дома — рекомендации Татьяны Скотт
Дом

Как обустроить в квартире зону для грязных лап и избавить себя от лишних хлопот
Туризм

Необычные природные парки России, которые можно успеть посетить этим летом
Садоводство

Август — лучшее время: размножаем форзицию черенками по проверенной методике
Питомцы

Игнорирование и отказ от еды могут указывать на обиду кошки
Красота и здоровье

Врач объяснила, как цитрусовые и цельнозерновые продукты защищают почки
Еда

Рецепт салата из баклажанов по-корейски: пошаговая инструкция и ингредиенты
Садоводство

Урожайный редис круглый год: советы по выращиванию в августе
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru