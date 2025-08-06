Диеты вредят, стыд не помогает, а гены — не приговор: правда о лишнем весе без иллюзий

Ожирение стало одной из крупнейших проблем здоровья XXI века: по данным ВОЗ, почти 890 миллионов взрослых по всему миру живут с этим диагнозом. Несмотря на то что информации стало больше, вокруг лишнего веса до сих пор много ложных убеждений. Некоторые из них не только бесполезны, но и вредны — они мешают худеть, провоцируют стыд и мешают людям получать помощь.

Вот 5 мифов, которые давно пора пересмотреть.

1. "Чтобы похудеть, нужно просто меньше есть и больше двигаться"

Это утверждение звучит логично, но оно слишком упрощает суть. Ожирение — не просто результат переедания и гиподинамии, а сложное хроническое заболевание, связанное с множеством факторов:

гормональные сбои,

стресс и тревожность,

нарушения сна,

хроническая боль,

побочные эффекты от лекарств.

Например, недосып меняет уровень лептина и грелина — гормонов, регулирующих чувство голода. А стресс увеличивает тягу к еде и провоцирует накопление жира. В таких случаях переедание — не причина, а следствие внутренних нарушений.

2. "Диеты — лучший способ сбросить вес"

На деле резкие ограничения часто приводят к обратному эффекту. После резкого похудения вес возвращается — это биологическая защита организма. Метаболизм замедляется, аппетит усиливается, появляются навязчивые пищевые желания. Всё это приводит к "диетическим качелям" и стрессу.

Среди негативных последствий:

дефицит питательных веществ;

ухудшение состояния костей и мышц;

нарушения пищевого поведения;

тревожность и снижение самооценки.

Исследования Кембриджского университета показывают: устойчивые и умеренные перемены работают лучше — осознанное питание, больше движения, нормализация сна. Это путь не быстрый, но безопасный и эффективный в долгосрочной перспективе.

3. "Лишний вес — результат лени"

Одно из самых опасных заблуждений. Людей с ожирением часто считают "ленивыми", а стыдят ради мотивации. Это не только не помогает — это разрушает.

Исследование канадских учёных показало: разница в количестве шагов у людей с нормальным весом и ожирением не так велика — в среднем около 1200 шагов в день. А с учётом большего веса и энергозатрат — иногда даже меньше по калориям.

При этом есть объективные причины, почему люди с ожирением могут двигаться меньше:

хронические боли,

заболевания суставов,

дыхательные расстройства,

депрессия и тревожность,

социальная стигма и страх осуждения.

Стыд — не инструмент мотивации, а фактор, мешающий даже попытаться начать меняться.

4. "Ожирение обязательно приводит к диабету"

На самом деле не всегда. Хотя ожирение — важный фактор риска диабета 2-го типа, болезнь развивается не у всех людей с лишним весом. И, наоборот, диабет может возникнуть у людей с нормальной массой тела.

Что влияет на развитие диабета:

генетическая предрасположенность;

возраст;

уровень физической активности;

артериальное давление и питание.

Ожирение не связано с диабетом 1-го типа — это аутоиммунное заболевание, которое не зависит от образа жизни и предотвратить его невозможно.

5. "Если ожирение есть в семье — оно будет и у вас"

Да, генетика влияет. Но она — не приговор. Исследования показывают: среда и образ жизни могут ослаблять генетические риски.

Например, один из самых известных генов, связанных с ожирением — FTO — повышает риск на 20-30%. Но физическая активность снижает его влияние почти на треть.

Генетика создаёт фон, но повседневные привычки — питание, движение, стресс, сон — играют не меньшую роль. Устойчивый, здоровый образ жизни помогает сгладить наследственные факторы.

Главное

Ожирение — это не лень и не слабая воля. Это хроническое состояние с множеством причин — от биологических до социальных.

Мифы и стереотипы мешают людям получать помощь, усиливают чувство вины и ухудшают психическое здоровье. Современная наука говорит: подход должен быть индивидуальным, и устойчивые перемены возможны — но без давления и стыда.