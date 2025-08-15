Почему платная парковка в Москве — скрытый спонсор детских площадок и зелёных бульваров

В Москве платная парковка стала не только инструментом регулирования движения, но и важным элементом формирования комфортной городской среды. Этот механизм, по мнению специалистов, способен решать задачи, которые напрямую влияют на качество жизни горожан.

Ведущий эксперт Института экономики транспорта НИУ ВШЭ Андрей Борисов отметил, что рост населения мегаполиса неизбежно приводит к увеличению количества автомобилей.

"Москва — это город, который непрерывно растет, в том числе, по населению. Чем больше в городе людей, тем больше на дорогах машин. Проблему нельзя решить, если понастроить везде по городу одних парковок. Так как в этом случае интересы других категорий горожан — не автомобилистов — будут притеснены. Многим бы хотелось выглянуть в окно и увидеть красивую зеленую улицу, с детскими или спортивными площадками, с удобными и безопасными тротуарами — а не заставленную автомобилями, некоторые из которых могут быть припаркованы там годами", — указал эксперт.

Почему платные парковки важны

По словам Борисова, платная парковка — это инструмент, который позволяет поддерживать баланс интересов разных жителей города. Когда парковка в жилых кварталах бесплатна для резидентов, а приезжим доступна лишь на короткий срок за плату, это помогает регулировать загруженность мест. Таким образом, уменьшается количество долгосрочно занятых машин, появляется больше свободных мест, снижается число нарушений и хаотичной стоянки.

"Места занимают либо местные водители — им бесплатно, либо те, кому это действительно нужно, но на короткий период. Так получается контролировать загруженность парковок, а это значит, что больше людей смогут найти свободное место, не тратя время на поиски и объезды, становится меньше нарушений. Кроме того, деньги от парковок направляются на благоустройство придомового пространства. Платная парковка — это не только способ регулирования, но и инвестиция в комфортную городскую среду, где интересы всех жителей, а не только автомобилистов, учитываются в равной степени", — резюмировал специалист.

Как это влияет на дворы и улицы

Собранные от парковок средства направляются на развитие городской инфраструктуры. Это могут быть новые детские и спортивные площадки, благоустроенные тротуары, озеленение улиц, освещение и другие улучшения. По сути, водитель, оплачивая стоянку, вносит вклад в преобразование района.

Новые зоны резидентных разрешений

С 15 августа 2025 года в Москве планируется расширить территорию действия резидентных парковочных разрешений. В неё войдут новые участки улиц, при этом изменения уже согласованы с муниципальными депутатами. Для жителей этих территорий условия останутся прежними — парковка по-прежнему будет бесплатной, если оформить соответствующее разрешение.