Друзья или незнакомцы? Как окситоцин меняет правила общения в обществе

Вы знали, что окситоцин — часто называемый "гормоном любви" — играет ключевую роль не только в романтических отношениях, но и в формировании дружеских связей? Новые исследования американских ученых из Калифорнийского университета в Беркли раскрывают неожиданные грани этого важного нейромодулятора.

Окситоцин и социальные связи: что нового?

Традиционно окситоцин связывают с процессами, связанными с сексом, беременностью, родами и материнской заботой. Он способствует формированию доверия и привязанности между партнерами и матерью с ребенком. Однако ученые решили проверить, насколько этот гормон важен для дружбы, используя в качестве модели желтобрюхих полевок — животных, способных создавать долгосрочные пары, как и люди.

В серии экспериментов исследователи работали с генетически модифицированными полевками, у которых отсутствовали рецепторы окситоцина. Результаты оказались любопытными:

такие мыши дольше заводили дружбу — если обычным полевкам для этого хватало суток совместного проживания, то модифицированным требовалось до недели.

в ситуации, напоминающей вечеринку, обычные животные сначала общались с друзьями, а потом знакомились с новыми. Мыши без рецепторов окситоцина сразу же смешивались с незнакомцами, словно у них не было постоянных партнеров.

эти же мыши проявляли меньше агрессии и недоверия к сородичам.

Как проверяли силу социальных связей

Чтобы оценить, насколько крепки отношения, ученые предложили мышам нажимать на рычаг, чтобы получить доступ к партнеру, другу или незнакомцу. Обычные самки стремились попасть к знакомым, а грызуны без рецепторов окситоцина проявляли интерес только к партнерам, почти игнорируя друзей.

Это говорит о том, что дефицит окситоцина не только замедляет формирование дружбы, но и мешает ее поддержанию на долгосрочной основе.

Большинство исследований окситоцина сосредоточено на романтических отношениях, но команда из Беркли решила изучить дружбу — социальную связь, жизненно важную для человека. Понимание роли окситоцина в дружеских отношениях может помочь в изучении таких заболеваний, как аутизм и шизофрения, при которых нарушается способность к социализации.