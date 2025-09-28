Устрица без раковины: растение, способное обмануть гурмана

Устричный лист, или мертензия, — пример того, как природа способна удивить гурманов. Это растение с холодных побережий на вкус почти неотличимо от свежей устрицы. Неудивительно, что его полюбили шеф-повара ресторанов с звёздами Michelin, ведь оно не только заменяет морепродукты, но и создаёт в блюде эффект гастрономического сюрприза.

Что такое устричный лист

Mertensia maritima, известная также как oyster leaf, растёт в дикой природе на побережьях Норвегии, Шотландии, Фарерских островов, Исландии, северной Канады и Великобритании. Это низкорослое растение с сизыми листьями и небесно-синими цветками предпочитает песчаные и каменистые почвы. Климат, в котором оно обитает, суровый: постоянные приливы и ветра. Именно поэтому культивировать мертензию сложно и дорого.

Почему вкус как у устриц

Главный секрет растения — его химический состав. В листьях содержится диметилсульфид — соединение, отвечающее за характерный вкус и аромат свежих устриц. В результате лист, который внешне выглядит как обычная зелень, во рту дарит ярко выраженный вкус моря, соли и йода.

Как используют мертензию в ресторанах

Мировые шефы открыли для себя устричный лист более двадцати лет назад. В начале 2000-х его подавали в легендарном El Bulli Феррана Адрия. Затем мертензия появилась в меню Noma Рене Редзепи — её сочетали с треской, сельдереем и устрицами.

В современном fine dining устричный лист встречается в разных вариациях:

• в ресторане Flore (Амстердам) его подают с гречневой лапшой и водорослями;

• в исландском Slippurin - с редисом и домашним майонезом;

• в российских барах и ресторанах его добавляют в авторские коктейли и дегустационные сеты.

Где попробовать устричный лист

В России мертензия остаётся редкостью, но её можно встретить в сетах ресторанов высокой кухни или заказать онлайн. Цена — около 500 рублей за несколько листьев.

Устричный сомелье Регина Борисова советует самый простой способ насладиться мертензией: положить лист на кусочек ржаного хлеба с маслом и крупной солью. Получается вкус, который ничем не уступает устрице.

Мертензия в коктейлях

Эксперименты не ограничиваются кухней. Например, шеф-бармен ресторана Ivanka Алиса Абдулкаюмова добавляет листья в коктейль Seafood Martini. Напиток украшают устричный лист и жемчуг из белого шоколада, что создаёт необычный баланс вкусов.

Почему стоит попробовать

Устричный лист — это не просто замена морепродуктам, а настоящий гастрономический аттракцион. Маленький сизый лист способен перенести вас на северное побережье, подарив вкус моря там, где его меньше всего ожидаешь.