Полный мужчина
Ирина Малова Опубликована сегодня в 14:10

Тело без движения получает опасный сигнал: последствия могут оказаться куда серьезнее лишнего веса

Малоподвижный образ жизни снижает тренировку сердечно-сосудистой системы и может запускать ожирение, инсулинорезистентность, сахарный диабет и саркопению, отметил вертебролог, мануальный терапевт высшей категории Сергей Десенко. О том, как недостаток движения повышает риски для здоровья, специалист рассказал в комментарии NewsInfo.

Ранее издание "Известия" сообщило, что ученые назвали пассивный образ жизни четвертой причиной смертности в мире.

Десенко пояснил, что при недостатке движения организм сталкивается сразу с несколькими угрозами. По его словам, страдают сердце и сосуды, возрастает вероятность набора веса, нарушений обмена веществ и сахарного диабета.

"Если нет тренировки сердца и сосудов, развиваются сердечно-сосудистые заболевания, возможное ожирение, если человек мало двигается и хорошо кушает. Развивается инсулинорезистентность, сахарный диабет. Все это риски большие для жизни", — сказал Десенко.

Специалист добавил, что у пожилых людей малоподвижность может приводить к саркопении — атрофии мышц.

"За счет этого повышается уровень сахара в крови, давление, проблемы с опорно-двигательным аппаратом возникают", — пояснил он.

По словам Десенко, низкая активность влияет и на метаболизм: чем меньше человек двигается, тем слабее идут обменные процессы. Организм может воспринимать отсутствие движения как сигнал к снижению жизненной активности.

В качестве профилактики специалист рекомендовал не ограничиваться формальными нормами вроде правила десяти тысяч шагов в день. Он отметил, что человеку нужна регулярная ходьба, а также более серьезные нагрузки, например бег или другие физические упражнения, которые тренируют сердечно-сосудистую систему.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

