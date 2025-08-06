Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Женщины разного телосложения
Женщины разного телосложения
© Designed be Freepik by freepik is licensed under Public domain
Главная / Спорт и фитнес
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:16

Диеты вредят, стыд не помогает, а гены — не приговор: правда о лишнем весе без иллюзий

Учёные: ожирение — хроническое заболевание, а не результат лени или переедания

Ожирение стало одной из крупнейших проблем здоровья XXI века: по данным ВОЗ, почти 890 миллионов взрослых по всему миру живут с этим диагнозом. Несмотря на то что информации стало больше, вокруг лишнего веса до сих пор много ложных убеждений. Некоторые из них не только бесполезны, но и вредны — они мешают худеть, провоцируют стыд и мешают людям получать помощь.

Вот 5 мифов, которые давно пора пересмотреть.

1. "Чтобы похудеть, нужно просто меньше есть и больше двигаться"
Это утверждение звучит логично, но оно слишком упрощает суть. Ожирение — не просто результат переедания и гиподинамии, а сложное хроническое заболевание, связанное с множеством факторов:

  • гормональные сбои,
  • стресс и тревожность,
  • нарушения сна,
  • хроническая боль,
  • побочные эффекты от лекарств.

Например, недосып меняет уровень лептина и грелина — гормонов, регулирующих чувство голода. А стресс увеличивает тягу к еде и провоцирует накопление жира. В таких случаях переедание — не причина, а следствие внутренних нарушений.

2. "Диеты — лучший способ сбросить вес"
На деле резкие ограничения часто приводят к обратному эффекту. После резкого похудения вес возвращается — это биологическая защита организма. Метаболизм замедляется, аппетит усиливается, появляются навязчивые пищевые желания. Всё это приводит к "диетическим качелям" и стрессу.

Среди негативных последствий:

  • дефицит питательных веществ;
  • ухудшение состояния костей и мышц;
  • нарушения пищевого поведения;
  • тревожность и снижение самооценки.

Исследования Кембриджского университета показывают: устойчивые и умеренные перемены работают лучше — осознанное питание, больше движения, нормализация сна. Это путь не быстрый, но безопасный и эффективный в долгосрочной перспективе.

3. "Лишний вес — результат лени"
Одно из самых опасных заблуждений. Людей с ожирением часто считают "ленивыми", а стыдят ради мотивации. Это не только не помогает — это разрушает.

Исследование канадских учёных показало: разница в количестве шагов у людей с нормальным весом и ожирением не так велика — в среднем около 1200 шагов в день. А с учётом большего веса и энергозатрат — иногда даже меньше по калориям.

При этом есть объективные причины, почему люди с ожирением могут двигаться меньше:

  • хронические боли,
  • заболевания суставов,
  • дыхательные расстройства,
  • депрессия и тревожность,
  • социальная стигма и страх осуждения.

Стыд — не инструмент мотивации, а фактор, мешающий даже попытаться начать меняться.

4. "Ожирение обязательно приводит к диабету"
На самом деле не всегда. Хотя ожирение — важный фактор риска диабета 2-го типа, болезнь развивается не у всех людей с лишним весом. И, наоборот, диабет может возникнуть у людей с нормальной массой тела.

Что влияет на развитие диабета:

  • генетическая предрасположенность;
  • возраст;
  • уровень физической активности;
  • артериальное давление и питание.

Ожирение не связано с диабетом 1-го типа — это аутоиммунное заболевание, которое не зависит от образа жизни и предотвратить его невозможно.

5. "Если ожирение есть в семье — оно будет и у вас"
Да, генетика влияет. Но она — не приговор. Исследования показывают: среда и образ жизни могут ослаблять генетические риски.

Например, один из самых известных генов, связанных с ожирением — FTO — повышает риск на 20-30%. Но физическая активность снижает его влияние почти на треть.

Генетика создаёт фон, но повседневные привычки — питание, движение, стресс, сон — играют не меньшую роль. Устойчивый, здоровый образ жизни помогает сгладить наследственные факторы.

Главное

Ожирение — это не лень и не слабая воля. Это хроническое состояние с множеством причин — от биологических до социальных.
Мифы и стереотипы мешают людям получать помощь, усиливают чувство вины и ухудшают психическое здоровье. Современная наука говорит: подход должен быть индивидуальным, и устойчивые перемены возможны — но без давления и стыда.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Физиотерапевт Лара Кэнэм назвала причины боли в коленях при спуске по лестнице сегодня в 16:50

Колени выдают правду: что на самом деле говорит о вас боль при спуске по лестнице

Боль в коленях при спуске по лестнице — сигнал, который нельзя игнорировать. Почему она возникает и как справиться с причиной, а не только со следствием?

Читать полностью » Физиотерапевт Джереми Шумахер назвал воду ключевым средством при мышечной боли сегодня в 16:10

Как снизить боль в мышцах без лекарств и растяжек — достаточно пить по правилам

Почему вода — главное оружие против боли в мышцах после тренировки? Советы от физиотерапевтов и простой способ ускорить восстановление.

Читать полностью » Что такое пауэрлифтинг и какие весовые классы установлены IPF для мужчин и женщин сегодня в 15:50

Сила есть — ума не надо? В этом виде спорта всё наоборот

Вы поднимаете штангу не первый год, но хотите большего? Узнайте, как устроен мир пауэрлифтинга и почему вес — не только на штанге, но и на счёте.

Читать полностью » Японский тренер Синдзи Саказумэ разработал метод снижения веса за 3 минуты в день сегодня в 15:10

Секрет стройности японцев уместился в одно движение — и это не про спорт

Японский тренер придумал способ менять тело за 3 минуты в день. Без спортзала, боли и изнуряющих диет. Как работает этот метод — внутри.

Читать полностью » Валенсия: мужчина узнал меня и отказался от попытки самоубийства сегодня в 14:30

Антонио Валенсия спас человека от самоубийства: решающей стала минута на мосту

Экс-капитан "МЮ" Антонио Валенсия оказался в нужное время в нужном месте — его вмешательство спасло жизнь человеку на мосту в Эквадоре.

Читать полностью » Алина Загитова рассказала, что приносит ей радость в повседневной жизни сегодня в 13:27

Без спорта, но с теплом: что радует Загитову в повседневной жизни

Алина Загитова призналась, какие простые вещи делают её дни счастливыми, и рассказала, почему пока не готова к замужеству — в этих деталях вся она.

Читать полностью » Олимпийскую чемпионку Ша'Карри Ричардсон задержали в Сиэтле за нападение на Коулмана сегодня в 12:24

Олимпийскую чемпионку задержали в аэропорту: Ша’Карри Ричардсон снова в центре скандала

Ша'Карри Ричардсон снова в центре скандала — олимпийскую чемпионку задержали после конфликта с Кристианом Коулманом в аэропорту Сиэтла.

Читать полностью » Евгения Медведева назвала Овечкина и Дмитриенко желанными гостями шоу сегодня в 11:21

Медведева зовёт Овечкина в гости: кого ещё хочет увидеть в своём шоу фигуристка

Евгения Медведева раскрыла, с кем мечтает поболтать в своём шоу. В списке — хоккеист, певец и продюсер, а также выпуск с Яной Рудковской.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Автопроизводители рекомендуют промывать двигатель при пробеге свыше 60 тыс. км
Красота и здоровье

Резкая смена погоды: как это влияет на здоровье и что об этом говорят эксперты
Питомцы

Собаки распознают телевизионные образы как реальность — исследование Обернского университета
Еда

Эксперт: всплеск панкреатита фиксируется после праздников из-за переедания и спиртного
Еда

Смородина и её варенье: как антоцианы защищают мозг от воспалений и помогают предотвратить деменцию
Красота и здоровье

Что делать вместо выдавливания прыщей — советы дерматолога
Спорт и фитнес

Эксперты: мёртвый вис укрепляет хват и снижает боли в спине без тренажёров
Туризм

На Бали повысят цены на вход к достопримечательностям
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru