Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кот в чемодане
Кот в чемодане
© flickr.com by Sheila Sund is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
Главная / Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 7:39

Ошибки при сборке чемодана, которые совершают даже опытные туристы

Хозяйки отмечают: лишние вещи в багаже создают неудобства и перегруз

Сборы в поездку часто превращаются в хаос. Желание взять всё и сразу приводит к тому, что багаж становится тяжёлым, неудобным и переполненным ненужными вещами. Итог — лишние расходы в аэропорту и постоянный стресс в дороге.

Лишние вещи

Одна из главных ошибок — складывать в чемодан одежду "на всякий случай". В итоге половина вещей так и остаётся не надетой, но занимает место и утяжеляет багаж. Гораздо практичнее заранее продумать капсульный набор одежды.

Неправильная укладка

Одежда, сложенная стопками, быстро мнётся и занимает больше места. Также многие кладут обувь без защитных чехлов, из-за чего она пачкает остальное содержимое. Путешественники часто забывают использовать компрессионные пакеты или хотя бы аккуратно сворачивать вещи в рулоны.

Игнорирование ручной клади

Часто все важные документы, лекарства и гаджеты оказываются глубоко в чемодане. Если багаж задержат или повредят, путешественник остаётся без необходимого. Ручная кладь должна включать самое ценное и нужное для первых суток поездки.

Недооценка веса и объёма

Многие не проверяют вес чемодана до выезда в аэропорт. В итоге — доплата за перевес и неприятные сюрпризы. Ещё одна ошибка — слишком большие чемоданы, которые неудобно носить и хранить.

Что стоит помнить

Чтобы чемодан был помощником, а не обузой, достаточно избегать нескольких ошибок: не перегружать, правильно распределять вещи, выделять отдельное место для обуви и держать самое нужное под рукой.

Лёгкость в дороге

Чем меньше лишних вещей, тем проще и приятнее путешествие. Продуманный и аккуратный чемодан экономит силы, время и деньги. Сборы перестают быть стрессом, если подходить к ним с разумом, а не под влиянием привычки "взять всё".

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Американец Энтони рассказал, что ему понравилось и что раздражало в Венгрии сегодня в 0:28

Американец проехал пол-Венгрии ради белых медвежат: редкая сенсация в Ньиредьхазе

Американский турист рассказал, что в Венгрии его удивило и восхитило, а что вызвало настоящее раздражение. Белые медведи, паприка и одна крышка.

Читать полностью » Алтай готовится к приёму туристов из Китая: вывески и меню переводят на китайский язык вчера в 23:26

Пельмени в соевом соусе: зачем алтайские кафе учат меню китайскому языку

На Алтае готовят маршруты и сервис для китайских туристов: от двуязычных вывесок и меню до экскурсий на Телецкое озеро и Чуйскую степь. Первые группы уже приехали.

Читать полностью » Dubai International Airport отменит правило 100 мл и досмотр ноутбуков вчера в 22:26

Жидкости по литру и ноутбук в рюкзаке: Дубай отменяет правила, мучившие пассажиров 20 лет

DXB к 2026 году отменит досмотр ноутбуков и жидкостей: новые 3D-сканеры и AI заменят старые правила, ускорив контроль для рекордного пассажиропотока.

Читать полностью » Германия предложила Еврокомиссии сократить число туристических виз для граждан РФ — Известия вчера в 21:16

Отпуск превращается в бюрократический квест: европейские курорты ждут россиян, а политики ставят заслоны

ЕС обсуждает новые меры для россиян: квоты, удорожание и задержки с шенгенскими визами. Полный запрет маловероятен, но ужесточение правил — почти неизбежно.

Читать полностью » Онлайн-сервисы показали: туры в Турцию дешевле 200 тыс. руб. стали почти недоступны вчера в 20:18

Осень в Турции без халявы: туристы ищут скидки, а находят лишь пустые страницы бронирований

Горящих туров в Турцию этой осенью почти нет: загрузка отелей выше 90%, бархатный сезон и MICE-туризм поддерживают цены, а свободных номеров становится всё меньше.

Читать полностью » Новый закон о запрете экскурсий по крышам не остановил нелегальных гидов — TourDom вчера в 19:17

Москва-Сити и Невский с риском для жизни: как крыши превратились в валюту

Нелегальные экскурсии по крышам остаются популярными, несмотря на штрафы и риск лишения свободы. Журналисты проверили, как работает «серый» бизнес.

Читать полностью » Фару привлекают туристов тишиной, устрицами и встречами с дельфинами вчера в 18:32

Не Лиссабон и не Порту: почему именно Фару открывает душу Португалии

Фару - это не просто город, это скрытая жемчужина Алгарве. Откройте для себя идеальные месяцы для визита, главные достопримечательности и гастрономические изыски.

Читать полностью » Мемориал Кампу-Санто в Юнгае хранит память о тысячах жертв землетрясения и лавины вчера в 17:24

Землетрясение и ледяной обвал уничтожили 18 тысяч жизней: история Юнгая

Юнгай — уникальное место с трагической историей: как землетрясение изменило судьбы жителей и стало туризмом на память.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Таксы, терьеры и бигли чаще других собак стремятся спать под одеялом
Культура и шоу-бизнес

Гвинет Пэлтроу назвала воспитание падчерицы Изабеллы важным этапом взросления
Еда

Курица с огурцом в салате сочетает копченый вкус с пекинской капустой
Авто и мото

Автоинструктор назвал подержанные автомобили до 750 тысяч рублей, которые стоит покупать
Еда

Фаршированный мясной рулет запекают в духовке с чесноком и помидорами
Питомцы

Ветеринары: ортопедические лежанки улучшают сон собак и снижают нагрузку на суставы
Садоводство

Лаванда, буддлея, гибискус — почему их опасно сажать перед морозами
Красота и здоровье

Почему древние греки обожествляли хрен: польза и противопоказания корня-целителя
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet