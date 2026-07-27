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Салаты в виде букетов
Салаты в виде букетов
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 14:26

Организм бунтует против изобилия овощей: вот что будет после резкого перехода на салаты

Избыток грубой клетчатки может вызвать вздутие, тяжесть и другие нарушения пищеварения, рассказала диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова. О безопасном количестве овощей в сезон специалист рассказала в комментарии для NewsInfo.

Ранее сообщалось, что без вреда для здоровья можно съедать в день два средних помидора и два небольших огурца — вместе это полкилограмма. Такой порции помидоров и огурцов в день достаточно: это нужное количество витаминов и клетчатки.

Русакова объяснила, что резкое увеличение количества овощей в рационе может негативно отразиться на пищеварении. Особенно осторожными следует быть людям, организм которых не привык к большому объему клетчатки.

"Во многих овощах содержится большое количество органических кислот. Их избыток может спровоцировать раздражение слизистой желудка и кишечника, изжогу, различные болевые ощущения. Адаптация микрофлоры к другому рациону, резкое увеличение доли свежих овощей и фруктов может нарушить баланс микрофлоры, бактериям потребуется несколько недель для адаптации, чтобы научиться переваривать клетчатку и углеводы", — пояснила Русакова.

По словам специалиста, индивидуальная непереносимость некоторых компонентов овощей также может стать причиной дискомфорта, говорит врач. Увеличение их количества способно привести к обострению гастрита, синдрома раздраженного кишечника и других хронических заболеваний. Дополнительную нагрузку на организм может создавать повышенная концентрация нитратов в сезонной продукции.

"По рекомендациям Минздрава России дневная норма овощей составляет четыреста пятьсот грамм. Это вместе с фруктами. Желательно не единоразово это потреблять, а разделить на несколько приемов. Может быть один-два фрукта, порция овощного гарнира, один-два небольших салата", — рассказала диетолог.

Русакова рекомендовала разнообразить способы приготовления овощей и учитывать индивидуальные особенности организма. По ее словам, здоровью может навредить как недостаточное, так и избыточное количество овощей.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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