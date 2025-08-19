Летом 2026 года откроется круиз, после которого море покажется другим

В 2026 году на карте российского туризма появится необычный маршрут — круизная линия, которая соединит Владивосток, Камчатку и Сахалин, подарив путешественникам уникальную возможность увидеть Дальний Восток с моря.

Маршрут и впечатления

Круиз начнётся во Владивостоке и будет длиться десять дней. Туристы смогут выйти на берег в Корсакове, Южно-Курильске, Курильске, а также посетить острова Кунашир и Итуруп. Другие жемчужины Курильской гряды можно будет рассмотреть прямо с палубы.

Правительство Камчатского края отмечает, что помимо знакомства с природой и культурой региона, туристов ждёт возвращение к некогда популярной традиции регулярного морского сообщения.

Взгляд с Камчатки

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов уверен, что запуск маршрута принесёт пользу сразу нескольким сферам:

создаст новые рабочие места,

даст стимул для гостиничного бизнеса и туроператоров,

вернёт интерес к круизному отдыху.

"Отдельно подчеркну, что это также восстановление регулярного морского сообщения, которое было очень востребовано в советское время, — добавил губернатор Владимир Солодов.

Поддержка Приморья

Не остался в стороне и губернатор Приморского края Олег Кожемяко, обсудивший детали проекта с Владимиром Солодовым.

"Это действительно тот проект, который нужен дальневосточникам, жителям всех регионов России. Мы должны показать не только красоту нашей природы, но и героическое прошлое нашей державы", — отметил Кожемяко

Планы на будущее

По предварительным данным, первые рейсы состоятся летом 2026 года. В дальнейшем власти рассматривают возможность расширить географию круиза до стран Азиатско-Тихоокеанского региона, что откроет новый уровень для туристического развития всего Дальнего Востока.