Охотники за Лох-несским чудовищем зафиксировали что-то похожее на сердцебиение на дне озера

В Великобритании охотники за Лох-несским чудовищем зафиксировали на дне озера необычный звук, напоминающий сердцебиение. Об этом сообщает портал What's The Jam, ссылаясь на одного из участников поисковых работ.

По словам Алана Маккенны, представляющего исследовательскую группу Loch Ness Exploration, 10 августа он и шкипер лодки опустили гидрофон на глубину 30 метров в бухте, где в 1972 году была сделана фотография, якобы запечатлевшая плезиозавра. На следующее утро аппарат зафиксировал странный звук. Сначала они предположили, что гидрофон мог задевать дно, однако шкипер подтвердил, что кабель не достигал дна озера. На записи явно слышен ритмичный звук, напоминающий пульс или сердцебиение. Исследователи не смогли определить происхождение этого звука, но считают его очень интересным.

Маккенна отметил, что это первый случай, когда он услышал на дне озера столь отчетливый звук, напоминающий пульс. При этом он уточнил, что не уверен, что это действительно сердцебиение, но звук имеет определенное сходство с ним.

В августе 2023 года состоялись крупнейшие за последние пятьдесят лет поиски Лох-несского чудовища, в которых приняли участие около 200 человек. Часть из них находилась в лодках, другие наблюдали с побережья. Как сообщала газета Daily Mail, волонтеры прибыли из разных уголков мира, но поиски не принесли результатов. Центр Лох-Несса объяснил неудачу поисков "неуловимостью" чудовища. В том же месяце исследовательская команда и представители СМИ при помощи гидрофона услышали на озере "четыре очень необычных звука", но зафиксировать их на аудио не удалось.

Первое письменное упоминание о Лох-несском чудовище датируется VI веком и встречается в рукописи шотландского монаха. В современную эпоху Несси, мифическое существо с массивным телом и длинной шеей, стало одной из самых обсуждаемых загадок мира. Несмотря на многочисленные рассказы очевидцев, якобы видевших чудовище, его существование до сих пор не подтверждено. В 2019 году исследователи, изучавшие ДНК-образцы из озера, предположили, что за легендарным Лох-несским чудовищем могут скрываться гигантские угри.

Фото: commons.wikimedia.orgСтара Блазкова(Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.)