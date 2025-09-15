Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Сбор вещей
Сбор вещей
© flickr.com by Familydestinationsguide.com Images is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 6:37

Секрет компактных сборов, который знают опытные путешественники

Эксперты объясняют, как правильно собрать чемодан для путешествия

Многие начинают паковать вещи в последний момент и сталкиваются с хаосом: чемодан переполнен, а нужное найти трудно. На самом деле процесс можно превратить в спокойный и логичный этап подготовки, если соблюдать простые правила.

Планирование как основа

Прежде чем складывать вещи, стоит составить список. Он помогает учесть климат, длительность поездки и формат отдыха. Для деловой поездки нужны строгие комплекты, для курорта — минимум одежды и больше аксессуаров для солнца.

Принцип капсулы

Чтобы чемодан не оказался забитым лишним, лучше собирать вещи по принципу капсульного гардероба. Несколько базовых комплектов, которые легко комбинируются, дают десятки вариантов одежды. Так можно сократить объём и при этом выглядеть разнообразно.

Как укладывать вещи

Опытные путешественники советуют не складывать одежду стопками, а аккуратно сворачивать её в рулоны. Такой способ экономит место и снижает количество складок. Обувь удобно помещать по бокам чемодана, а пустоты заполнять мелочами.

Что взять обязательно

В любом путешествии есть вещи, которые должны быть под рукой:

  • документы и копии;
  • базовая аптечка;
  • средства гигиены;
  • зарядные устройства и переходники;
  • минимальный набор одежды "на день".

Остальное зависит от конкретной поездки, но эти вещи лучше держать в верхнем слое или ручной клади.

Организация удобства

Хорошим помощником станут компрессионные пакеты или специальные разделители для чемодана. Они упрощают поиск вещей и позволяют поддерживать порядок в дороге.

Чемодан без лишнего

Правильно собранный багаж — это комфорт на всём пути. Он облегчает дорогу, экономит время и снижает стресс. Главное — планировать и помнить: меньше вещей означает больше свободы в путешествии.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Подберезовики могут синеть при разрезе, тогда как мякоть белого гриба цвет не меняет сегодня в 6:12

Ошибка на поляне может обернуться больничной койкой: как не перепутать грибы

Узнайте, как различать белые грибы и подберёзовики, чтобы избежать опасных ошибок в лесу. Секреты опытных грибников и отличительные признаки.

Читать полностью » Хозяйки подтверждают: минимализм в одежде упрощает сборы в путешествие сегодня в 5:36

Как уложиться в ручную кладь и выглядеть стильно всю неделю в путешествии

Компактный гардероб на неделю экономит место и время. Всего несколько вещей помогут выглядеть стильно и чувствовать себя удобно в поездке.

Читать полностью » Путешественники подтверждают: один рюкзак упрощает дорогу и перелёты сегодня в 4:33

Как перестать бояться и отправиться в дорогу с одним рюкзаком

Путешествие с одним рюкзаком пугает многих. Но минимализм в багаже снижает стресс, упрощает дорогу и даёт ощущение свободы.

Читать полностью » Капсульный гардероб облегчает подготовку к поездке с одним рюкзаком сегодня в 3:30

Один рюкзак и три слоя: секрет лёгких путешествий без чемоданов

Один рюкзак и три слоя одежды позволяют уложиться в ручную кладь и быть готовым к любому климату. Универсальный способ для умных путешественников.

Читать полностью » Шанхай удивил туристов астрономическим музеем без прямых углов сегодня в 2:16

Архитектура без прямых углов и музей без скуки — новый взгляд на космос

От Турции до Франции: шесть музеев мира, где VR, проекции и звук превращают историю, науку и искусство в увлекательное приключение.

Читать полностью » Геолог Марк Аллен объяснил происхождение каменной арки в Джунгарских воротах сегодня в 1:22

Величественная арка в скале напугала пользователей: что скрывает обрыв за проёмом

В горах Казахстана нашли каменную «дверь» высотой 12 метров. Учёные говорят о природной эрозии, а мифы связывают её с легендарной Гипербореей.

Читать полностью » Американец Энтони рассказал, что ему понравилось и что раздражало в Венгрии сегодня в 0:28

Американец проехал пол-Венгрии ради белых медвежат: редкая сенсация в Ньиредьхазе

Американский турист рассказал, что в Венгрии его удивило и восхитило, а что вызвало настоящее раздражение. Белые медведи, паприка и одна крышка.

Читать полностью » Алтай готовится к приёму туристов из Китая: вывески и меню переводят на китайский язык вчера в 23:26

Пельмени в соевом соусе: зачем алтайские кафе учат меню китайскому языку

На Алтае готовят маршруты и сервис для китайских туристов: от двуязычных вывесок и меню до экскурсий на Телецкое озеро и Чуйскую степь. Первые группы уже приехали.

Читать полностью »

Новости
Наука

Археологи нашли доказательства сезонной охоты неандертальцев в труднодоступных горах
Садоводство

Срезать куст или собирать плоды: что выгоднее при угрозе заморозков
Красота и здоровье

Как правильно заморозить овощи и ягоды на зиму: советы эксперта Союза садоводов России
Питомцы

Учёные: цитрусовые, лук и кофе вызывают у кошек отвращение и могут быть токсичны
Технологии

SpaceX создаст спутники нового поколения с использованием спектра EchoStar
Дом

Эксперты объясняют, как распределение полок влияет на свежесть продуктов
Авто и мото

Почему в разных странах лючок бензобака располагается с разных сторон: объяснение экспертов
Красота и здоровье

Власти Ассама расследуют несоблюдение протоколов при операциях кесарева сечения
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet