Резкое падение акций ММК, «Распадской» и «Норникеля» из-за санкций США

Акции ММК, компаний "Распадская" и "Норникель" резко упали на фоне введенных Соединенными Штатами санкций. Новые ограничения затронули структуры "Распадской" и часть компаний "Норникеля", а ММК, находящийся под санкциями с 2022 года, получил дополнительные меры. На Московской бирже котировки ММК снизились на 7,42%, достигнув 42,49 рубля за акцию, акции "Распадской" упали на 3,62% до 249 рублей, а "Норникеля" — на 5,5% до 112,36 рубля. Несмотря на снижение, бумаги IT-компании "Диасофт" остались на положительном уровне.



23 августа Министерство финансов США сообщило о расширении санкций, затронувшим почти 400 физических и юридических лиц, что призвано ослабить цепочки поставок для российского ВПК. Новые санкции включили также несколько компаний, связанных с "Норникелем" и другими российскими структурами.



Аналитики отмечают, что последствия для группы "Норникель" могут быть ограничены, поскольку материнская компания не попадает под санкции. В то же время негативная реакция рынка может оказаться временной.

Фото: freepik