Окситоцин раскрыл тайну дружбы: как гормон влияет на наши социальные связи – новое исследование

Окситоцин давно считается "гормоном объятий" и счастья, поскольку его повышение связано с улучшением настроения и социальной привязанности. Рекомендации для людей включают в себя прикосновения к близким, прослушивание музыки и занятия спортом для поднятия уровня этого гормона. Но последние эксперименты с луговыми полевками заставляют пересмотреть некоторые представления.

Калифорнийские учёные под руководством доцента интегративной биологии и нейробиологии Аннализе Бири доказали, что окситоцин, хотя и влияет на социальное поведение, не является обязательным для формирования устойчивых парных или родительских связей. Однако отсутствие рецепторов к этому гормону удлиняет время, необходимое для установления этих отношений.

Особый интерес Бири и её коллег вызвали дружеские связи между сверстниками — сравнительно малоизученная область, но важная для понимания социальной структуры как у животных, так и у человека. Степные полевки, которые создают стабильные и избирательные отношения со сверстниками, стали идеальной моделью для изучения. По словам учёной, именно исследования таких связей могут помочь понять расстройства, связанные с социальным поведением, включая аутизм и шизофрению.

В своих полевых и лабораторных работах команда изучала различные виды грызунов, сравнивая социальное поведение и распределение рецепторов окситоцина в мозге. Они отметили, что формирование дружеских отношений между сверстниками, возможно, предшествовало эволюции моногамии.

По словам Бири, многие виды полевок, а также других грызунов, проявляют выраженное предпочтение в выборе знакомых сверстников, что можно назвать селективной дружбой. В то же время лишь немногие из этих видов являются моногамными. Учёная выразила надежду, что в будущем удастся доказать, что дружба между сверстниками могла стать эволюционной основой для развития моногамных отношений, которые неоднократно возникали в их роде.

Предыдущие исследования Бири и её коллег, опубликованные в 2023 году, показали, что степные полевки, лишённые рецепторов окситоцина, сохраняют моногамное поведение и заботу о потомстве, что ставит под сомнение прямую связь окситоцина с половыми и родительскими функциями. Однако данные 2024 года продемонстрировали, что этим полевкам для формирования отношений нужно вдвое больше времени по сравнению с обычными животными.

Изучая дружбу, учёные провели серию экспериментов. В первом они выяснили, что нормальным полевкам для выбора "друга" требуется около 24 часов совместного времяпрепровождения, тогда как особям без рецепторов окситоцина понадобилась почти неделя, чтобы проявить такое же предпочтение.

По словам Бири, вывод заключается в том, что окситоцин не является обязательным для установления отношений, но помогает им возникать быстрее и эффективнее.

В другом эксперименте учёные создали ситуацию, напоминающую вечеринку, где полевки могли свободно перемещаться между знакомыми и незнакомыми особями. Нормальные животные держались рядом с известными партнёрами, а полевки без рецепторов окситоцина перемешивались без предпочтений и выглядели так, словно у них не было близких друзей.

В третьем эксперименте исследователи проверяли мотивацию полевок получать доступ к знакомым или незнакомым особям, заставляя их нажимать рычаги. Самки с нормальным уровнем рецепторов активнее добивались доступа к партнёрам, а мутанты с дефицитом рецепторов проявляли меньшую активность по отношению к сверстникам, но не к партнёрам по спариванию.

Таким образом, учёные сделали вывод, что окситоцин влияет не только на скорость формирования социальных связей, но и на качество и избирательность дружеских отношений.

Интересно, что полевки без рецепторов окситоцина были менее агрессивны и более терпимы к незнакомцам, что, по словам Бири, демонстрирует двойственную роль гормона — он помогает одновременно и формировать близкие отношения с друзьями, и отвергать чужаков.

Для более глубокого понимания биохимических механизмов учёные использовали новый датчик окситоцина, созданный профессором Маркитой Лэндри из Калифорнийского университета в Беркли. Этот наносенсор основан на углеродных нанотрубках, соединённых с одноцепочечными последовательностями ДНК, которые связываются с молекулой окситоцина и светятся.

Исследователи обнаружили, что в мозге полевок с отсутствием рецепторов уровень высвобождения окситоцина не увеличивается, а наоборот — снижается в ключевых областях, ответственных за социальное вознаграждение, таких как прилежащее ядро.