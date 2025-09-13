Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Игра в теннис
Игра в теннис
© flickr.com by Steven Pisano from Brooklyn, NY, USA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 3:10

Падел завоёвывает города: спорт, в который играют за стенами

История падела: от мексиканского двора Энрике Конкуэры до мировых турниров

Падел — это динамичная игра, которая стремительно набирает популярность в разных странах. Её ещё называют "падел-теннис", и внешне она напоминает большой теннис. Однако ключевое отличие заключается в том, что в паделе можно использовать стены корта: мяч может отскакивать от них и оставаться в игре. Именно это делает матчи зрелищными, а тактика игроков — более разнообразной.

Как устроена игра

На площадке встречаются две пары игроков. Их задачи просты: удачно подать мяч, принять подачу соперника и сыграть так, чтобы противники ошиблись или не успели вернуть удар. Очки начисляются по системе, схожей с теннисной, а победа определяется количеством выигранных сетов.

Корт для падела меньше, чем в большом теннисе: 10x20 метров, окружённый стеклянными или бетонными стенами. За счёт ограниченного пространства мяч приходится отбивать чаще, а быстрые перебежки и игра у сетки делают матч напряжённым.

Советы шаг за шагом: как начать

  1. Найдите корт. Аренда обойдётся от 2500 до 5000 рублей за час, в зависимости от города.

  2. Соберите команду: всего нужно четыре человека, но для первых тренировок можно выйти вдвоём.

  3. Возьмите ракетку — она короче теннисной и не имеет струн. В спортивных магазинах цены начинаются от 3000 рублей, но в клубах инвентарь обычно выдают.

  4. Подготовьте удобную одежду и кроссовки для фитнеса.

  5. Перед игрой обязательно сделайте разминку: суставная гимнастика и лёгкие наклоны помогут снизить риск травм.

Мифы и правда

• Миф: падел — это "облегчённый" теннис.
Правда: игра действительно проще в освоении, но по интенсивности способна конкурировать с бадминтоном и большим теннисом.

• Миф: для падела нужен дорогой инвентарь.
Правда: новичкам достаточно взять ракетку напрокат, а кроссовки и форма могут быть самыми обычными.

• Миф: падел — спорт только для молодёжи.
Правда: он подходит людям любого возраста, так как техника не требует сложных движений.

FAQ

Сколько стоит занятие?
Аренда корта — от 2500 рублей за час. В эту цену не всегда входят ракетки и мячи, их можно взять дополнительно.

Что лучше для новичка: падел или теннис?
Падел проще для старта: площадка меньше, удары технически легче. Теннис требует большей подготовки.

Как выбрать ракетку?
Обратите внимание на вес и баланс. Лёгкие модели (около 350 г) подходят новичкам, тяжёлые — опытным игрокам.

Исторический контекст

Появился падел случайно. В 1969 году мексиканский бизнесмен Энрике Конкуэра хотел построить у себя во дворе теннисный корт, но места оказалось мало. Он сделал площадку меньше и оградил её трёхметровыми стенами. Позднее его друзья привезли игру в Испанию и Аргентину. Уже в 80-х падел стали практиковать во Франции, Бразилии и США. Сегодня федерации существуют в 87 странах, а играют в падел более чем в 140.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Играть без разминки → растяжение или травма суставов → короткая суставная гимнастика перед матчем.
• Покупать дорогую экипировку сразу → лишние траты → аренда ракетки и мяча в клубе.
• Игнорировать консультацию врача при проблемах со здоровьем → риск осложнений → справка у терапевта перед началом регулярных тренировок.

А что если…

Если в вашем городе пока нет корта для падела, можно устроить спортивное путешествие. Многие клубы в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи предлагают не только аренду площадки, но и групповые тренировки с тренером.

Три интересных факта

  1. В профессиональном паделе разрешено выбегать за пределы корта и продолжать игру.

  2. В Европе падел входит в топ-3 самых популярных ракеточных видов спорта.

  3. Уровень пульса во время игры — 140-160 ударов в минуту, что сопоставимо с кардиотренировкой.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Исследование электромиографии: сочетание ретракции и наклона таза делает планку эффективнее сегодня в 3:26

Всего два движения в планке включают мышцы, о которых вы даже не думали

Новое исследование показывает, что эффективность планки зависит не только от положения спины, но и от того, как вы работаете лопатками и тазом.

Читать полностью » Комплекс упражнений с собственным весом для развития координации и силы корпуса сегодня в 0:10

Думали, без железа не накачаться? Эта тренировка заставит мышцы гореть без единого тренажёра

Эффективный комплекс для развития силы и координации без инвентаря. Узнайте, как прокачать всё тело дома.

Читать полностью » Невролог Джеффри Дурмер: лёгкая тренировка после недосыпа помогает восстановить сон вчера в 23:45

Сон подвёл, а день только начался: какой спорт помогает перезапустить организм

Недосып не повод отменять спорт. Как выбрать правильную нагрузку, чтобы не навредить и быстрее восстановить силы?

Читать полностью » Бывший глава антидопинговой лаборатории Родченков снова объявлен в розыск МВД вчера в 22:35

Преступник или разоблачитель? Родченков вновь оказался между двух миров

Бывший глава московской антидопинговой лаборатории снова оказался в розыске. Как это повлияет на спорт и что говорят эксперты?

Читать полностью » Заминка после бега предотвращает головокружение и жёсткость мышц — спортивные специалисты вчера в 21:24

Финиш оказался коварнее дистанции: бегуны совершают одну и ту же ошибку

Две практичные заминки на 10 минут: стоя на улице или на коврике дома. Мягко снизят пульс, уберут жёсткость и помогут восстановиться быстрее.

Читать полностью » Динамическая разминка эффективнее статической растяжки перед бегом — мнение экспертов вчера в 20:16

Хочешь бежать легко с первых метров: сделай простую разминку вместо скучной растяжки

Две короткие динамические разминки для бегунов: 5–7 минут движений без коврика, которые прогреют суставы, включат мышцы и сделают первые километры легче.

Читать полностью » Как йога помогает снять напряжение в шее и спине — данные физиотерапевтов вчера в 19:50

Плечи хранят больше тайн, чем кажется: простые движения меняют тело

Йога помогает не только расслабиться, но и избавиться от сутулости и зажатых плеч. Несколько простых упражнений способны заметно изменить самочувствие.

Читать полностью » Осень Калабрезе объяснила, как сочетать кардио и силовые тренировки для похудения вчера в 19:10

Кардио или железо: выбор, который решает судьбу лишних килограммов

Как правильно сочетать кардио и силовые тренировки, чтобы похудеть и при этом не потерять мотивацию? Узнайте универсальные советы экспертов.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Программа Льюиса Армстронга помогает увеличить число подтягиваний до 20 за 6 недель
Садоводство

Осенняя посадка пионов в сентябре обеспечивает успешное укоренение — садоводы
Еда

Рецепт куриных оладий с фаршем обеспечивает мягкую текстуру и насыщенный вкус
Дом

Коробки, органайзеры и полки: как правильно хранить тетради и канцелярию
Красота и здоровье

Елена Малышева предупредила о риске цифровой деменции у детей из-за гаджетов
Авто и мото

Верховный суд обязал управляющую компанию выплатить компенсацию за упавшее стекло в Красногорске
Еда

Основные признаки натурального мёда: аромат, вкус и кристаллизация
Питомцы

Запор у собак: какие продукты провоцируют проблему и чем можно помочь питомцу
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet