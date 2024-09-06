Греф предсказал падение цен на новостройки и восстановление ипотечного рынка за 2 года

Герман Греф предсказал снижение цен на рынке новостроек. По его оценкам, больше всего это отразится на сегментах комфорт и комфорт-плюс. Глава "Сбера" полагает, что полное восстановление ипотечного рынка займет около полутора-двух лет.
Он отметил, что снижение объемов ипотечного кредитования окажет непосредственное влияние на стоимость новостроек, особенно в классах комфорт и комфорт-плюс, где наблюдается резкое укорочение спроса и падение продаж. Греф также упомянул о занятости имеющихся на рынке запасов первичного и вторичного жилья, ожидая сокращение разрыва цен между ними, который был исторически высоким и экономически обоснованным, но неадекватным для рынка.
Кроме того, Греф подчеркнул, что ситуация на разных рынках недвижимости варьируется. В регионах с низким вводом жилья спрос остается высоким, тогда как в тех, где строительство активизировалось, наблюдается наиболее значительное падение. Он также упомянул о резком сокращении выдачи ипотеки в июле, что, по его словам, в этом году составит около 40% по сравнению с 2022 годом.
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