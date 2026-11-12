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Военнослужащий работает с сетевым оборудованием в командном пункте
Военнослужащий работает с сетевым оборудованием в командном пункте
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Марк Ульянов Опубликована сегодня в 19:21

Союзники США не могли связаться по голосу: в Тихом океане ситуация на учениях изменилась

Армия США заметно продвинулась в создании новых сетей связи для взаимодействия с союзниками и партнерами в Тихоокеанском регионе. Как сообщил командующий Армией США в Тихоокеанском регионе (US Army Pacific) генерал Рональд Кларк, прежние технические барьеры, мешавшие голосовой связи и созданию общей картины обстановки, устранены.

По словам Кларка, когда он вступил в должность, трехсторонние учения в Японии с участием военных США, Японии и Австралии выявили серьезную проблему: союзники не могли даже связаться друг с другом голосом, а общую оперативную картину приходилось собирать, вручную вводя данные в систему. И это при том, что страны уже обсуждали обмен самыми чувствительными оборонными технологиями.

Проверка на учениях

Перелом наступил благодаря развертыванию Тихоокеанской сети взаимодействия с партнерами (Pacific Mission Network), которая используется на оперативном и стратегическом уровнях. Весной этого года военные США, Австралии и Японии применили ее на учениях Balikatan 26 на Филиппинах: данные в реальном времени передавались между разными уровнями командования прямо в поле, и командиры видели актуальную расстановку сил во всем районе учений.

Позднее, на командно-штабных учениях Yama Sakura 91, завершившихся 10 сентября, через сеть обменивались данными в ходе компьютерной имитации. Кларк назвал важным нововведением выделенные сегменты сети (анклавы) для партнеров: они позволили передавать данные так, как раньше было невозможно.

Благодаря этому командиры — например, генерал-майор Бернард Харрингтон, возглавляющий Многосферное командование в Тихоокеанском регионе и 7-ю пехотную дивизию, — могут собирать сведения от наземных средств высокоточного поражения, датчиков, космических средств, а также из радиоэлектронной сферы и киберпространства. Затем эти данные передаются командованию Тихоокеанского флота США и сводятся в общую картину обстановки.

Беспилотники под единым управлением

Параллельно Армия США расширяет применение беспилотных систем. Недавно 7-я пехотная дивизия провела учения Bayonet Quest у озера Гурон (штат Мичиган), где через общую линию передачи данных управляла высотными аэростатами, воздушными и морскими беспилотниками. По словам Харрингтона, в учениях участвовали беспилотные летательные аппараты, безэкипажные катера, ударные беспилотники одноразового применения большой дальности и высотный аэростат, а данные от всех систем собирались и анализировались в единой информационной среде.

На учениях, завершившихся 6 октября, применялась система управления на базе агентного искусственного интеллекта. Харрингтон отметил, что она позволила быстро обрабатывать большие массивы данных и ставить задачи беспилотникам с помощью больших языковых моделей. Это снижает нагрузку на операторов отдельных наземных пунктов управления. По мнению военных, такой подход позволит управлять беспилотниками с разных точек Тихоокеанского региона, не подвергая личный состав лишнему риску. Дивизия намерена продолжить его отработку на будущих учениях с союзниками.

Автор Марк Ульянов
Редактор NewsInfo.Ru, магистр политологии. Политический обозреватель с опытом руководства в ведущих российских СМИ. Эксперт в области макроэкономики, медиакоммуникаций.

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