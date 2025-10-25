Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
девушка в аэропорту
девушка в аэропорту
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 10:03

10 неожиданных вещей, которые берут с собой опытные путешественники

Туристические эксперты указали на необычные предметы, которые могут понадобиться в путешествии

Собираетесь в дорогу и снова берёте одни и те же футболки, шорты и купальник? Пора обновить этот скучный список. Ведь чем чаще путешествуешь, тем лучше понимаешь: в разных уголках мира пригодятся самые неожиданные вещи — от грелки до пуховика. А некоторые предметы просто добавляют уверенности, что приключения уже начались.

Вот подборка необычных, но полезных вещей, которые сделают любое путешествие чуть удобнее и намного интереснее.

Грелка — для охоты за северным сиянием

Если вы отправляетесь в Мурманскую область или на Кольский полуостров, готовьтесь к холоду, даже если прогноз обещает оттепель. Заполярье живёт по своим правилам: днём солнце может ослеплять, а ночью мороз пробирает до костей.

Чтобы не превратиться в ледышку во время ожидания северного сияния, возьмите солевые грелки - они многоразовые и не занимают места. Достаточно нажать на кнопку-активатор, и внутри начнётся химическая реакция: грелка нагреется до 50-55 градусов.

Совет: возьмите несколько штук — одну в карманы, другую в спальник.

Москитная маска — для летней тундры

Таймыр, Кольский полуостров и Ямал летом выглядят как кадры из фантастического фильма: бескрайние мхи и камни, холодное солнце и ощущение, что вы на другой планете. Но вместе с этой красотой вас ждёт испытание — тундровая мошкара.

Это не просто комары, а крошечные кусачие создания, которые проникают повсюду. Спастись помогут:

  • плотная одежда с длинными рукавами,
  • перчатки,
  • и главное — противомоскитная сетка на лицо.

Она весит грамм 30, а спасает весь отпуск. Особенно если вдруг окажется безветренно — тогда мошкара не оставит шансов.

Пуховик — для Африки

Звучит парадоксально, но тёплая куртка в Африке — не шутка. Южное полушарие живёт наоборот: когда у нас лето, у них зима. В июне-августе в Кейптауне или Йоханнесбурге днём комфортно, а ночью температура падает ниже +10.

Пуховик или хотя бы утеплённая куртка спасут от холода во время сафари или вечерних прогулок у океана. Лучше взять лёгкую, компрессионную — такую можно свернуть в пакет размером с книгу.

Совет: в пустынных районах Африки перепады температуры особенно резкие, поэтому тепло ночью и защита от солнца днём - обязательны.

Мультиварка — для Таиланда

Если вы проводите в стране не неделю, а месяц или больше, мультиварка - не роскошь, а способ сэкономить и сохранить желудок в порядке.

Таиланд славится уличной едой, но острое там даже в блюдах "no spicy". А готовить рис, овощи и курицу в мини-мультиварке можно где угодно — от апартаментов до кемпинга.

Современные модели лёгкие, на 1-1,5 литра, и идеально подходят для тревел-кухни. В них реально приготовить всё: суп, кашу, рыбу, даже блины.

Шапка — для аргентинского ледника

Полететь в Аргентину — значит оказаться в стране, где рядом соседствуют джунгли, степи и ледники. Один из самых впечатляющих — Перито-Морено, гигантская стена изо льда высотой с десятиэтажный дом.

Здесь круглый год дуют холодные ветра, а температура у ледника может быть всего +5, даже если в Буэнос-Айресе +30. Так что тёплая шапка - не прихоть, а необходимость.

Хороший вариант — флисовая или шерстяная, которую можно надеть под капюшон ветровки. Она не займёт места, зато спасёт от головной боли и переохлаждения.

Бонус: холщовые сумки — для всех мест на свете

Сложно представить универсальнее вещь, чем шоппер. Лёгкий, прочный и многоразовый. В нём можно нести покупки из Duty Free, продукты с рынка, пляжные вещи или даже ноутбук.

Холщовая сумка не занимает места, но всегда выручает. А если выбрать модель с красивым принтом — она станет отличным аксессуаром для фото из путешествий.

Совет: берите минимум два — один для вещей, другой для "вдруг пригодится".

Советы шаг за шагом

  1. Составьте базовый тревел-лист. Разделите на категории: одежда, электроника, аптечка, документы, особые предметы.
  2. Добавьте "региональные" вещи. Например, москитную сетку для тундры или термос для гор.
  3. Продумайте универсальные решения. Многоразовые грелки, компрессионные куртки, дорожные фильтры.
  4. Не бойтесь необычного. Иногда именно странная вещь спасает поездку.
  5. Проверяйте вес багажа. В авиакомпаниях часто ограничение — 23 кг, но в идеале уложиться в 15.

FAQ

Стоит ли брать мультиварку в короткую поездку?
Если летите на неделю — нет. Но для длительных путешествий по Азии или Африке она может заменить кухню.

Как перевозить грелки в самолёте?
Солевые — можно в ручной клади, газовые — только в багаже.

А шоппер реально универсален?
Да. Он пригодится и для покупок, и как лёгкий рюкзак на экскурсию.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

The Guardian: британка 65 лет рассказала о поездке по пяти странам Азии сегодня в 2:15
Мечта не стареет: почему всё больше людей открывают мир после 60

Все больше пожилых путешественников выбирают не пляжи, а приключения. Как пенсионеры открывают для себя Туркменистан и почему это не для слабонервных.

Читать полностью » Дипломат Ильин: в Таиланде усилили проверки россиян на границе сегодня в 1:15
Пхукет под прицелом миграционной службы: россиян депортируют даже за фриланс

Таиланд усилил миграционный контроль: за 2025 год из страны выслали уже сотню россиян. Разбираемся, кого это касается и как избежать депортации.

Читать полностью » Туроператор Михаил Богдасаров сообщил о росте цен на услуги на Байкале сегодня в 0:26
Байкал стал роскошью: почему зима на озере теперь не для всех

Путешествие на зимний Байкал обещает ледяную красоту и головокружительные пейзажи, но за это чудо природы придётся заплатить немало — узнали, сколько именно.

Читать полностью » Национальный сад Синдзюку Гёэн в Токио насчитывает около 900 вишнёвых деревьев семидесяти сортов вчера в 18:57
Камни, вода и дыхание ветра: пять садов Токио, где живёт дзен

Погрузитесь в мир японских садов Токио — тихих оазисов, где дзен и современный дизайн встречаются. Узнайте секреты Сюнмё Масуно о том, как эти пространства помогают найти внутренний покой.

Читать полностью » Япония остаётся страной наличных: туристам советуют иметь при себе деньги в бумажном виде вчера в 17:45
Японская вежливость против туристической небрежности: как не опозориться

Япония – страна удивительных традиций и уникальных обычаев. Откройте для себя секреты успешного путешествия: от бронирования жилья до правил поведения!

Читать полностью » Район Курамаэ в Токио стал новым туристическим направлением для спокойного отдыха вчера в 16:33
Токио умеет отдыхать: район, где мегаполис замедляется и дышит по-человечески

Курамаэ в Токио — это оазис спокойствия для усталых путешественников. Узнайте, как насладиться его атмосферой, кафе и уникальными ремеслами!

Читать полностью » Чески-Крумлов, Кутна-Гора и Телч признаны главными туристическими жемчужинами Чехии вчера в 15:25
Города, которые затмили Прагу: где спрятана настоящая Чехия

Исследуйте три незаслуженно забытых города Чехии: Чески-Крумлов, Кутна-Гора и Телч. Откройте их тайны, которые говорят о богатой истории и культуре.

Читать полностью » АТОР сообщает: Байкал становится одним из самых дорогих направлений в России вчера в 14:44
Байкал перестаёт быть доступным чудом: как "ледяная сказка" превратилась в роскошь

Узнайте, почему цены на зимние туры на Байкал вырастили на 20-30%, как это связано с высоким спросом и ограниченной инфраструктурой.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Учёные напомнили: осенняя обрезка крыжовника повышает зимостойкость и продлевает жизнь куста до 30 лет
Садоводство
Садовые сетки защищают растения от вредителей и солнца при правильной установке
Питомцы
Учёные: порода объясняет лишь 9 % различий в поведении собак
Спорт и фитнес
Фитнес-тренер Иван Красавин назвал упражнения, которые продлевают жизнь и заряжают энергией
Красота и здоровье
Флеболог Елена Смирнова объяснила, почему при варикозе необходимы компрессионные чулки
Красота и здоровье
Нут помогает укрепить здоровье, улучшить обмен веществ и заменить мясо в рационе
Туризм
Эксперты объяснили назвали способы уложиться в лимит ручной клади весом 5 килограммов
Дом
Названы главные различия между овсяной крупой и геркулесом
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet