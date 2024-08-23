Резкое падение акций ММК, «Распадской» и «Норникеля» из-за санкций США

Акции ММК, компаний "Распадская" и "Норникель" резко упали на фоне введенных Соединенными Штатами санкций. Новые ограничения затронули структуры "Распадской" и часть компаний "Норникеля", а ММК, находящийся под санкциями с 2022 года, получил дополнительные меры. На Московской бирже котировки ММК снизились на 7,42%, достигнув 42,49 рубля за акцию, акции "Распадской" упали на 3,62% до 249 рублей, а "Норникеля" — на 5,5% до 112,36 рубля. Несмотря на снижение, бумаги IT-компании "Диасофт" остались на положительном уровне.
23 августа Министерство финансов США сообщило о расширении санкций, затронувшим почти 400 физических и юридических лиц, что призвано ослабить цепочки поставок для российского ВПК. Новые санкции включили также несколько компаний, связанных с "Норникелем" и другими российскими структурами.
Аналитики отмечают, что последствия для группы "Норникель" могут быть ограничены, поскольку материнская компания не попадает под санкции. В то же время негативная реакция рынка может оказаться временной.
Фото: freepik
Компания Chery представила новый кроссовер Tiggo 9
Компания Chery представила тизер нового флагманского кроссовера Tiggo 9, который планируется к выходу на российский рынок. Автомобиль был анонсирован ранее, и его презентация в России ожидается в третьем квартале 2024 года. Tiggo 9 станет самым крупным кроссовером бренда с длиной 4820 мм.
Мэр Одессы обещает сохранить памятник Александру Пушкину
Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что памятник Александру Пушкину, установленный рядом с городской администрацией, сносить не будут, так как он представляет собой культурную ценность
Юрист Остапенко: за неуплату кредитов может грозить до двух лет лишения свободы
Юрист Ярослав Остапенко напомнил россиянам о необходимости своевременной выплаты кредитов, поскольку за злостное уклонение от погашения долга может грозить до двух лет лишения свободы. Такое наказание предусмотрено, если у должника есть возможность платить, но он этого не делает.
Подписчики высмеяли Филиппа Киркорова за "руки-базуки": видно, что силикон
Певец Филипп Киркоров нарвался на хейт, показав свои татуированные "руки-базуки".