Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 06.09.2024 : 89,7044
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 06.09.2024 : 99,1927
Герман Греф прогнозирует снижение цен на новостройки в сегментах комфорт и комфорт-плюс
  1. Главная
  2. Недвижимость

Греф предсказал падение цен на новостройки и восстановление ипотечного рынка за 2 года

Герман Греф прогнозирует снижение цен на новостройки в сегментах комфорт и комфорт-плюс

Герман Греф предсказал снижение цен на рынке новостроек. По его оценкам, больше всего это отразится на сегментах комфорт и комфорт-плюс. Глава "Сбера" полагает, что полное восстановление ипотечного рынка займет около полутора-двух лет.

Он отметил, что снижение объемов ипотечного кредитования окажет непосредственное влияние на стоимость новостроек, особенно в классах комфорт и комфорт-плюс, где наблюдается резкое укорочение спроса и падение продаж. Греф также упомянул о занятости имеющихся на рынке запасов первичного и вторичного жилья, ожидая сокращение разрыва цен между ними, который был исторически высоким и экономически обоснованным, но неадекватным для рынка.

Кроме того, Греф подчеркнул, что ситуация на разных рынках недвижимости варьируется. В регионах с низким вводом жилья спрос остается высоким, тогда как в тех, где строительство активизировалось, наблюдается наиболее значительное падение. Он также упомянул о резком сокращении выдачи ипотеки в июле, что, по его словам, в этом году составит около 40% по сравнению с 2022 годом.

Фото: freepik

Мир

Politico пишет о секретном кибер-законе в деле Павла Дурова

Politico пишет о секретном кибер-законе в деле Павла Дурова

Французская жандармерия апеллирует к нормативному акту, который за два десятка лет с его принятия ни разу не применялся для предъявления обвинений. Есть реальная угроза практически для всех криптомессенджеров, сообщает издание Politico.

Читать полностью
Чехия лоббирует альтернативный маршрут поставкам газа через Украину

Чехия лоббирует альтернативный маршрут поставкам газа через Украину

Газотранспортная система Чешской республики нарастила хорошую мощность для замещения транзита голубого топлива из России через Украину в страны Восточной Европы, украинский маршрут будет всё таки перекрыт, считает министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела.

Читать полностью

Общество

Рок-группа Linkin Park решила вернуться к концертной деятельности

Рок-группа Linkin Park решила вернуться к концертной деятельности

Известная рок-группа Linkin Park собирается вернуться к гастрольной деятельности в обновленном составе, сообщил в социальных сетях гитарист и вокалист Майк Шинода.

Читать полностью
Александр Шаганов признал важную роль Пугачёвой в успехе группы

Александр Шаганов признал важную роль Пугачёвой в успехе группы "Любэ"

Известный поэт и автор хитов Александр Шаганов обсудил свое отношение к Алле Пугачевой и её нынешним действиям.

Читать полностью

Новости