10 неожиданных вещей, которые берут с собой опытные путешественники

Собираетесь в дорогу и снова берёте одни и те же футболки, шорты и купальник? Пора обновить этот скучный список. Ведь чем чаще путешествуешь, тем лучше понимаешь: в разных уголках мира пригодятся самые неожиданные вещи — от грелки до пуховика. А некоторые предметы просто добавляют уверенности, что приключения уже начались.

Вот подборка необычных, но полезных вещей, которые сделают любое путешествие чуть удобнее и намного интереснее.

Грелка — для охоты за северным сиянием

Если вы отправляетесь в Мурманскую область или на Кольский полуостров, готовьтесь к холоду, даже если прогноз обещает оттепель. Заполярье живёт по своим правилам: днём солнце может ослеплять, а ночью мороз пробирает до костей.

Чтобы не превратиться в ледышку во время ожидания северного сияния, возьмите солевые грелки - они многоразовые и не занимают места. Достаточно нажать на кнопку-активатор, и внутри начнётся химическая реакция: грелка нагреется до 50-55 градусов.

Совет: возьмите несколько штук — одну в карманы, другую в спальник.

Москитная маска — для летней тундры

Таймыр, Кольский полуостров и Ямал летом выглядят как кадры из фантастического фильма: бескрайние мхи и камни, холодное солнце и ощущение, что вы на другой планете. Но вместе с этой красотой вас ждёт испытание — тундровая мошкара.

Это не просто комары, а крошечные кусачие создания, которые проникают повсюду. Спастись помогут:

плотная одежда с длинными рукавами,

перчатки,

и главное — противомоскитная сетка на лицо.

Она весит грамм 30, а спасает весь отпуск. Особенно если вдруг окажется безветренно — тогда мошкара не оставит шансов.

Пуховик — для Африки

Звучит парадоксально, но тёплая куртка в Африке — не шутка. Южное полушарие живёт наоборот: когда у нас лето, у них зима. В июне-августе в Кейптауне или Йоханнесбурге днём комфортно, а ночью температура падает ниже +10.

Пуховик или хотя бы утеплённая куртка спасут от холода во время сафари или вечерних прогулок у океана. Лучше взять лёгкую, компрессионную — такую можно свернуть в пакет размером с книгу.

Совет: в пустынных районах Африки перепады температуры особенно резкие, поэтому тепло ночью и защита от солнца днём - обязательны.

Мультиварка — для Таиланда

Если вы проводите в стране не неделю, а месяц или больше, мультиварка - не роскошь, а способ сэкономить и сохранить желудок в порядке.

Таиланд славится уличной едой, но острое там даже в блюдах "no spicy". А готовить рис, овощи и курицу в мини-мультиварке можно где угодно — от апартаментов до кемпинга.

Современные модели лёгкие, на 1-1,5 литра, и идеально подходят для тревел-кухни. В них реально приготовить всё: суп, кашу, рыбу, даже блины.

Шапка — для аргентинского ледника

Полететь в Аргентину — значит оказаться в стране, где рядом соседствуют джунгли, степи и ледники. Один из самых впечатляющих — Перито-Морено, гигантская стена изо льда высотой с десятиэтажный дом.

Здесь круглый год дуют холодные ветра, а температура у ледника может быть всего +5, даже если в Буэнос-Айресе +30. Так что тёплая шапка - не прихоть, а необходимость.

Хороший вариант — флисовая или шерстяная, которую можно надеть под капюшон ветровки. Она не займёт места, зато спасёт от головной боли и переохлаждения.

Бонус: холщовые сумки — для всех мест на свете

Сложно представить универсальнее вещь, чем шоппер. Лёгкий, прочный и многоразовый. В нём можно нести покупки из Duty Free, продукты с рынка, пляжные вещи или даже ноутбук.

Холщовая сумка не занимает места, но всегда выручает. А если выбрать модель с красивым принтом — она станет отличным аксессуаром для фото из путешествий.

Совет: берите минимум два — один для вещей, другой для "вдруг пригодится".

Советы шаг за шагом

Составьте базовый тревел-лист. Разделите на категории: одежда, электроника, аптечка, документы, особые предметы. Добавьте "региональные" вещи. Например, москитную сетку для тундры или термос для гор. Продумайте универсальные решения. Многоразовые грелки, компрессионные куртки, дорожные фильтры. Не бойтесь необычного. Иногда именно странная вещь спасает поездку. Проверяйте вес багажа. В авиакомпаниях часто ограничение — 23 кг, но в идеале уложиться в 15.

FAQ

Стоит ли брать мультиварку в короткую поездку?

Если летите на неделю — нет. Но для длительных путешествий по Азии или Африке она может заменить кухню.

Как перевозить грелки в самолёте?

Солевые — можно в ручной клади, газовые — только в багаже.

А шоппер реально универсален?

Да. Он пригодится и для покупок, и как лёгкий рюкзак на экскурсию.