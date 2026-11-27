Инициатива о введении платной услуги по тонировке автомобильных стекол сверх установленных нормативов противоречит международным стандартам безопасности и может спровоцировать рост аварийности, пояснил эксперт рабочей группы при Правительстве РФ по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов. В беседе с NewsInfo он подчеркнул, что технический регламент Таможенного союза жестко ограничивает светопропускание передней полусферы, исходя из требований обзорности.

Ранее сообщалось, что депутаты Государственной думы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили легализовать тонировку как платную государственную услугу. Парламентарии аргументировали это защитой личного пространства водителей в салоне автомобиля. До этого аналогичные предложения выдвигал Леонид Слуцкий, однако инициатива не получила поддержки профильных ведомств.

Попов отметил, что требования к прозрачности стекол обусловлены не только возможностью водителя видеть дорогу, но и заметностью самого транспортного средства для других участников движения. По его словам, попытки "продать" право на нарушение технических норм выглядят абсурдно и напоминают торговлю индульгенциями.

Нередко владельцы машин игнорируют и другие нормы, например, требования к оклейке кузова специальными пленками. Эксперт сравнил ситуацию с авиацией, где невозможно представить пилота, который за доплату затонировал бы окна кабины, сославшись на право на частную жизнь.

"Речь идет о вопросах безопасности дорожного движения, а не о том, что там у вас происходит за стеклом автомобиля. Мы заплатим денег, давайте разрешим значит, за плату снизить требования по экологической составляющей автомобиля. То есть дал денег и дымишь на всю катушку. Или за плату снизить требования по нормам эффективности тормозов", — рассказал Попов.

Специалист выразил уверенность, что руководство МВД и Госавтоинспекции выступит категорически против подобных нововведений. Он напомнил о важности соблюдения всех параметров эксплуатации авто, ведь даже некорректная очистка лобового стекла может повлиять на видимость, а лишние предметы в зоне обзора ведут к санкциям. В частности, за неправильно закрепленный держатель для смартфона водитель может получить штраф.

По мнению Попова, российские водители часто склонны злоупотреблять послаблениями, как это произошло с "нештрафуемым порогом" скорости. Легализация тонировки приведет к тому, что массовое пренебрежение безопасностью станет нормой.

Любое несогласованное вмешательство в конструкцию транспортного средства сейчас жестко контролируется. Особое внимание инспекторы уделяют и световым приборам, поскольку нештатные светодиоды могут ослеплять встречных автомобилистов.

"Это очень скользкая материя. Прямых связей между тонировками и дорожно-транспортными происшествиями до конца не установим, это нужны серьезные исследования. Но совершенно очевидно, что это достаточно небезопасная история", — подчеркнул эксперт.

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