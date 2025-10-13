Как проходит сезон устриц в Зеландии: сбор, фермы и фестивали

Осень в Нидерландах — время, когда море зовёт не только к прогулкам, но и к гастрономическим приключениям. С сентября по ноябрь здесь наступает устричный сезон - особый период, когда моллюски становятся особенно вкусными и сочными. Устроить морской пикник, поучаствовать в сборе устриц на пляже или попробовать их свежими прямо на ферме — всё это можно сделать в регионе Зеландия (Zeeland).

Где и когда начинается сезон устриц

Первые недели сентября — лучший момент для открытия устричного сезона. Вода уже достаточно прохладная, устрицы полны вкуса, а на побережье ещё мягкая погода.

В Нидерландах есть несколько прибрежных регионов, где устриц собирают веками, но главный центр промысла — Zeeland, юго-западная часть страны, омываемая Северным морем. Здесь вы сможете не только попробовать моллюсков, но и добыть их собственноручно.

По закону, каждый человек имеет право бесплатно собирать до 10 килограммов устриц в день, что примерно соответствует сотне крупных экземпляров. Главное условие — делать это только во время отлива и соблюдать экологические правила.

Как самостоятельно собрать устриц

Охота за устрицами — это маленькое приключение. Всё, что нужно, — немного терпения и правильная экипировка.

Подготовься заранее

Выбери место - в Зеландии популярны пляжи вокруг городков Yerseke, Brouwershaven и Zierikzee. Проверь расписание отливов - сбор возможен только в это время. Информацию публикуют на сайте региональных парков. Надень перчатки и резиновые сапоги, чтобы защитить руки и ноги от острых раковин. Возьми специальный нож - им удобно отделять устриц от камней.

Собирать устриц лучше в ведро или сетку и сразу промывать морской водой. Важно не разрушать колонии — брать только крупные раковины и не переворачивать камни, чтобы сохранить экосистему.

Таблица "Устричные локации Зеландии"

Место Особенности Когда ехать Что взять с собой Yerseke Центр устричного промысла, фестиваль сентябрь-октябрь сапоги, нож, корзину Brouwershaven Тихие пляжи, чистая вода октябрь-ноябрь перчатки, плотную одежду Zierikzee Подходит для новичков, рядом кафе весь сезон ведро, резиновые перчатки Colijnsplaat Мелководье, безопасный сбор сентябрь сапоги, карта приливов

Если собирать не хочется

Тем, кто предпочитает дегустировать, а не искать, стоит отправиться на устричную ферму Oesterij (Havendijk 12, Yerseke). Это семейное хозяйство, где устриц выращивают уже более ста лет.

Здесь проводят экскурсии по ферме, рассказывают о сортах моллюсков и устраивают дегустации. В меню — свежие устрицы, мидии, креветки и белое вино из местных виноградников.

С 18 по 20 октября в Yerseke проходит устричный фестиваль - главное событие сезона. На субботу и воскресенье билеты раскупают заранее, но понедельник обычно остаётся свободным.

Советы шаг за шагом: как спланировать устричный уикенд

Выбери даты отлива — без этого сбор невозможен. Забронируй жильё в Yerseke или Middelburg — это города с прямым доступом к побережью. Возьми тёплую одежду и дождевик — ветер с моря бывает сильным даже в сентябре. Продумай логистику — от Амстердама до Зеландии можно доехать поездом за 2,5 часа, далее пересесть на автобус. Не забудь дегустацию - даже если не планируешь собирать устриц, посещение фермы Oesterij обязательно.

FAQ

Можно ли собрать устрицы бесплатно?

Да, до 10 кг в день на человека в разрешённых местах, при условии соблюдения правил экосистемы.

Когда лучше ехать?

С конца сентября по начало ноября — устрицы самые сочные, а погода ещё комфортная.

Нужна ли лицензия?

Нет, но сбор возможен только в зонах, где это разрешено.

Как их готовить?

Свежие устрицы лучше есть сырыми с лимоном. Для термической обработки — запечь под грилем или добавить в пасту.

Что делать, если не хочется собирать самому?

Посетить ферму Oesterij или ресторан в Yerseke — дегустации проводят каждый день.