От Android остались только корни: зачем китайцы сделали копию iPhone

Китайская компания OnePlus вновь оказалась в центре внимания — на этот раз из-за дизайна своей новой прошивки OxygenOS 16, основанной на Android 16. По данным издания 9to5Google, внешний вид системы "подозрительно напоминает" актуальные версии iOS, включая фирменные интерфейсы Apple.

Журналисты издания утверждают, что OxygenOS 16 унаследовала не только концепции из iOS, но и визуальные детали, которые едва ли можно назвать совпадением.

"Вместо того, чтобы ходить вокруг да около, стоит сказать прямо: OxygenOS 16 выглядит почти так же, как современные сборки iOS", — отметил редактор Уилл Саттельберг (9to5Google).

Что именно OnePlus "позаимствовала" у Apple

По словам специалистов, почти каждый визуальный элемент новой оболочки OnePlus напоминает решения, которые Apple внедряла в последние годы:

• Панель управления. По структуре и анимации она практически копирует "Пункт управления" iOS — те же плавающие плитки, прозрачные слои и характерные переключатели.

• Экран блокировки. Аналогичные часы и динамические виджеты, визуально близкие к стилю Liquid Glass, появившемуся в iOS 26 (релиз 2025 года).

• Приложение "Погода". Интерфейс, шрифты и карточки данных практически идентичны iOS-версии — вплоть до градиентов и расположения иконок.

Редактор Уилл Саттельберг утверждает, что дизайн OxygenOS 16 "выглядит как iOS двухлетней давности", а дух фирменного визуального языка Google Material 3 Expressive, напротив, "почти не ощущается".

"OxygenOS действительно полна хороших идей, но сложно разглядеть что-либо, кроме того, насколько откровенно скопирован дизайн", — подчеркнул Саттельберг.

Парадокс: Android с интеграцией Apple-экосистемы

Одним из самых неожиданных шагов стала поддержка устройств Apple. Согласно описанию прошивки, OxygenOS 16 может взаимодействовать с Mac-компьютерами и Apple Watch, позволяя, например, синхронизировать уведомления и обмениваться файлами. Для Android-прошивки это решение нетипичное и вызывает у экспертов вопросы — в первую очередь по поводу юридических и технических ограничений.

Таким образом, OnePlus делает ставку на пользователей, которые уже находятся в экосистеме Apple, но предпочитают смартфоны на Android.

Почему это важно для индустрии

OxygenOS всегда считалась одной из самых "чистых" и близких к оригинальному Android оболочек. Однако новый визуальный стиль сигнализирует о смене стратегии: вместо минимализма — ставка на глянцевый интерфейс и знакомые пользователю решения.

Особенность OxygenOS 16 iOS 26 Комментарий Панель управления Плавающие карточки, размытые слои Почти идентичный дизайн Различия лишь в расположении иконок Экран блокировки Крупные часы, виджеты Стиль Liquid Glass Похожи шрифты и компоновка Приложение "Погода" Полупрозрачные карточки, анимации Аналогичная структура Интерфейс почти совпадает Визуальная тема Слабый Material 3 Собственный Apple-код Дизайн ближе к iOS, чем к Android Совместимость Поддержка Mac и Apple Watch - Неожиданное направление

Журналисты 9to5Google отмечают, что "внешний блеск" OxygenOS 16 может привлечь часть аудитории iPhone, привыкшей к визуальной эстетике Apple, но потенциально оттолкнуть фанатов Android, ценящих его узнаваемость.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: чрезмерное копирование интерфейсов iOS.

Последствие: критика со стороны сообщества и возможные патентные претензии.

Альтернатива: развивать собственный визуальный язык, основанный на Material 3, с лёгкими отсылками к Apple-гладкости, но без прямых заимствований.

Ошибка: попытка объединить несовместимые экосистемы.

Последствие: нестабильность синхронизации и проблемы безопасности.

Альтернатива: использовать официальные API и сделать акцент на интеграции с Windows и Wear OS.

Ошибка: ставка на визуальный эффект без UX-новшеств.

Последствие: низкая реальная вовлечённость пользователей.

Альтернатива: добавлять функциональные фишки — быстрые сценарии, адаптивные жесты, режим "умного разделения экрана".

А что если OnePlus намеренно идёт по следам Apple?

С одной стороны, заимствование узнаваемых элементов может быть маркетинговым ходом — попыткой упростить переход для бывших пользователей iPhone. С другой — это риск потерять фирменную идентичность, которая всегда выделяла OnePlus среди других производителей Android.

Если компания закрепит эту эстетику, OxygenOS 16 станет одним из самых "iOS-подобных" интерфейсов в экосистеме Google, но при этом рискует превратиться в гибрид без собственного лица.

Плюсы и минусы нового дизайна

Плюсы Минусы Привычный и визуально приятный интерфейс Потеря оригинальности Улучшенная интеграция с Apple-устройствами Возможные претензии по авторским правам Современная визуальная плавность Ослабление принципов Material Design Простота освоения для новичков Критика от фанатов Android-аутентичности

FAQ

— Чем OxygenOS 16 отличается от предыдущей версии?

Главное отличие — редизайн интерфейса: новая панель управления, переработанный экран блокировки, визуальные эффекты и повышенная интеграция с устройствами Apple.

— Это официальная коллаборация с Apple?

Нет. Поддержка Mac и Apple Watch реализована на уровне совместимости, но не через официальное партнёрство.

— Можно ли вернуть старый стиль OxygenOS?

Да, пользователи могут использовать темы и лаунчеры, основанные на прошлых версиях интерфейса.

Мифы и правда

• Миф: OnePlus полностью отказалась от Android-дизайна.

Правда: система по-прежнему работает на Android 16, но визуально отдаляется от стиля Google.

• Миф: OxygenOS 16 — копия iOS 26 один в один.

Правда: схожи отдельные элементы, но функционально системы различаются.

• Миф: Apple может подать в суд.

Правда: прямое нарушение патентов пока не выявлено, хотя дизайнерская близость очевидна.

Исторический контекст

OnePlus начинала как компания для энтузиастов, предлагающая "чистый Android" и быструю работу без лишнего визуального шума. С годами бренд сместился в премиальный сегмент, сблизившись с Oppo и китайскими гигантами BBK. OxygenOS 16 демонстрирует, что теперь компания стремится не только к техническому совершенству, но и к эмоциональной привлекательности интерфейса — пусть даже ценой оригинальности.