Оззи Осборн
Оззи Осборн
© commons.wikimedia.org by Morten Skovgaard is licensed under CC BY 2.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 22:13

Болезнь изменила всё: почему сериал о рок-идоле превратился в фильм-прощание

BBC покажет 18 августа документальный фильм об Оззи Осборне "Coming Home"

Сначала он шокировал мир музыки, затем — телевидение, а теперь его история завершится на экране. 18 августа Би-би-си покажет документальный фильм "Возвращение домой" ("Ozzy Osbourne: Coming Home") — откровенный рассказ о последних годах жизни легендарного фронтмена Black Sabbath.

Трёхлетние съёмки запечатлели путь Оззи Осборна к своей давней мечте — вместе с женой Шэрон вернуться жить в Великобританию. Камеры следили за музыкантом в моменты борьбы за здоровье и за право снова выйти на сцену, несмотря на тяжёлые последствия болезней. В фильме участвуют самые близкие — Шэрон, дочь Келли и сын Джек, — открывая зрителям личную сторону жизни рок-идола.

Как задумывался проект

Изначально планировалось, что история выйдет в формате документального сериала под названием "Home to Roost". Авторы видели его духовным наследником культового реалити-шоу "Семейка Осборнов", выходившего на MTV в начале 2000-х. Однако ухудшение здоровья музыканта изменило планы: многосерийный проект трансформировался в часовую картину.

За кадром и на сцене

Производством фильма занималась студия Expectation, известная работой над шоу "Ферма Кларксона". Съёмки завершились особенным событием — прощальным концертом в родном Бирмингеме. Этот вечер стал символическим финалом не только для проекта, но и для самой карьеры Оззи: всего через две недели, 22 июля 2025 года, он ушёл из жизни в возрасте 76 лет.

