Жир уходит, но жизнь не становится длиннее: неожиданный эффект препаратов для похудения

Препараты агонистов рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1), такие как семаглутид и аналоги, стали настоящим прорывом в лечении ожирения и диабета 2 типа. Они помогают быстро снижать вес, улучшать контроль уровня сахара в крови и снижают риски ряда осложнений. Однако новое исследование учёных Университета Вирджинии указывает: несмотря на очевидные плюсы, есть и серьёзные подводные камни.

Потеря мышечной массы — главный побочный эффект

Исследования показывают, что 25-40% потери веса при терапии GLP-1 приходится на безжировую массу, и до половины этой массы составляют мышцы. Это в разы выше естественной возрастной потери мышечной ткани (около 8% за десятилетие).

Профессор медицины Чжэньци Лю предупреждает:

"Мышцы, особенно аксиальные, необходимы для осанки, движения и общего здоровья. Их потеря увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, слабости и снижения качества жизни".

Некоторые пациенты даже отмечали субъективное ощущение, что "мышцы ускользают" от них во время терапии.

Влияние на сердце и лёгкие

Хотя GLP-1-препараты снижают вес и улучшают показатели сахара и давления, значимого улучшения кардиореспираторной выносливости (VO₂ max) они не дают. А именно этот показатель является одним из самых сильных предикторов продолжительности жизни и риска сердечно-сосудистой смертности.

Физиолог Сиддхартха Ангади подчёркивает:

"После учёта VO₂ max масса тела перестаёт быть фактором риска смерти. Поэтому крайне важно понять, как эти препараты влияют на кардиореспираторную подготовку".

Что может помочь сохранить здоровье

Исследователи делают акцент: сами препараты — это лишь часть решения. Чтобы предотвратить негативные последствия потери мышц:

необходимо регулярно заниматься физическими упражнениями (особенно силовыми);

контролировать потребление белка для поддержания мышечной массы;

проходить скрининг на предмет риска недоедания и саркопении перед началом терапии;

рассматривать возможность комбинации GLP-1 с другими препаратами или добавками, которые помогут сохранить мышцы (например, в разработке уже есть моноклональные антитела для этих целей).

Итог

GLP-1 остаются эффективным инструментом борьбы с ожирением, диабетом и их осложнениями, но их "слабое место" — потеря мышечной массы и отсутствие влияния на VO₂ max. Чтобы терапия действительно продлевала жизнь и улучшала её качество, пациенты должны сочетать её с грамотным питанием и физической активностью под контролем специалистов.