Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Машины под деревьями
Машины под деревьями
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 6:04

Почему платная парковка в Москве — скрытый спонсор детских площадок и зелёных бульваров

Эксперт ВШЭ Борисов: платная парковка помогает снизить хаотичную стоянку в Москве

В Москве платная парковка стала не только инструментом регулирования движения, но и важным элементом формирования комфортной городской среды. Этот механизм, по мнению специалистов, способен решать задачи, которые напрямую влияют на качество жизни горожан.

Ведущий эксперт Института экономики транспорта НИУ ВШЭ Андрей Борисов отметил, что рост населения мегаполиса неизбежно приводит к увеличению количества автомобилей.

"Москва — это город, который непрерывно растет, в том числе, по населению. Чем больше в городе людей, тем больше на дорогах машин. Проблему нельзя решить, если понастроить везде по городу одних парковок. Так как в этом случае интересы других категорий горожан — не автомобилистов — будут притеснены. Многим бы хотелось выглянуть в окно и увидеть красивую зеленую улицу, с детскими или спортивными площадками, с удобными и безопасными тротуарами — а не заставленную автомобилями, некоторые из которых могут быть припаркованы там годами", — указал эксперт.

Почему платные парковки важны

По словам Борисова, платная парковка — это инструмент, который позволяет поддерживать баланс интересов разных жителей города. Когда парковка в жилых кварталах бесплатна для резидентов, а приезжим доступна лишь на короткий срок за плату, это помогает регулировать загруженность мест. Таким образом, уменьшается количество долгосрочно занятых машин, появляется больше свободных мест, снижается число нарушений и хаотичной стоянки.

"Места занимают либо местные водители — им бесплатно, либо те, кому это действительно нужно, но на короткий период. Так получается контролировать загруженность парковок, а это значит, что больше людей смогут найти свободное место, не тратя время на поиски и объезды, становится меньше нарушений. Кроме того, деньги от парковок направляются на благоустройство придомового пространства. Платная парковка — это не только способ регулирования, но и инвестиция в комфортную городскую среду, где интересы всех жителей, а не только автомобилистов, учитываются в равной степени", — резюмировал специалист.

Как это влияет на дворы и улицы

Собранные от парковок средства направляются на развитие городской инфраструктуры. Это могут быть новые детские и спортивные площадки, благоустроенные тротуары, озеленение улиц, освещение и другие улучшения. По сути, водитель, оплачивая стоянку, вносит вклад в преобразование района.

Новые зоны резидентных разрешений

С 15 августа 2025 года в Москве планируется расширить территорию действия резидентных парковочных разрешений. В неё войдут новые участки улиц, при этом изменения уже согласованы с муниципальными депутатами. Для жителей этих территорий условия останутся прежними — парковка по-прежнему будет бесплатной, если оформить соответствующее разрешение.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Болгарии сняли с продажи А-95 из-за отсутствия биодобавки нового поколения сегодня в 2:19

Болгария осталась без А-95 в разгар туристического сезона — что скрывается за дефицитом

В Болгарии на пике туристического сезона исчезает А-95: заправки пустеют из-за отсутствия биоэтанола, а штрафы мешают продавать имеющийся бензин.

Читать полностью » Инспектор ГАИ назвал автомобили, которые чаще останавливает ДПС сегодня в 1:57

Автомобиль как приманка: какие машины чаще всего попадают в поле зрения ДПС

Почему инспекторы ДПС выбирают для остановки именно некоторые машины и как сделать так, чтобы на дороге вас не заметили?

Читать полностью » Болгария с 5 сентября изменит правила дорожного движения сегодня в 1:27

Новые ПДД в Болгарии обернутся неожиданными штрафами — детали удивят многих

С 5 сентября Болгария меняет правила дорожного движения: «средняя скорость», рост штрафов и спорные нормы. Эксперты сомневаются в их пользе.

Читать полностью » Tesla внедрит Unreal Engine в мультимедиа Model S и Model X сегодня в 0:51

Двери открываются одним касанием — Tesla готовит обновление, которое захочется попробовать

Tesla готовит революционное обновление мультимедиа для Model S и X — теперь фотореалистичные 3D-интерфейсы будут работать на движке Unreal Engine.

Читать полностью » Французский инженер Фрэнк Сальс рассказал, как снизить плату за проезд по платным трассам сегодня в 0:26

Водители во Франции нашли способ экономить сотни евро на дальних поездках

Инженер из Нанта нашёл способ сэкономить до 28% на проезде по французским автомагистралям, используя простую хитрость с короткими съездами.

Читать полностью » ГИБДД назвала минимальную безопасную дистанцию между автомобилями вчера в 23:50

Скрытая ловушка на дороге: как неправильная дистанция убивает даже опытных водителей

Водитель "висит на хвосте" и нервирует? Автоинструктор раскрыл 2 простых способа заставить его держать дистанцию — без конфликтов и лишних рисков. Проверено на практике!

Читать полностью » Дистанционный запуск двигателя зимой приводит к повышенному износу вчера в 23:42

Автомобильный самоубийца: почему брелок стал врагом мотора

Узнайте о рисках, связанных с частым использованием функции удаленного запуска мотора. Как это может повлиять на ваш автомобиль и что делать, чтобы избежать проблем?

Читать полностью » Как промыть систему охлаждения автомобиля самостоятельно: пошаговая инструкция вчера в 22:33

Промывка системы охлаждения: простое решение или риск для вашего автомобиля

Автослесарь раскрыл простой способ промывки системы охлаждения без сервиса. Как сэкономить 10 000 рублей и не навредить двигателю? Читайте проверенную инструкцию.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Секреты обрезки смородины для максимального урожая: пошаговая инструкция
Еда

Как приготовить салат с ананасами и копчёным сыром: пошаговая инструкция
Красота и здоровье

Возраст отца и риск выкидыша: эмбриолог раскрыл связь в ЭКО
Красота и здоровье

Диетолог Писарева: гречишный мёд полезен при анемии и гипертонии
Еда

Заливной пирог с картошкой: ингредиенты и время приготовления
Культура и шоу-бизнес

Мелания Трамп пригрозила Хантеру Байдену иском на $1 млрд за заявление о Джеффри Эпштейне
Садоводство

Позаботьтесь о деревьях: избегайте обрезки в августе и что делать вместо этого
Авто и мото

Renault и Dacia отзовут автомобили с бензиновым двигателем 1.6 литра, выпущенные в 2019–2022 годах
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru