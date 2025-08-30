Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована вчера в 23:58

Падел покорил Испанию и теперь штурмует Россию

Падел официально аккредитован в России: история, правила и стоимость игры

Кажется, каждый второй спортивный блог сегодня пестрит видео с площадок для падела. Еще недавно это был элитный досуг, а теперь — массовое увлечение, доступное людям любого возраста. Что в нём особенного, с чего начать и насколько этот спорт безопасен?

Как всё начиналось

История падела уходит в конец 1960-х. Мексиканский миллионер Энрике Коркер построил уменьшенный теннисный корт рядом с особняком в Акапулько: всего 20 на 10 метров, да ещё и окружённый стеклянными стенами. Чтобы адаптировать игру к новым условиям, он заменил ракетки на укороченные и изменил правила — теперь мяч можно было отбивать и после отскока от стены.

Эстафету подхватил его друг — испанский аристократ Альфонсо де Гогенлоэ. Именно он сделал падел модным развлечением в Европе: площадки появились в отеле Marbella Club, где играли мировые звёзды — от Брижит Бардо до Шона Коннери. Вскоре новый вид спорта распространился по Латинской Америке, а в 90-е получил собственную федерацию и профессиональные турниры.

Сегодня падел — второй по популярности спорт в Испании после футбола. Только там — более 20 тысяч кортов и около пяти миллионов активных игроков.

Падел в России

В 2023 году падел представили на Восточном экономическом форуме, а уже в 2024-м он получил официальную аккредитацию. В моду вовлеклись не только поклонники фитнеса, но и звёзды спорта и шоу-бизнеса. В показательных матчах участвовали Валерий Карпин, Алан Дзагоев, Никита Ефремов, Дина Саева и многие другие.

Что делает падел таким привлекательным?

  • динамичность (из-за рикошетов мяч дольше в игре);
  • доступность (не требует сверхпрофессиональной подготовки);
  • социальность (играют только парами, без общения никак).

Сколько стоит играть

Сегодня в России появляются бесплатные площадки, особенно в Москве, где их уже около десяти. Но если хочется серьёзного подхода, стоит учитывать расходы:

  • аренда корта — 4-5 тыс. руб. в час на четверых;
  • тренер — 1,5-4 тыс. руб. за занятие;
  • ракетки — от 10 до 50 тыс. руб.;
  • обувь — обычные теннисные кроссовки от 5 тыс. руб.;
  • мячи (3 шт.) — около 1 тыс. руб.;
  • сумка для инвентаря — от 5 тыс. руб.

Правила игры в двух словах

  1. Играют только парами.
  2. Подача — по диагонали, как в теннисе.
  3. Мяч может отскочить от стены, но сначала обязан коснуться корта.
  4. Счёт ведётся по классической теннисной системе (геймы, сеты, матч).

Можно ли всем играть в падел?

По словам травматолога-ортопеда Геворга Григоряна, ограничений немного:

"Знакомиться с паделом можно уже с 4-5 лет, активно играть — с 6-7. Он полезен для людей с сидячим образом жизни, укрепляет мышцы, суставы и сердце".

Однако есть противопоказания: тяжёлые инфекции, серьёзные болезни ЦНС и опорно-двигательного аппарата, органная недостаточность.

"Риск травм чуть выше, чем в классическом теннисе, но всё же меньше, чем в фитнес-зале. У меня пока не было пациентов с падел-кортов", — отмечает Григорян.

Итог

Падел-теннис объединил лучшие черты классического тенниса и сквоша, сделав игру динамичной, зрелищной и при этом доступной. Его можно рассматривать как способ поддерживать форму, завести новые знакомства и просто весело провести время.

