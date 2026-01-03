Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Пациент на приеме у стоматолога (кресло, инструменты)
Пациент на приеме у стоматолога (кресло, инструменты)
© https://pixabay.com by drAbhishekt is licensed under Free
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 5:23

Ожидали веселья — получили налёт: как избежать потемнения зубов после новогодних торжеств

Мягкая зубная щётка и паста с низкой абразивностью — секрет здоровья зубов — Life.ru

Праздничные застолья с шампанским, кофе, сладкими десертами и соусами могут оставить след на вашей улыбке. Многие пациенты замечают, что после новогодних праздников их зубы потемнели или покрылись налётом. Врач стоматолог-терапевт центра инновационной медицины Damas Medical Center Магомади Халилбеков рассказал Life.ru, что этому есть вполне научное объяснение и что можно сделать, чтобы избежать нежелательных последствий для эмали.

Почему зубы темнеют после праздников?

  1. Пигменты (красящие вещества): многие продукты, такие как красное вино, ягоды, соусы, чай и кофе, содержат хромогены — молекулы, которые легко проникают в микропоры эмали. Особенно это происходит, если эмаль уже имеет пористую структуру, что может быть связано с повышенной кислотностью в ротовой полости.

  2. Кислотность: газированные напитки, алкоголь, цитрусовые и маринады повышают кислотность в полости рта. Это делает эмаль более уязвимой, а пигменты накапливаются быстрее.

  3. Налёт: во время праздничных застолий мы часто перекусываем, забывая о гигиене. Мягкий зубной налёт — отличная поверхность для накопления пигментов.

Как минимизировать последствия

Несколько простых рекомендаций помогут свести к минимуму нежелательные эффекты:

  • Полоскание водой: после еды или напитков, таких как кофе или вино, полезно прополоскать рот стаканом воды. Это поможет снизить концентрацию пигментов и кислот в полости рта, особенно если нет возможности сразу почистить зубы.

  • Чередование продуктов: твёрдые овощи и фрукты помогают механически очищать зубы и стимулируют выработку слюны, которая естественным образом защищает эмаль.

  • Жевательная резинка без сахара: она способствует выработке слюны, нейтрализует кислоту и уменьшает риск окрашивания зубов. Это не замена чистке зубов, но хорошая временная мера.

Распространённая ошибка: чистка сразу после еды

Многие люди ошибаются, пытаясь почистить зубы сразу после того, как выпили вино или съели кислую пищу. В это время эмаль становится более уязвимой, так как она размягчается от воздействия кислоты. Чистить зубы безопасно через 30-60 минут, пока слюна не восстановит минеральный баланс эмали.

Рекомендации по уходу за зубами после праздников

  • Используйте мягкую или среднюю щётку, чтобы не повредить эмаль и дёсна.

  • Отдавайте предпочтение пастам с низкой абразивностью (с показателем RDA до 70).

  • Добавьте в уход ирригатор: пигменты часто скапливаются между зубами.

  • Ополаскиватели без спирта помогут снизить воспаление дёсен и освежить цвет эмали.

Не рекомендуется использовать отбеливающие пасты с высокой абразивностью, так как они могут усилить чувствительность и привести к потере естественного блеска зубов.

Когда требуется профессиональная гигиена?

Если зубы потемнели, несмотря на правильный уход, скорее всего, причина в пигментированном налёте или зубном камне. В этом случае лучший способ вернуть естественный цвет эмали — это профессиональная гигиена полости рта. Она не только освежит цвет зубов, но и предотвратит повреждение тканей эмали.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врач советует пить воду перед каждым тостом — нарколог Тюрин вчера в 14:45
Похмелье — не приговор: что нужно сделать до застолья, чтобы утро не стало адом

Врач рассказал, как снизить риск похмелья ещё до начала застолья и какие простые привычки помогают избежать тяжёлого утра.

Читать полностью » Жирная и острая пища увеличивает риск панкреатита — врач Мингазова вчера в 14:39
Едите каждый день — и мучаетесь от изжоги: продукты, которые незаметно бьют по желудку

Острая, жирная и кислая еда может вызывать изжогу и боли даже у здоровых людей. Врач объяснила, какие продукты чаще всего вредят ЖКТ.

Читать полностью » Спиртное повышает риск тромбов у доноров — Станция переливания вчера в 14:17
Один бокал — и кровь под запретом: почему донорство не терпит алкоголя

Медики объяснили, почему даже бокал вина может сорвать донацию и чем алкоголь опасен для качества донорской крови.

Читать полностью » Наркологи Коми работают с повышенной нагрузкой полгода — замглавврача Пироженко вчера в 14:10
Праздники только начинаются, а система уже на пределе: что происходит с наркологией зимой

Наркологи Коми предупредили о росте обращений в праздники и рассказали, почему последствия злоупотребления алкоголем ощущаются месяцами.

Читать полностью » Гонконгский грипп идёт на спад, но расслабляться рано: сезон готовит неприятную замену вчера в 13:22
Переболевшие осенью могут заразиться гриппом повторно — терапевт Паньковецкий

Гонконгский грипп пойдёт на спад, но эпидсезон может получить продолжение. Эксперты объяснили, какой вирус способен прийти ему на смену.

Читать полностью » Нападения обезьян в Дели стали причиной обращений россиян — врач Панфилова вчера в 13:13
Улыбка обезьяне может закончиться больницей: туристов в Индии подстерегают неожиданные опасности

Врач посольства России в Индии предупредила туристов о рисках, связанных с животными, водой и фруктами, и напомнила о базовых правилах безопасности.

Читать полностью » Врач заявила об отсутствии препаратов для быстрого усиления иммунитета — Сеченовский университет вчера в 10:09
Ждали быстрого эффекта — получили сбой: как длинные выходные подтачивают иммунитет

Иммунолог объяснила, почему не существует "таблеток для иммунитета" и как праздничный режим сна может ослабить организм.

Читать полностью » Организм снижает сжигание калорий при дефиците пищи — Danish Diabetes Academy вчера в 10:08
Организм перестали жалеть — и жир начал гореть иначе: найден обходной путь плато

Учёные выяснили, почему организм замедляет сжигание жира при похудении, и нашли ген, способный изменить реакцию на голод и плато веса.

Читать полностью »

Новости
Дом
Белые вещи желтеют из-за ошибок при стирке — эксперты по быту
Наука
Химики собрали молекулу из двух атомов лазером — Science
Общество
Пенсионеры в России могут получить льготы по налогу на имущество — Мельникова
Технологии
В 2025 году для России актуальны DDoS-атаки и кибершпионаж — Станислав Кузнецов
Авто и мото
Сизый выхлоп возникает при износе поршневых колец и клапанов двигателя — автоспециалисты
Питомцы
Крысы переносят лептоспироз, опасный для кошек и людей — учёные
Садоводство
Корневая система сирени отбирает влагу у ягодников и овощей — садоводы
ДФО
Мошенники блокируют счета через звонки в банк и шантажируют жертв — МВД
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet