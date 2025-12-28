Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 3:42

Ожидали короткий день — получили обычный: чем объясняется решение по 30 декабря

Рабочий день 30 декабря не сократят из-за статуса 31 декабря — Юлия Санина

Рабочий день 30 декабря в России пройдет в обычном режиме и не будет сокращённым, несмотря на то что следующий день объявлен выходным. Это связано с нормами трудового законодательства и статусом 31 декабря. Об этом РИА Новости рассказала директор по персоналу и организационному развитию сервиса "Работа.ру" Юлия Санина.

Почему 30 декабря не считается предпраздничным

Как пояснила эксперт, ключевое значение имеет правовой статус даты. Хотя 31 декабря 2025 года будет выходным днём, он не относится к числу государственных праздников. Выходной установлен за счёт переноса с 5 января 2025 года, а не в связи с праздничным календарём.

В соответствии со статьёй 95 Трудового кодекса РФ сокращённым считается только рабочий день, непосредственно предшествующий государственному празднику. Поскольку 31 декабря не входит в перечень официальных праздничных дат, оснований для сокращения рабочего времени 30 декабря не возникает.

"Несмотря на то, что 31 декабря 2025 года объявлено выходным (за счет переноса с 5 января 2025 года), сокращение рабочего времени 30 декабря не предусмотрено. Согласно статье 95 ТК РФ, предпраздничным считается день, предшествующий непосредственно государственному празднику, а 31 декабря таковым не является", — сказала Юлия Санина.

Как пройдет последний рабочий день года

Таким образом, рабочий день во вторник, 30 декабря, будет стандартным по продолжительности и пройдет без каких-либо послаблений по времени. Для сотрудников, работающих по пятидневному графику, он станет последним рабочим днём уходящего года.

После его завершения россиян ожидают продолжительные выходные, однако формально финальный рабочий день не будет отличаться от обычного будничного графика. Работодатели обязаны соблюдать установленную продолжительность рабочего времени без сокращений.

