Диетолог рассказала, какие магазинные соки лучше предпочесть для здоровья

Диетолог Дарья Русакова порекомендовала выбирать соки без добавок и красителей, особенно из линейки детского питания, так как они содержат больше витаминов и пищевых волокон. Однако употреблять их следует не чаще двух раз в неделю.
Обычных пакетированных соков с добавленным сахаром и консервантами Русакова посоветовала избегать, так как они могут нанести вред организму и относятся скорее к десертам, чем к здоровым напиткам. Людям с ожирением, диабетом второго типа и гастроэнтерологическими заболеваниями лучше полностью отказаться от магазинных соков и предпочитать цельные фрукты и овощи, которые обеспечивают организм всеми необходимыми веществами, сообщает Вечерняя Москва.
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