Перекусы вместо завтрака
Ирина Малова Опубликована сегодня в 17:34

Лишние килограммы могут оказаться болезнью: граница начинается с опасной цифры

Ожирение является не косметическим дефектом, а заболеванием, которое диагностируют по индексу массы тела и объему талии, рассказала член Национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова. О том, чем оно опасно ожирение, специалист рассказала в комментарии NewsInfo.

Ранее издание "Известия" сообщило, что в России избыточный вес фиксируется у пятидесяти шести процентов жителей, в то время как ожирение — у пятой части россиян. Об этом рассказал главный внештатный специалист-диетолог Минздрава, академик РАН Виктор Тутельян в ходе форума "Здоровье нации — основа процветания России".

Основным критерием диагностики ожирения остается индекс массы тела, объяснила Белоусова. По словам специалиста, для его расчета вес человека делят на рост в метрах, возведенный в квадрат.

"После своего метра ставим запятую и дальше пишем сантиметры. Допустим, сто семьдесят сантиметров мы покупаем одежду. Метр, запятая, семьдесят. Эту цифру вводим в квадрат, получаем индекс массы тела, смотрим, в какие параметры она укладывается. Есть дефицит массы тела, когда индекс массы тела меньше восемнадцати, есть норма больше восемнадцати и до двадцати четырех и девяти. Параметр, который называется избыточная масса тела, от двадцати пяти до двадцати девяти и девяти", — пояснила Белоусова.

Специалист уточнила, что диагноз "ожирение" ставится при индексе массы тела от тридцати, а при показателе выше сорока речь идет уже о наиболее тяжелой степени ожирения.

Белоусова также отметила, что при оценке рисков важно учитывать объем талии. Для мужчин тревожным показателем считается объем больше 94 сантиметров, для женщин — больше 80 сантиметров.

"Если объем талии больше, это говорит о том, что при наличии избыточной массы тела и тем более ожирения, повышаются риски присоединения хронических заболеваний, те, которые в одной компании с ожирением очень любят гулять. Гипертоническая болезнь, нарушение обмена холестерина, как следствие атеросклероз, как следствие ишемическая болезнь сердца", — отметила специалист.

По словам Белоусовой, ожирение также связано с риском преддиабета и сахарного диабета второго типа. Кроме того, лишний вес повышает нагрузку на вены, позвоночник и суставы.

"Дополнительно прицепляются заболевания, которые связаны с наличием лишнего веса, варикозное расширение вен, остеохондроз позвоночника, особенно в нижних отделах, остеоартроз тазобедренных, коленных суставов и голеностопов, потому что висит на ногах лишний вес", — говорит диетолог.

Она добавила, что ожирение может повышать риск раковых заболеваний. У женщин это касается репродуктивной сферы и молочной железы, у мужчин — предстательной железы, а независимо от пола — толстого кишечника и прямой кишки.

