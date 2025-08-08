Цены падают, а выгода растёт: что скрывают ценники в августе

В Белгородской области отмечается дальнейшее снижение цен на овощи. Хотя яйца пока не опустились до прогнозируемых 30 рублей за десяток, их стоимость также постепенно уменьшается. Согласно данным Белгородстата, в начале августа значительное падение цен затронуло овощную продукцию и яйца.

Картофель подешевел почти на 12%, опустившись до 51,38 рубля (ранее 58,18). Свёкла подешевела на 11,5% (теперь 39,65 рубля), а морковь — на 10% (с 52,9 до 47,63 рубля).

Среди других товаров:

капуста и томаты снизились в цене на 7,5% (34,04 и 136,15 рубля);

яйца подешевели на 6,5% (70,16 рубля против 74,97);

лук упал в цене на 4,2% (49,83 рубля);

огурцы подешевели на 3,7% (теперь 80,11 рубля).

В то же время некоторые продукты незначительно подорожали — не более чем на 1,5%. В их числе:

свинина (333,28 рубля против 329,08);

охлаждённая курица (212,52 рубля вместо 209,75);

мясные консервы для детей (1170,16 рубля против 1159,23).

Тенденция удешевления овощей сохраняется уже несколько недель. Однако ожидается, что мёд, появившийся в продаже позже обычного, а также арбузы, напротив, вырастут в цене.