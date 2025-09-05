Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Полный мужчина
Полный мужчина
© Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Алексей Ларин Опубликована вчера в 23:46

Как ожирение стало новым врагом за рулём — и почему оно коварнее усталости

Врач Сергей Визгалов назвал последствия ожирения для водителей

Избыточный вес давно перестал быть только эстетической проблемой. Для многих водителей он становится реальной угрозой здоровью и безопасности за рулём. Согласно исследованиям, более 62% россиян сталкиваются с лишними килограммами, и автомобилисты — не исключение. Малоподвижный образ жизни, привычка ездить даже на короткие расстояния и нерегулярное питание приводят к тому, что за рулём всё чаще оказываются люди с ожирением.

Почему именно водители в зоне риска

Сидячая работа и постоянные поездки на автомобиле создают условия для набора лишнего веса. Часто у водителей отсутствует регулярная физическая активность, а рацион состоит из фаст-фуда и калорийных перекусов на ходу. Добавим сюда стресс, сбитый режим сна и нарушения в работе эндокринной системы — и картина становится понятной.

Нередко после обеда автомобилисты предпочитают прилечь, а не пройтись пешком, что только усугубляет ситуацию. Постепенно лишние килограммы начинают приносить ощутимый дискомфорт.

Медицинские последствия

"В какой-то момент у обремененных избыточным весом людей начинают страдать сердце, сосуды, может развиться сахарный диабет, жировой гепатоз и другие неприятные проблемы. Чтобы избежать их, вес нужно контролировать", — пояснил врач-бариатрический хирург медицинского центра "СМ-Клиника" Сергей Визгалов.

Прибавка веса связана не только с эстетикой, но и с серьёзными нарушениями в организме. Среди них: гипертония, повышенная нагрузка на суставы, хроническая усталость. Для автомобилистов это особенно опасно, так как состояние здоровья напрямую влияет на внимание и реакцию на дороге.

Опасность за рулём

Полные люди часто страдают апноэ — кратковременными остановками дыхания во сне. Из-за этого они плохо высыпаются, страдают от дневной сонливости и могут заснуть прямо за рулём. Это значительно повышает риск аварийных ситуаций.

Кроме того, длительное сидение в машине усугубляет проблемы с позвоночником и суставами. Появляются боли в спине, тяжесть в ногах и отёки. Всё это снижает концентрацию и мешает водителю быстро реагировать в критических ситуациях.

Как бороться с проблемой

Существует несколько способов снизить вес. Среди них:

  1. контроль рациона и отказ от переедания.

  2. снижение количества быстрых углеводов и жирной пищи.

  3. регулярная физическая активность, хотя бы пешие прогулки.

  4. нормализация сна и режима дня.

Диеты и спортивные нагрузки работают, но требуют силы воли и дисциплины. Важно помнить, что препараты для похудения можно принимать только по назначению врача.

Если самостоятельно справиться не удаётся, медицина предлагает бариатрические операции. Они позволяют уменьшить вес почти во всех случаях, однако требуют дальнейшей работы над собой и формирования правильных привычек. Здесь помощь психолога и диетолога становится особенно полезной.

Как понять, что пора действовать

Чтобы оценить состояние, используют индекс массы тела (ИМТ). Нормальным считается показатель от 18,5 до 24,9. Значения от 25 до 29,9 указывают на избыточный вес, а выше 30 — на ожирение разной степени.

ИМТ можно рассчитать самостоятельно по формуле: вес (кг), делённый на рост (м), возведённый в квадрат. Простой пример: при росте 1,75 м и весе 90 кг ИМТ составит 29,4 — то есть уже ближе к ожирению.

