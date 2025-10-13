Как проходит сезон устриц в Зеландии: сбор, фермы и фестивали
Осень в Нидерландах — время, когда море зовёт не только к прогулкам, но и к гастрономическим приключениям. С сентября по ноябрь здесь наступает устричный сезон - особый период, когда моллюски становятся особенно вкусными и сочными. Устроить морской пикник, поучаствовать в сборе устриц на пляже или попробовать их свежими прямо на ферме — всё это можно сделать в регионе Зеландия (Zeeland).
Где и когда начинается сезон устриц
Первые недели сентября — лучший момент для открытия устричного сезона. Вода уже достаточно прохладная, устрицы полны вкуса, а на побережье ещё мягкая погода.
В Нидерландах есть несколько прибрежных регионов, где устриц собирают веками, но главный центр промысла — Zeeland, юго-западная часть страны, омываемая Северным морем. Здесь вы сможете не только попробовать моллюсков, но и добыть их собственноручно.
По закону, каждый человек имеет право бесплатно собирать до 10 килограммов устриц в день, что примерно соответствует сотне крупных экземпляров. Главное условие — делать это только во время отлива и соблюдать экологические правила.
Как самостоятельно собрать устриц
Охота за устрицами — это маленькое приключение. Всё, что нужно, — немного терпения и правильная экипировка.
Подготовься заранее
- Выбери место - в Зеландии популярны пляжи вокруг городков Yerseke, Brouwershaven и Zierikzee.
- Проверь расписание отливов - сбор возможен только в это время. Информацию публикуют на сайте региональных парков.
- Надень перчатки и резиновые сапоги, чтобы защитить руки и ноги от острых раковин.
- Возьми специальный нож - им удобно отделять устриц от камней.
Собирать устриц лучше в ведро или сетку и сразу промывать морской водой. Важно не разрушать колонии — брать только крупные раковины и не переворачивать камни, чтобы сохранить экосистему.
Таблица "Устричные локации Зеландии"
|Место
|Особенности
|Когда ехать
|Что взять с собой
|Yerseke
|Центр устричного промысла, фестиваль
|сентябрь-октябрь
|сапоги, нож, корзину
|Brouwershaven
|Тихие пляжи, чистая вода
|октябрь-ноябрь
|перчатки, плотную одежду
|Zierikzee
|Подходит для новичков, рядом кафе
|весь сезон
|ведро, резиновые перчатки
|Colijnsplaat
|Мелководье, безопасный сбор
|сентябрь
|сапоги, карта приливов
Если собирать не хочется
Тем, кто предпочитает дегустировать, а не искать, стоит отправиться на устричную ферму Oesterij (Havendijk 12, Yerseke). Это семейное хозяйство, где устриц выращивают уже более ста лет.
Здесь проводят экскурсии по ферме, рассказывают о сортах моллюсков и устраивают дегустации. В меню — свежие устрицы, мидии, креветки и белое вино из местных виноградников.
С 18 по 20 октября в Yerseke проходит устричный фестиваль - главное событие сезона. На субботу и воскресенье билеты раскупают заранее, но понедельник обычно остаётся свободным.
Советы шаг за шагом: как спланировать устричный уикенд
-
Выбери даты отлива — без этого сбор невозможен.
-
Забронируй жильё в Yerseke или Middelburg — это города с прямым доступом к побережью.
-
Возьми тёплую одежду и дождевик — ветер с моря бывает сильным даже в сентябре.
-
Продумай логистику — от Амстердама до Зеландии можно доехать поездом за 2,5 часа, далее пересесть на автобус.
-
Не забудь дегустацию - даже если не планируешь собирать устриц, посещение фермы Oesterij обязательно.
FAQ
Можно ли собрать устрицы бесплатно?
Да, до 10 кг в день на человека в разрешённых местах, при условии соблюдения правил экосистемы.
Когда лучше ехать?
С конца сентября по начало ноября — устрицы самые сочные, а погода ещё комфортная.
Нужна ли лицензия?
Нет, но сбор возможен только в зонах, где это разрешено.
Как их готовить?
Свежие устрицы лучше есть сырыми с лимоном. Для термической обработки — запечь под грилем или добавить в пасту.
Что делать, если не хочется собирать самому?
Посетить ферму Oesterij или ресторан в Yerseke — дегустации проводят каждый день.
