Фильм о любви и рок-н-ролле: история Оззи и Шэрон оживёт на экране

Пятьдесят пять лет на сцене, миллионы поклонников по всему миру — и теперь история любви Оззи и Шэрон Осборн получит своё экранное воплощение. Несмотря на трагическую новость о смерти легендарного музыканта 22 июля этого года, работа над фильмом о нём продолжается. Об этом сообщил Variety со ссылкой на студию Polygram Entertainment.

Режиссёр на подходе

Сейчас продюсеры ведут финальные переговоры с потенциальным режиссёром проекта. Как отмечают авторы картины, его имя могут объявить "совсем скоро".

Проект объединяет семейную команду: среди продюсеров — сама Шэрон Осборн, их дети Джек и Эйми, а также Мишель Энтони, Дэвид Блэкман и Андреа Джаннетти. Создатели обещают включить в саундтрек как хиты Black Sabbath, так и сольные работы Оззи.

От идеи до реализации

Идея перенести на экран историю отношений рок-музыканта и его жены появилась ещё в 2021 году. Тогда за производство взялась студия Sony Pictures, а сценарий доверили Ли Холлу — номинанту на премию "Оскар", известному по работе над фильмом "Билли Эллиот".

Фильм планируют сделать не просто байопиком, а эмоциональной историей любви, проверенной временем, сценой и испытаниями славы.

Легенда, изменившая рок

Оззи Осборн ушёл из жизни в возрасте 76 лет, оставив после себя богатейшее музыкальное наследие. Его путь — от фронтмена Black Sabbath до сольного артиста — определил звучание целого направления в рок-музыке. После его смерти интерес к его творчеству заметно вырос: продажи альбомов и потоковые прослушивания снова взлетели.

Семья как союзники

Оззи и Шэрон поженились в 1982 году. Шэрон не только стала супругой музыканта, но и его менеджером, занимаясь организацией туров и карьерных проектов. В их семье трое детей: Эйми, Келли и Джек.