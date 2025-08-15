Бесплатных парковок в Москве стало меньше: где с 15 августа придётся платить

Не все москвичи утром 15 августа будут готовы к неожиданности: привычные бесплатные места для стоянки на десятках улиц исчезнут, уступив место платным парковкам. Городские власти запускают очередной этап масштабного проекта, который постепенно охватывает всё новые районы столицы.

На этот раз изменения коснутся в первую очередь окраин Москвы. Особенно активно новые платные зоны появляются в Северном административном округе и на юго-западе города. Впервые платные парковки дойдут и за пределы МКАД — в том числе в "Митино" и в районы Новой Москвы.

Вторая волна изменений

Текущий запуск — это второй этап расширения зоны платных парковок. Первый стартовал 20 июня, а третий и, вероятно, самый масштабный, запланирован на 3 октября. Таким образом, схема меняется не одномоментно, а постепенно, чтобы горожане успевали адаптироваться.

Стоимость часа стоянки на окраинах обещают сделать сравнительно невысокой — 40 рублей. Такой тариф, по мнению властей, позволит регулировать загруженность улиц, но при этом не станет чрезмерным бременем для водителей.

Что останется бесплатным

Несмотря на новые правила, бесплатные варианты всё же сохраняются. На многих адресах, попавших в список расширения, дворы пока не оборудованы шлагбаумами, и местные жители не противятся заезду чужих автомобилей. Это даёт возможность водителям искать альтернативу платной зоне.