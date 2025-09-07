Друзья или незнакомцы? Как окситоцин меняет правила общения в обществе
Вы знали, что окситоцин — часто называемый "гормоном любви" — играет ключевую роль не только в романтических отношениях, но и в формировании дружеских связей? Новые исследования американских ученых из Калифорнийского университета в Беркли раскрывают неожиданные грани этого важного нейромодулятора.
Окситоцин и социальные связи: что нового?
Традиционно окситоцин связывают с процессами, связанными с сексом, беременностью, родами и материнской заботой. Он способствует формированию доверия и привязанности между партнерами и матерью с ребенком. Однако ученые решили проверить, насколько этот гормон важен для дружбы, используя в качестве модели желтобрюхих полевок — животных, способных создавать долгосрочные пары, как и люди.
В серии экспериментов исследователи работали с генетически модифицированными полевками, у которых отсутствовали рецепторы окситоцина. Результаты оказались любопытными:
- такие мыши дольше заводили дружбу — если обычным полевкам для этого хватало суток совместного проживания, то модифицированным требовалось до недели.
- в ситуации, напоминающей вечеринку, обычные животные сначала общались с друзьями, а потом знакомились с новыми. Мыши без рецепторов окситоцина сразу же смешивались с незнакомцами, словно у них не было постоянных партнеров.
- эти же мыши проявляли меньше агрессии и недоверия к сородичам.
Как проверяли силу социальных связей
Чтобы оценить, насколько крепки отношения, ученые предложили мышам нажимать на рычаг, чтобы получить доступ к партнеру, другу или незнакомцу. Обычные самки стремились попасть к знакомым, а грызуны без рецепторов окситоцина проявляли интерес только к партнерам, почти игнорируя друзей.
Это говорит о том, что дефицит окситоцина не только замедляет формирование дружбы, но и мешает ее поддержанию на долгосрочной основе.
Большинство исследований окситоцина сосредоточено на романтических отношениях, но команда из Беркли решила изучить дружбу — социальную связь, жизненно важную для человека. Понимание роли окситоцина в дружеских отношениях может помочь в изучении таких заболеваний, как аутизм и шизофрения, при которых нарушается способность к социализации.
