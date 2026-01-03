Ожидали веселья — получили налёт: как избежать потемнения зубов после новогодних торжеств

Праздничные застолья с шампанским, кофе, сладкими десертами и соусами могут оставить след на вашей улыбке. Многие пациенты замечают, что после новогодних праздников их зубы потемнели или покрылись налётом. Врач стоматолог-терапевт центра инновационной медицины Damas Medical Center Магомади Халилбеков рассказал Life.ru, что этому есть вполне научное объяснение и что можно сделать, чтобы избежать нежелательных последствий для эмали.

Почему зубы темнеют после праздников?

Пигменты (красящие вещества): многие продукты, такие как красное вино, ягоды, соусы, чай и кофе, содержат хромогены — молекулы, которые легко проникают в микропоры эмали. Особенно это происходит, если эмаль уже имеет пористую структуру, что может быть связано с повышенной кислотностью в ротовой полости. Кислотность: газированные напитки, алкоголь, цитрусовые и маринады повышают кислотность в полости рта. Это делает эмаль более уязвимой, а пигменты накапливаются быстрее. Налёт: во время праздничных застолий мы часто перекусываем, забывая о гигиене. Мягкий зубной налёт — отличная поверхность для накопления пигментов.

Как минимизировать последствия

Несколько простых рекомендаций помогут свести к минимуму нежелательные эффекты:

Полоскание водой: после еды или напитков, таких как кофе или вино, полезно прополоскать рот стаканом воды. Это поможет снизить концентрацию пигментов и кислот в полости рта, особенно если нет возможности сразу почистить зубы.

Чередование продуктов: твёрдые овощи и фрукты помогают механически очищать зубы и стимулируют выработку слюны, которая естественным образом защищает эмаль.

Жевательная резинка без сахара: она способствует выработке слюны, нейтрализует кислоту и уменьшает риск окрашивания зубов. Это не замена чистке зубов, но хорошая временная мера.

Распространённая ошибка: чистка сразу после еды

Многие люди ошибаются, пытаясь почистить зубы сразу после того, как выпили вино или съели кислую пищу. В это время эмаль становится более уязвимой, так как она размягчается от воздействия кислоты. Чистить зубы безопасно через 30-60 минут, пока слюна не восстановит минеральный баланс эмали.

Рекомендации по уходу за зубами после праздников

Используйте мягкую или среднюю щётку, чтобы не повредить эмаль и дёсна.

Отдавайте предпочтение пастам с низкой абразивностью (с показателем RDA до 70).

Добавьте в уход ирригатор: пигменты часто скапливаются между зубами.

Ополаскиватели без спирта помогут снизить воспаление дёсен и освежить цвет эмали.

Не рекомендуется использовать отбеливающие пасты с высокой абразивностью, так как они могут усилить чувствительность и привести к потере естественного блеска зубов.

Когда требуется профессиональная гигиена?

Если зубы потемнели, несмотря на правильный уход, скорее всего, причина в пигментированном налёте или зубном камне. В этом случае лучший способ вернуть естественный цвет эмали — это профессиональная гигиена полости рта. Она не только освежит цвет зубов, но и предотвратит повреждение тканей эмали.