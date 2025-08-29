Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Витамины
Витамины
© commons.wikimedia.org by ElsBrinkerink is licensed under Creative Commons Autorstvo-Deliti pod istim uslovima 3.0 Unported
Главная / Спорт и фитнес
Олег Белов Опубликована сегодня в 23:26

Жир уходит, но жизнь не становится длиннее: неожиданный эффект препаратов для похудения

Эксперты советуют сочетать терапию GLP-1 с силовыми тренировками и белковым питанием

Препараты агонистов рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1), такие как семаглутид и аналоги, стали настоящим прорывом в лечении ожирения и диабета 2 типа. Они помогают быстро снижать вес, улучшать контроль уровня сахара в крови и снижают риски ряда осложнений. Однако новое исследование учёных Университета Вирджинии указывает: несмотря на очевидные плюсы, есть и серьёзные подводные камни.

Потеря мышечной массы — главный побочный эффект
Исследования показывают, что 25-40% потери веса при терапии GLP-1 приходится на безжировую массу, и до половины этой массы составляют мышцы. Это в разы выше естественной возрастной потери мышечной ткани (около 8% за десятилетие).

Профессор медицины Чжэньци Лю предупреждает:

"Мышцы, особенно аксиальные, необходимы для осанки, движения и общего здоровья. Их потеря увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, слабости и снижения качества жизни".

Некоторые пациенты даже отмечали субъективное ощущение, что "мышцы ускользают" от них во время терапии.

Влияние на сердце и лёгкие
Хотя GLP-1-препараты снижают вес и улучшают показатели сахара и давления, значимого улучшения кардиореспираторной выносливости (VO₂ max) они не дают. А именно этот показатель является одним из самых сильных предикторов продолжительности жизни и риска сердечно-сосудистой смертности.

Физиолог Сиддхартха Ангади подчёркивает:

"После учёта VO₂ max масса тела перестаёт быть фактором риска смерти. Поэтому крайне важно понять, как эти препараты влияют на кардиореспираторную подготовку".

Что может помочь сохранить здоровье
Исследователи делают акцент: сами препараты — это лишь часть решения. Чтобы предотвратить негативные последствия потери мышц:

  • необходимо регулярно заниматься физическими упражнениями (особенно силовыми);
  • контролировать потребление белка для поддержания мышечной массы;
  • проходить скрининг на предмет риска недоедания и саркопении перед началом терапии;
  • рассматривать возможность комбинации GLP-1 с другими препаратами или добавками, которые помогут сохранить мышцы (например, в разработке уже есть моноклональные антитела для этих целей).

Итог
GLP-1 остаются эффективным инструментом борьбы с ожирением, диабетом и их осложнениями, но их "слабое место" — потеря мышечной массы и отсутствие влияния на VO₂ max. Чтобы терапия действительно продлевала жизнь и улучшала её качество, пациенты должны сочетать её с грамотным питанием и физической активностью под контролем специалистов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эйприл Уитни назвала привычки в зале, которые мешают прогрессу сегодня в 19:30

Что на самом деле убивает эффект от тренировок — и это не лень

Некоторые привычки в спортзале выглядят безобидными, но именно они мешают прогрессу. Узнайте, чего стоит избегать во время тренировки.

Читать полностью » Учёные Obesity: регулярные тренировки в одно и то же время повышают активность сегодня в 19:10

Один вечерний ритуал, который запускает жиросжигание во сне

Вечерние тренировки могут оказаться эффективнее утренних. Узнайте, почему именно п.м.-занятия помогают быстрее худеть и спать крепче.

Читать полностью » Как уменьшить жир на животе: рекомендации экспертов Mayo Clinic сегодня в 18:50

Талия исчезает не от еды — виновато кое-что другое

Живот — одна из самых проблемных зон для похудения. Почему жир накапливается именно там и как правильно избавиться от него без жёстких диет и изнурительных тренировок?

Читать полностью » Тренер Татьяна Лампа показала эффективные вариации альпинистов для мышц живота сегодня в 18:30

Пресс горит за минуты: альпинисты, от которых не спастись

Обычные "альпинисты" больше не приносят результата? Узнайте, какие вариации помогут вернуть эффект и прокачать пресс ещё сильнее.

Читать полностью » Грейсон Уикхэм назвал упражнения для пресса без планок и скручиваний сегодня в 18:10

5 движений, которые заменят десятки скручиваний и защитят от боли в пояснице

Забудьте о планках и скручиваниях — этот комплекс функциональных упражнений прокачает пресс и сделает тело сильнее всего за 20 минут.

Читать полностью » Каролина Араухо перечислила лучшие вариации подъёма гантелей для роста дельт сегодня в 17:50

Четыре вариации одного упражнения, которые ломают тренировочное плато

Хотите прорисовать рельеф плеч и избавиться от тренировочного плато? Эти необычные вариации знакомых упражнений помогут нагрузить дельты по-новому.

Читать полностью » Эйприл Уитни назвала 4 упражнения с гирей для развития силы ног сегодня в 17:30

Одна деталь в тренировке, которая меняет всё для ягодиц и бёдер

Узнайте, как всего четыре простых упражнения с гирей помогут сделать ноги сильнее, стройнее и мощнее, чем любая тренировка на тренажёрах.

Читать полностью » Кэмерон Юэн объяснил, какие упражнения заменяют скручивания при болях в бедре сегодня в 17:10

Тренировки, из-за которых суставы стареют быстрее — проверь, нет ли их в твоём списке

Тугие бёдра мешают тренироваться и даже ходить. Какие упражнения лишь усиливают боль и чем их заменить, чтобы вернуть свободу движения?

Читать полностью »

Новости
УрФО

Предложения ямальских рыбаков лягут в основу новых мер господдержки отрасли
Наука и технологии

Исследование показывает, как викинги интегрировали арабское серебро в свою экономику в IX-X веках
Туризм

Киган-Майкл Ки назвал простые правила, которые делают поездки комфортнее
Авто и мото

Правила поведения при остановке инспектором за границей: рекомендации юриста
СЗФО

Руководителя детского лагеря на Вологодчине привлекут к суду за падение ворот на ребенка
СКФО

В Архызе готовится к созданию новой зоны катания в 2028 году
Красота и здоровье

Инфекционист объяснила, какие бактерии попадают в мякоть арбуза при нарезке
Красота и здоровье

Royal Holloway: работа из дома делает жизнь однообразной и "сжатой"
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru