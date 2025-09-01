Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
A Russian SU-27 Flanker aircraft photographed from a RAF Typhoon

© defenceimagery.mod.uk by RAF is licensed under This file is licensed under the Open Government Licence version 1.0
Алла Малькова Опубликована вчера в 23:42

НАТОвский разведчик провел масштабную операцию у российских берегов

Shot: Самолет-разведчик НАТО P-8A Poseidon обнаружен вблизи Мурманска

Американский противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США был зафиксирован в нейтральном воздушном пространстве над акваторией Баренцева моря в непосредственной близости от Мурманска. По данным мониторинговых служб, воздушное судно выполняло маневры в районе от Заполярного до Териберки, покрывая расстояние приблизительно 170 километров.

Как пишет Shot, самолет-разведчик, вылетевший из международного аэропорта Кефлавик в Исландии, преодолел около 2500 километров перед началом выполнения разведывательной миссии. В ходе полета борт периодически исчезал с радаров, что характерно для применения систем радиоэлектронного подавления или изменения высоты полета.

Этот инцидент происходит на фоне активизации разведывательной деятельности альянса НАТО вблизи российских границ. Накануне аналогичный разведывательный полет был зарегистрирован над акваторией Черного моря, где американский беспилотник осуществлял мониторинг района от Севастополя до Сочи.

Эксперты отмечают, что подобные полеты становятся частью системной работы Североатлантического альянса по сбору разведывательной информации в стратегически важных для России регионах. Активность в арктическом направлении особенно значима в свете развития Северного морского пути и усиления военного присутствия в высоких широтах.

Российские системы противовоздушной обороны осуществляют непрерывный контроль за воздушной обстановкой в приграничных районах. Военные специалисты подчеркивают, что все действия иностранных разведывательных средств проводятся под пристальным вниманием соответствующих служб РФ.

