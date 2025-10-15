Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Александр Александров Опубликована сегодня в 6:33

Кошки и собаки под контролем: в России готовят закон об ограничении числа питомцев

Депутат Евгений Марченко предложил ограничить количество домашних животных в квартирах

Жизнь в многоквартирном доме нередко превращается в испытание, если за стеной живёт "мини-зоопарк" из десятков кошек и собак. Вонь, лай, мусор и постоянные жалобы соседей становятся не редкостью, а нормой. Чтобы навести порядок в этой сфере, в Госдуму внесли законопроект, предлагающий установить предельное количество животных, которых можно содержать в одной квартире.

Суть инициативы

Автором проекта стал депутат Госдумы Евгений Марченко, который предложил внести поправки в Федеральный закон "Об ответственном обращении с животными". Документ, представленный 10 октября, направлен на установление единых стандартов содержания питомцев и обеспечение баланса между правами владельцев и интересами соседей.

Сейчас в российском законодательстве нет никаких количественных ограничений. Поэтому нередко в одной квартире проживают по 15-20 животных. В результате нарушаются санитарные нормы, а жильцы соседних квартир страдают от неприятного запаха, шума и антисанитарии.

"Постоянно идут жалобы от жильцов многоквартирных домов, что в той или иной квартире содержится то 20 собак, то 30 кошек. Поэтому, я считаю, что в этой сфере уже пора наводить порядок", — отметил депутат Евгений Марченко.

Как планируют считать питомцев

Согласно инициативе, предлагается ввести норму: одна взрослая собака или кошка на 18 квадратных метров общей жилплощади. Это значит, что, например, в стандартной двухкомнатной квартире площадью 54 квадратных метра можно содержать не более трёх питомцев.

При этом законопроект учитывает физиологические особенности животных и практические аспекты их содержания. Если у питомца родились детёныши, временное превышение допустимого количества разрешается до достижения ими шестимесячного возраста.

Отдельное исключение предусмотрено для собак-проводников - они смогут проживать с людьми с инвалидностью по зрению независимо от метража квартиры.

Зачем это нужно

Главная цель закона — не запретить людям держать животных, а защитить соседей от неприятных последствий чрезмерного "животного" соседства. По словам депутата, инициатива направлена на поддержание санитарных норм, тишины и общественного порядка в многоквартирных домах.

Многие жители жалуются, что не могут открыть окна из-за запаха, а ночами слушают лай или мяуканье. При этом полиция и управляющие компании часто не имеют инструментов воздействия, так как действующих ограничений нет. Новый законопроект должен закрыть этот пробел.

Проблема площадок для выгула

Помимо количественного ограничения, документ также затрагивает тему выгула собак. Сегодня по закону животные не могут гулять без поводка и намордника за пределами специально оборудованных зон. Однако такие площадки есть далеко не в каждом дворе.

Марченко предложил внести поправки, которые обяжут местные власти обеспечивать жилые районы достаточным числом площадок для выгула. По его словам, это поможет не только хозяевам, но и жителям домов, ведь животные будут гулять в безопасных и чистых местах.

Таблица "Сравнение" — нынешние и предлагаемые нормы

Параметр Сейчас После принятия закона
Количество питомцев Не ограничено 1 животное на 18 м²
Ответственность за шум и запах Отсутствует Возможны штрафы и предписания
Выгул собак Только на спецплощадках, но их мало Введение обязательных площадок
Исключения Нет Для собак-проводников и временного потомства

Советы шаг за шагом для владельцев животных

  1. Проверьте метраж жилья. Если у вас несколько питомцев, рассчитайте, укладываетесь ли вы в предлагаемые нормы.

  2. Следите за санитарией. Регулярная уборка, дезодорация и использование пелёнок или лотков помогают избежать конфликтов с соседями.

  3. Используйте специальные средства. Моющие препараты для удаления запаха шерсти, робот-пылесос и воздухоочиститель помогут поддерживать чистоту.

  4. Дрессируйте собак. Курсы послушания и правильного выгула снижают уровень шума и стресс у питомца.

  5. Оформите ветеринарный паспорт. Это обязательный документ, подтверждающий вакцинацию и ответственность хозяина.

Сейчас в законе нет чётких ограничений на число животных в одной квартире, что позволяет содержать десятки питомцев, что порой приводит к антисанитарным условиям, неприятным запахам, шуму и конфликтам с соседями.

