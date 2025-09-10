Путешественница шла через горы и пустыни одна: момент в Орегоне едва не стоил ей жизни

Меньше чем через год после окончания школы Каролина Дворжакова решилась на путешествие, которое многие называют испытанием всей жизни. В свои 20 лет она отправилась в одиночный поход по знаменитой Тихоокеанской тропе в США — маршруту длиной более четырёх тысяч километров.

Дома её решение приняли спокойно.

"Наверное, они предчувствовали, что меня однажды съест медведь где-нибудь в лесу", — смеётся Каролина.

Несмотря на юмор, с которым она рассказывает о пройденном пути, за этим стоит удивительная смелость и выдержка.

Горы, пустыни и экстремальная погода

Тропу невозможно назвать лёгкой.

"Невероятная суровость и красочность местности, по которой ты идёшь", — отмечает путешественница.

В её маршруте были и пустыни, и заснеженные горные перевалы, требующие умения работать с ледорубом и кошками.

Каролине пришлось выдержать перепады температуры от минус пятнадцати до сорока пяти градусов тепла. Но она воспринимала всё это как часть приключения. "Я человек, который всегда всё понимает. Я действую с учётом ситуации и стараюсь сохранять спокойствие", — говорит она.

Опасные моменты: огонь и вода

Путешествие не обошлось без серьёзных испытаний. Комары и пчёлы, пожары и бурные реки — всё это стало частью её реальности.

Один из самых драматичных эпизодов произошёл вблизи Орегона. "Примерно в 200 километрах от границы мы решали, стоит ли продолжать путь. В итоге свернули с тропы. И правильно сделали — через несколько часов она уже горела", — вспоминает девушка.

Не менее опасным оказался переход через реку. "Мы были по пояс в воде, всё тело в ссадинах. Чуть дальше один парень упал в воду, и я впервые использовала верёвку. Благодаря ей нам удалось вытащить его", — рассказывает Каролина.

Медведи и встреча с людьми

Не обошлось и без встреч с дикими животными. "Я увидела медвежонка на дереве и сразу поняла: где детёныш, там и мама. В тот момент мне чуть ли не штаны переодеть захотелось", — признаётся она с улыбкой.

Однако самое ценное для неё оказалось не это, а встречи с людьми. По её словам, именно они придавали сил. В конце пути к ней присоединились её отец, парень и отец парня. Вместе они пересекли финишную черту — и для Каролины это стало кульминацией всего похода.

Новая цель

Сегодня она признаётся, что никогда не пожалела о своём решении. Даже огромные траты на перелёт не заставили её задуматься о возвращении домой раньше времени.

Больше всего её тронула доброта местных жителей. "Один американец сказал, что Гржебеновка — это райский уголок. Я полностью с ним согласна", — говорит Каролина. Именно поэтому она мечтает однажды вернуться туда и поделиться своим опытом с теми, кто поддерживал её на пути.